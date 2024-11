SUZANA MANČIĆ JE KUMA OVOM ESTRADNOM PARU: Sa Biljanom Jevtić se druži preko 30 godina - "Zamolila me je da ih venčam..."

SUZANA MANČIĆ preko 30 godina gaji prijateljstvo sa pevačicom Biljanom Jevtić kojoj je bila kuma na venčanju sa Acom Ilićem.

Foto I. Marinković

Suzana i Biljana su se upoznale preko posla, počele su da se druže, a Mančićeva je nedavno otkrila kako je došlo do toga da ih upravo ona venča.

Foto I. Marinković

-Na jednom ručku su me na jedan veoma svečan način zamolili da im bude kuma, naravno da sam odmah pristala. To je bilo moje prvo kumstvo i mnogo držim do njega. Oni su divni ljudi, divna porodica - rekla je ona tada.

Foto: Printscreen

ako važe za jedan od najskladnijih parova, Biljana je svojevremeno priznala da su i ona i Aca imali probleme u braku.

- E, koliko puta sam ga izbacila iz kuće... Ne bukvalno izbacila, već je i sam izašao kada me tako iznervira. Jednostavno, ne slažemo se u nekim razmišljanjima i odlukama, pa mu na lep način često kažem: "Idi malo sa društvom", da on to ne oseti i da ga ne povredi, ali želim nekad da budem i malo sama - priznaje Biljana jednom prilikom.

Foto: ATA images

- Vi meni uopšte ne delujete kao takva žena, koja će da izbaci muškarca iz kuće - rekla je voditeljka.

- Mi se jako dobro znamo. Mi smo 35 godina u braku, toliko dobro se poznajemo. Partneri bi pre svega trebalo da se dobro poznaju, da bi znali kako da reaguju u nekom trenutku. Ja njemu ne moram ništa da kažem, ni on meni, u pogledu on vidi da li je meni nešto okej ili nije, ako nije, onda se povlači - otkrila je Biljana ranije u emisiji "Magazin In".

(GRAND)