Prvi rezultati izbora u Srpskoj

U REPUBLICI Srpskoj danas se održavaju prevremeni predsednički izbori. Prevremene izbore raspisala je CiK BiH nakon pravosnažne presude Suda BiH koja je izrečena demokratski izabranom predsedniku Srpske na prethodnim opštim izborima Miloradu Dodiku.

Kandidati za predsednika Republike Srpske su Siniša Karan iz Saveza nezavisnih sodijademokrata (SNSD), Branko Blanuša iz Srpske demokratske stranke (SDS), Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku, Nikola Lazarević iz Ekološke partije Srpske, kao i Igor Gašević i Slavko Dragičević, koji su nezavisni kandidati.

U centralni birački spisak za prevremene predsedničke izbore, koji je potvrdila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK), upisano je 1.264.364 birača.

Prevremeni predsednički izbori u Republici Srpskoj održavaju se manje od godinu dana pre opštih izbora u BiH, kada se biraju predstavnici na svim nivoima vlasti u Republici Srpskoj, Federaciji BiH, kao i zajedničkih institucija na nivou BiH.

Kovačević: Prednost Siniše Karana oko 9.000 glasova, SDS scenario dogovorio sa Šmitom (VIDEO)

Portparol SNSD-a Radovan Kovačević istakao je su rezultati kandidata ove političke partije Siniše Karana izuzetno povoljni, te da on na 77 odsto biračkih mesta ima razliku od oko 9.000 glasova.

- I to je bez rezultata u Doboju, u kojem isto očekujemo pobedu. Pogledali smo konferenciju SDS-a, vidimo da opet selektivno biraju lokalne zajednice u kojima imaju pozitivan rezultat. Nemojte to da radite, ovo je neki scenario koji su dogovorili sa Šmitom. Oglašavaju samo nekoliko pozitivnih rezultata koje imaju. Onda će kada objavimo pobedu, opet govoriti da su pokradeni. U Zvorniku na 70 odsto biračkih mesta, oko 6.000 glasova, u Laktašima 4.650 - kaže Kovačević.

Dodaje da je Karan voljom srpskog naroda pobjednik ovih izbora, ali je još rano da SNSD proglasi pobedu.

- Apelujem na sve iz opozicije da se uozbilje i pokažu minimum odgovornosti. Opozicija i Šmit nisu izbor naroda u Republici Srpskoj - dodao je Kovačević.

Kovačević je dodao da je na 76,57 odsto biračkih mesta Karan osvojio 162.670 glasova, a Blanuša 153.832.

Prvi rezultati izbora u Srpskoj

Prema pocacima SNSD, na osnovu 47 odsto prebrojanih glasova, Siniša Karan ima 89.859, a Branko Blanuša 80.874 glasova.



Zatvorena biračka mesta na prevvremenim predsedničkim izborima

Biračka mesta na prevremenim izborima za predsednika Republike Srpske zatvorena su u 19 sati, a prve preliminarne izborne rezultate CiK BiH će, kako je najavljeno, objaviti u 23 sata.

Za ove izbore ukupno je formirano 2.211 biračkih mesta, a na terenu je radilo 139 mobilnih timova.

Pravo glasa je imalo 1.264.364 birača. rema podacima CiK BiH, do 15:00 časova na redovnim biračkim mestima je glasalo 322.239 birača ili 26 odsto. U Bijeljini je izlaznost do 17.00 časova bila 32,33 odsto, rekao je član Gradske izborne komisije Momčilo Žugić. Žugić je naveo da je svoje biračko pravo ostvarilo 35.426 glasača.

