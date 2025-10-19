"MOŽE, ILI NE MOŽE BOSNA" Dodik: Republika Srpska nikada nije imala bolju poziciju
PREDSEDNIK Milorad Dodik izjavio je sinoć da je i dalje izabrani predsednik RS na demokratskim izborima, dodajući da su međunarodni kontakti i pozicija Republike Srpske najbolji do sada.
- Uvek smo bili u poziciji da samo slušamo one koji dolaze, i to prvenstveno u Sarajevo, a tamo izdiktiraju neke svoje uslove, ranije pripremljene sa muslimanima, a nama onda ostave da se mi snalazimo u tim njihovim podmuklim naporima da smisle što je gore moguće varijante za nas - kazao je on za RTRS, dodajući da je danas to drugačije.
Prema njegovim rečima, danas je Republika Srpska rado viđan gost u važnim zemljama, kao što su Rusija, Mađarska, Srbija i mnoge druge.
- Ko ne vidi da je to promena, onda ne vidi ništa. Mi smo prvi put uspeli da sa Rusima, Mađarima i političkim partijama u Evropi razgovaramo na direktan način bez ikakvih posrednika - poručio je Dodik. On je dodao da je BiH neumitno u procesu raspada i propasti, ali kako je rekao, “naša sudbina je, nažalost, da živimo u tom promašenom i izgubljenom konceptu”.
Dodik je rekao da je Ana Trišić Babić predložena za vršioca dužnosti predsednika RS kao jedan od njegovih najbližih saradnika.
- To je osoba koja je meni pomagala u ključnim momentima i na svim važnim sastancima je bila sa mnom. Mnogo puta je u moje ime išla da razgovara sa političkim predstavnicima širom sveta, a sada će ići u ime Republike Srpske - pojasnio je Dodik, dodajući da će Trišić Babić obavljati poslove u smislu potpisivanja ukaza.
On je dodao da ostaje da radi svoj posao, kao i da je danas vidljiviji nego bilo kada.
Dodik je naveo i da glavni milenijumski problem Srba na ovom problemu stoji u Sarajevu i njihovom nastojanju da Srbe majoriziraju. Prema njegovim rečima, ni veći narodi nisu uspeli da sruše suverenitet srpskog naroda, pa ne mogu ni nemoćni Bošnjaci.
Dodik je ponovio i da postoji istorijski nesporazum sa Bošnjacima koji se ne može rešiti i jedini je način razilaženje. On je poručio da se ovde radi o dva koncepta - jedan je BiH, a drugi Republika Srpska.
- Jedan mora da nestane. Ja se borim da Republika Srpska ostane - zaključio je Dodik.
Predsednik RS je naglasio da se mora obezbediti nova pregovaračka pozicija Republike Srpskoj i da se poslednji put pruža ruka BiH.
- Ovo je poslednji put pružena ruka BiH da se individualno dogovorimo. Može, ili ne može Bosna. Ja se zalažem za to da može, po onome što je Dejton rekao - poručio je on.
(Tanjug)
