SMUVALI SE NUĆI I TEYA DORA: Oduvek su postojale varnice...

TREPER i muzičarka duže vreme su bili samo bliski prijatelji, a da su ljubavni par do skoro su znali samo njihovi najbliži prijatelji koji su to strogo krili od svih

Foto: Printskrin/Instagram/nucciovde

Teodora Pavlovska, poznatija kao Teya Dora i Igor Panić, alijas Nući, već nekoliko meseci uživaju u ljubavnoj vezi.

Foto: Printskrin Tiktok

Izvor blizak poznatom paru ispričao, treper i prošlogodišnja predstavnica Srbije na Evroviziji su nakon intenzivnog poznanstva i druženja shvatili da ih veže i nešto više od prijateljstva, nakon čega su uplovili u emotivan odnos.

Da su postali ljubavni par, do skoro su znali samo njihovi najbliži.

- Istina je da su Teya Dora i Nući baš dugo bili samo prijatelji. Ona nikad nije krila da joj je on najzgodniji muzičar sa javne scene, ali i da joj se toliko sviđa da bi se odmah udala za njega. Tako da, sve je moguće kad su oni u pitanju (smeh). Varnice između njih su oduvek postojale, pričalo se o tome po kuloarima, ali ni ona ni on nisu to hteli ni da potvrde ni demantuju. Uvek su svima govorili da su samo super prijatelji. Nakon što su se smuvali, rešili su da to kriju, tako da su za njihovu "ljubavnu tajnu" znali samo njihovi najbliži - kaže naš izvor i dodaje:

- Ipak, kako se ljubav i bolest ne mogu sakriti, njih dvoje su polako počeli i da izlaze zajedno na ista mesta. Tako su nedavno zajedno došli na jednu proslavu na kojoj je pevao njihov zajednički prijatelj Devito. Tad su se baš bili opustili, pa su se strastveno grlili pred svima. Tu su se i odali da tu postoji nešto više od prijateljstva, ali deluje kao da ih više nije ni briga. Baš su lep par, mladi, uspešni, nek uživaju - rekao nam je naš sagovornik.

Foto: Printskrin Tiktok

Pozvali smo Teya Doru i Nućija za komentar, ali nam se nisu javljali na pozive.

Inače, Teodora nikad nije krila istakla da joj se Nući jako dopada kao muškarac i da bi on njoj bio savršen muškarac za brak.

- Za Nućija bih se udala (smeh) Idealan dejt bi bio da gledamo film i pričamo, da ne bude neki izlazak, nego neka "čil" varijanta - rekla je nedavno Teya Dora.

Podsetimo, treper je poznat kao neko ko svoju privatnost čuva daleko od očiju javnosti. U medijima je svega nekoliko puta pomenuo da je srećno zaljubljen već neko vreme, ali da ne želi da meša posao i privatni život.

Slična je situacija i s Teodorom, koja je jednom prilikom istakla da je privlače fini momci.

Foto: Tanjug/AP

- Mene definitivno privlače fini ljudi. Smatram da takve osobe više znaju šta žele od života. Volim da dele slična interesovanja kao ja. Bitno mi je da volimo sličnu vrstu umetnosti, ali naravno da mi to nije presudno. Žestoki momci svakako nisu moja sfera interesovanja - zaključila je naša predstavnica na Evroviziji u Malmeu jednom prilikom.

