Republika Srpska

NESTAO NOVAC I DRUGI PREDMETI: Uhapšeno lice iz Gradiške

Novosti online

19. 01. 2026. u 18:00

LICE iz Gradiške čiji su inicijali Z.G. uhapšeno je zbog dve krađe, u kojima je ukralo novac i druge predmete.

НЕСТАО НОВАЦ И ДРУГИ ПРЕДМЕТИ: Ухапшено лице из Градишке

Foto: Profimedia/Ilustracija

Lice je uhapšeno u petak, 16. januara, zbog sumnje da je u toku 2023. i 2026. godine počinilo dva krivična dela teška krađa na području Gradiške, te otuđilo novac i druge predmete i tako oštećenom pričinilo materijalnu štetu.

O svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci, koji je naložio da se protiv osumnjičenog lica po kompletiranju predmeta dostavi izveštaj o počinjenim krivičnim delima.

(SRNA)

