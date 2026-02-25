ČLANSTVO PDP NE ŽELI KOD STANIVUKOVIĆA: Predstavnici Partije demokratskog progresa izloženi velikim pritiscima

KADA je Draško Stanivuković predsednik Partije demokratskog progresa (PDP) formirao prošle godine Pokret Sigurna Srpska (PSS) odmah se otvorilo pitanje da li će ta stranka ostati na političkoj sceni ili će se utopiti u novoformirani pokret. Poslednja dešavanja oko PDP pokazaju da postoji veliki deo članstva partije koji se toj ideji protivi.

Foto: PDP

Igor Crnadak, član Glavnog odbora PDP, poručio je da svi oni koji se protive gašenju PDP trenutno predstavljaju kao "nekakvi teroristi ili crni đavoli", te tvrdi da su suočeni sa ogromnim pritiskom jer ne žele da napuste tu opciju.

On je poručio da će PDP biti jedna od opcija na izborima i naglasio da su protivnici gašenja PDP izloženi velikim pritiscima. Mnogi dobijaju telefonske pozive i trpe pritiske zbog kontakta sa rukovodstvom stranke.

- Članovi i glasači PDP nisu zaslužili da budu pod pritiskom. Oni koji veruju u PDP, u ono što smo započeli sa Mladenom Ivanićem pre 26 godina, ne smeju se sprečavati da ostanu uz PDP - kazao je Crnadak.

Prema njegovim rečima, ovih dana mnogi članovi i simpatizeri PDP dobijaju telefonske pozive, a neki od njih su pod velikim pritiskom, samo zato što razgovaraju sa pojedincima iz rukovodstva PDP.

Umorili se! CRNADAK je poručio članstvu PDP i da "svako ko se umorio i ko misli da se možda politika i ne može drugačije voditi nego kao SNSD i ko je izgubio veru u PDP i u drugačiju Republiku Srpsku, neka postupa u skladu sa svojim osećajem". - Ali, svako ko veruje u PDP, u ono što smo započeli pre 26 godina sa Mladenom Ivanićem, ima pravo da ostane uz PDP i u tome ih niko ne sme sprečavati - zaključio je Crnadak.

- Ideja PDP, sa čistom antikorupcijskom politikom, jakim ekonomskim merama i otvaranjem Srpske prema svetu, potrebna je RS i treba da bude jedan od nosećih stubova nove, demokratske vlasti - istakao je Crnadak.

Predsednik Kluba poslanika PDP u NS RS potom je izneo niz jako zanimljivih stavova, počevši od toga da se "čestitim ljudima sa integritetom u PDP ne mogu kao autoriteti nametati prevrtljivci koji su više puta menjali stranke, korumpirani bivši funkcioneri i oni koji su otvoreno pretili životom članovima PDP".

- PDP je sarađivao i sarađivaće sa mnogima, u skladu sa rezultatima izbora i dogovorima, ali da nikada nije dozvoljavao da važne uloge u toj strukturi imaju problematične osobe - naveo je Crnadak.

Tanja Topić, politički analitičar, kaže za "Novosti" da mašinerija koja stoji iza Pokreta, koji je inicirao Draško Stanivuković je daleko nadmoćnija u odnosu na PDP, posebno u finansijskom smislu, i može pregaziti ovu stranku preko noći.

- Puno je važnije pitanje kako se PDP našao u ovoj situaciji i kako je, osim nekoliko izuzetaka, potpisana kapitulacija bez borbe. Biće tu još sigurno trzaja i otpora, samo što posledice mogu biti pogubne i da dovedu do nestanka ili odumiranja PDP. Ono što je strašno jeste i način komunikacije - pretnje, što je ozbiljno ugrožavanje prava na slobodno udruživanje. Ako je to nova nada u demokratiju, ovom društvu se loše piše - poručila je Topićeva.