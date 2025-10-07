"OD ŠOKA NISAM NI ZAPLAKAO" Potresna svedočenja na suđenju za zločine nad Srbima na području Višegrada, Foče i Čajniča

SVEDOCI Tužilaštva danas su na suđenju pripadnicima takozvane Armije BiH za zločine nad Srbima na području Višegrada, Foče i Čajniča ispričali da su među mrtvima iz Jošanice prepoznali svoje najmilije, da su imali ubodne rane kada su njihova izmasakrirana tela dovezena u Foču.

Foto: Sud BiH

Svedok Slavko Đorđević rekao je da je bio zadužen za prijem stradalih u Jošanici i da je među mrtvima pronašao sestru Jelu i zeta Miladina Višnjića.

- Kada sam poredao stradale, video sam moju sestru i zeta. Od šoka nisam ni zaplakao. Od tada imam šećer - rekao je Đorđević.

Dodao je i da je tokom pregleda sestinog tela video veliku ranu na vratu, koja je uzrok smrti, a imala je i nekoliko uboda u stomak, a da je zet imao proboden vrat i nogu.

Đorđević je naveo da mu je Vasika Mićević, koji je bio svedok stradanja u Jošanici, rekao da je neki musliman prepoznao da je Jela Višnjić njegova sestra i da je zbog toga nekoliko puta ubo nožem u stomak.

On je istakao da je 19. decembra 1992. godine radio na hirurškom odeljenju bolnice u Foči kao tehničar, te da su oko 12.00 časova dobili dojavu da se desio masakr u Jošanici i da će u kamionu dovoziti mrtve.

- Oko 13.00 časova su ih počeli dovoziti. Moj zadatak je bio da se obrišu rane i lica da porodice mogu prepoznati tela - rekao je Đorđević.

Ispričao je da su svi imali civilna odela i da su bili lepo obučeni jer je bila slava.

Kada je vidio koliko su tela masakrirana, pozvao je fotografa Ivanovića iz Foče koji je sve zabeležio.

- Ja sam pomagao. Podigao sam glavu male Danice da je mogu fotografisati - rekao je Đorđević.

Prema njegovim rečima, obdukcija nije rađena jer su povrede bile vidljive golim okom i povrede je samo trebalo opisati.

On je naveo da je jedan broj lekara i tehničara, koji su radili u bolnici Foča, bili muslimani i da su zajedno sa srpskim osobljem svoje porodice smestili u bolnicu.

Svedok Tužilaštva Slaviša Mićević rekao je da mu je otac, koji je bio vojni kuvar u selu Gapić, ubijen iznad kuće tetka kojem je otišao na slavu.

- Dušanka Višnjić Lalović rekla mi je da su muslimani ubili mog oca, njenog oca, Radeta Višnjića i još par ljudi - rekao je Mićević, te dodao da je ona videla stradanje.

Mićević je potvrdio i da je očevo telo video u mrtvačnici, da je na sebi imao crne pantalone i belu košulju koja je bila crvena od krvi.

- Imao je na stomaku povredu od dva metka i rez od 15 semnimetara na vratu - rekao je Mićević i dodao da obdukciju nije dozvolio.

On je naveo da je dobio DVD disk na kojem se prikazuje da se oko 17.00 časova 19. decembra 1992. muslimanska vojska povlačila iz Jošanice i uputila prema Goraždu i da je na tom snimku prepoznao Kemu Bradarića, profesora istorije iz Srednjoškolskog centara Foča.

Mićević je dodao da je taj snimak predao inspektoru.

Odbrana drugooptuženog ga je pitala da li mu je poznato da je njegov otac stradao tokom povlačenja iz sela Gapić prema selu Medanović, na šta je on odgovorio da je poginuo 30 metara od kuće u kojoj je bio na slavi.

Nekadašnji pripadnici takozvane Armije BiH Ferid Buljubašić, Ahmet Sejdić, Rašid Sobo, Ševko Glušac, Zakir Jamak, Bahrudin Muhić, Adem Fehrić, Mustafa Poljo, Enver Kustura, Muhamed Liska, Sakib Čakar, Izet Sejdić i Munir Nalo terete se za zločine nad Srbima na području Višegrada, Foče i Čajniča.

Optužnica obuhvata zločine počinjene na području Foče, Višegrada i Čajniča od avgusta 1992. do februara 1993. godine.

Nastavak suđenja zakazan je za 14. oktobar.

(SRNA)