SIMIĆU I SINOVIMA ODREĐEN PRITVOR: Osnovni sud Banjaluka prihvatio predlog Okružnog tužilaštva
OSNOVNI sud u Banjaluci odredio je jednomesečni pritvor Draganu Simiću (58), sveže penzionisanom savetniku direktora Policije Republike Srpske i njegovim sinovima Marku (31) i Milošu Simiću (28), osumnjičenima za napad na policajce u Banjaluci!
Pritvor je određen zbog sumnje da su Simići počinili krivično delo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje, za koje je zaprećena kazna od jedne do deset godina zatvora.
- Pritvor po ovom rešenju može trajati najduže mesec dana od dana i časa lišavanja slobode, odnosno do 6. novembra 2025. godine - saopštio je Osnovni sud u Banjaluci.
Pojašnjavaju da je pritvor određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svedoke, ali i što bi puštanje na slobodu rezultiralo stvarnom pretnjom narušavanja javnog reda - uznemirenjem javnosti.
Podsetimo, sve se odigralo 6. oktobra u Ulici Nikole Pašića u Banjaluci. Patrola policije je zaustavila automobil kojim je, bez vozačke dozvole, upravljao Marko Simić. Policajci su pokušali da ga testiraju na drogu, da bi se tada na mestu događaja pojavio njegov otac Dragan koji je napao policajce.
Uhvaćen sa 5,5 kg marihuane
MARKO Simić je lane uhapšen u akciji "Nišan 3" sa 5,5 kilograma marihuane, pušten je da se brani sa slobode, a ta odluka je posledica štrajka advokata koji u RS traje od 1. avgusta! Naime, sud u Banjaluci nije imao mogućnost da mu odredi pritvor jer Simić, zbog štrajka advokata, na ročištu nije imao branioca, kojeg po Zakonu o krivičnom postupku RS mora da ima.
- Na lice mesta došli su prvoosumnjičeni i trećeosumnjičeni u nameri da onemoguće policijske službenike u vršenju službene radnje i fizički napali policijske službenike S. K. i J. G. i tom prilikom zadali im telesne povrede u predelu glave i tela - saopštilo je ranije OJT Banjaluka.
