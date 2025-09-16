AUTOMOBIL PODLETEO POD KAMION: Inspektorka poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći
INSPEKTOR Republičke uprave za inspekcijske poslove M.V. poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas na carinskom terminalu Gradiška.
Automobil je podleteo pod kamion.
- Na auto-putu Banja Luka-Gradiška, u mestu Čatrnja, grad Gradiška, na Carinskom terminalu Gradiška, dana 16.09.2025.godine, oko 10,50 časova, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je jedno lice smrtno nastradalo - navode iz Okružnog javnog Tužilaštva Banjaluka.
