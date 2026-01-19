NESTAO NOVAC I DRUGI PREDMETI: Uhapšeno lice iz Gradiške
LICE iz Gradiške čiji su inicijali Z.G. uhapšeno je zbog dve krađe, u kojima je ukralo novac i druge predmete.
Lice je uhapšeno u petak, 16. januara, zbog sumnje da je u toku 2023. i 2026. godine počinilo dva krivična dela teška krađa na području Gradiške, te otuđilo novac i druge predmete i tako oštećenom pričinilo materijalnu štetu.
O svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci, koji je naložio da se protiv osumnjičenog lica po kompletiranju predmeta dostavi izveštaj o počinjenim krivičnim delima.
(SRNA)
Preporučujemo
NOVOSTI SAZNAJU: Uhapšen pucač iz "Durmitora"
17. 01. 2026. u 12:01 >> 12:02
UHAPŠEN SA OKO 300 GRAMA KOKAINA: Leskovčanin osumnjičen za prodaju droge
16. 01. 2026. u 13:09
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)