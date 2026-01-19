NESTAO NOVAC I DRUGI PREDMETI: Uhapšeno lice iz Gradiške

LICE iz Gradiške čiji su inicijali Z.G. uhapšeno je zbog dve krađe, u kojima je ukralo novac i druge predmete.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Lice je uhapšeno u petak, 16. januara, zbog sumnje da je u toku 2023. i 2026. godine počinilo dva krivična dela teška krađa na području Gradiške, te otuđilo novac i druge predmete i tako oštećenom pričinilo materijalnu štetu.

O svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci, koji je naložio da se protiv osumnjičenog lica po kompletiranju predmeta dostavi izveštaj o počinjenim krivičnim delima.

(SRNA)