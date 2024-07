SOFRA OVOG LETA NEĆE NA ODMOR: Samo trenira, svira i sprema se za veliki povratak na televiziju (FOTO/VIDEO)

ALEKSANDAR ACA SOFRONIJEVIĆ poslednjih godina je naš najtraženiji harmonikaš, a skoro i da ne zna za predah.

Sofra, koji se nedavno oženio, ovo leto provodi radno, i kako kaže, ne namerava da ide na odmor. Svira više nego ikada, što i ne čudi, jer je njegov projekat "Majstori za dušu" izazvao još veće interesovanje za koncerte koje ima sa svojim orkestrom.

- Spremam jedan veliki projekat na nacionalnoj frekvenciji i ne odmaram se uopšte, samo treniram, sviram i spremam se za povratak na male ekrane - otkrio je Sofra za "Večernje novosti", koji je u maju objavio lajv album sa čak 20 numera, a na Jutjubu je postavio visokobudžetni fim koji traje više od sat vremena, na kome se može čuti ta muzika.

- Puno puta nastupali smo sa velikim zvezdama. Sa tih nastupa nosimo veliko znanje i iskustvo, pa tako danas ove hitove možemo da izvedemo u našim aranžmanima i na naš način, a da to zvuči kvalitetno i da dođe na pravi način do srca publike. Svi članovi benda su tu već dugi niz godina, svi su muzički obrazovani, pa nam to daje jednu posebnu energiju koja se na sceni oseća. Materijal je sniman u studiju Treći rog Aleksandar Banjac u video produkciji "AV tim", a audio produkcija u AS STUDIOTON-u" - rekao je ranije Sofra i najavio druženje s publikom širom regiona, a sudeći prema njegovom zgusnutom rasporedu, obećanje je i ispunio.

