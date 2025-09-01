NI NOVI, NI DVA, JEDINI PREDSEDNIK OSTAJE DODIK: Lidera Srpske neće birati Sarajevo, u utorak ćemo izglasati novu vladu

REPUBLIKA Srpska ima predsednika i on je Milorad Dodik. Srpska neće imati dva predsednika kako se nada Sarajevo, a predsednika Srpske neće birati Federacija BiH. Po Ustavu Republike Srpske ne postoje dva predsednika i ne mogu biti dva predsednika Srpske. To je jedini pravi odgovor za sve one koji priželjkuju neko drugo rešenje.

Foto D. Gavrić

Poručio je ovo u intervjuu za "Novosti" Nenad Stevandić, predsednik Narodne skupštine RS, uz napomenu da u javnosti pokušava da se predstavi kako Milorad Dodik nije predsednik RS i da samim tim ne može da imenuje mandatara za sastav nove Vlade RS. Stevandić na to poručuje:

- Kada nešto ne voliš, ti ga osporavaš i kad je najjači i najpravedniji. Ali, ono što je činjenica, odnosno po Ustavu Republike Srpske, jasno je kako se menja predsednik Republike. To je ostavkom, opozivom ili u slučaju smrti kao što se desilo sa gospodinom Jelićem. Što se tiče kredibiliteta, tu takođe broj glasova i podrška koju Dodik ima ne može da se ospori nikakvim administrativnim odlukama. I na kraju, kad bismo baš sve prihvatili što nam traže i Ustavni sud BiH i visoki predstavnik koji nema legitimitet, kad bi sve to i postojalo kao faktor, i da sve to uvažimo, a ne uvažavamo, kao predsednik Narodne skupštine nemam nijedan papir kojim se potvrđuje da predsednik Republike Srpske nije predsednik.

*Da li to znači da će sednica Narodne skupštine, kao što je i planirano, biti održana u utorak?

- Ja ne radim prema konferencijama za novinare raznih ambasada, nelegalnog visokog predstavnika ili bošnjaačke političke čaršije, već radim po ustavu Republike Srpske i na osnovu najvišeg pravnog akta i zakona RS sam i sazvao kolegijum za petak, a sednicu Skupštine održaćemo u utorak. Na njoj će biti predstavljen ekspoze mandatara Save Minića, kabinet i izabrana nova Vlada RS koja će među prvim aktivnostima imati zajedničku sednicu sa Vladom Republike Srbije u Beogradu.

Foto D. Gavrić

*Može li Federacija BiH da bira predsednika RS kako je poručeno posle sednice CIK?

- Mi nikada nismo, niti bismo sebi dozvolili, da u Republici Srskoj određujemo sudbinu ili izbore ili imena ljudi koji će biti na funkcijama u Federaciji BiH. To bismo smatrali negacijom i prava i demokratije, nemoralnim i neetičkim. To što oni najavljuju da bi to radili u Republici Srpskoj govori o tome da zaista žele da ukinu Republiku Srpsku, jer ukidanje počinje sa ukidanjem prava i volje naroda. Ali, mogu da budu potpuno sigurni da to neće imati nikakvu snagu i da toga neće biti u Banjaluci.

*Predsednik Srbije Vučić je izjavio da se Srpskoj sprema scenario kao na KiM, gde bi Srbi ostali bez legitimno izabranih predstavnika koje bi birao neko drugi, u našem slučaju Bošnjaci.

- Sve što je predsednik Srbije rekao treba dobro analizirati iz svih uglova. Budući da je Vučić od svih srpskih predsednika i predstavnika ne samo na najvišoj funkciji, i ima najveću odgovornost već je takođe "na najvišem brdu" sa koga se najdalje vidi, a ima i najviše komunikacija i pristiže mu najviše relevantnih informacija, i javnih i tajnih. Ne sumnjam da je on zainteresovan da pomogne opstanku Republike Srpske i čuvanju našeg suvereniteta. Sve ono što Vučić kaže mi moramo da uvažimo i da smatramo dobronamernim.

*U Srbiji imamo blokadere koji udaraju na legitimno izabranu vlast, a u Sarajevu imamo blokadere koji su udarili na legitimno izabranu vlast Srpske.

- Tako je! Vi kad vidite ko se raduje blokadama i neredima u Srbiji, vidite da su to u Sarajevu isti oni ljudi koji žele ukidanje Republike Srpske. I tu ne treba biti mnogo inteligentan da se to shvati. A isto tako potpuno je jasno da procesi napada na Republiku Srpsku kroz nameštene sudske presude, otimanje ovlašćenja i imovine su počeli skoro istovremeno kada i početak blokada u Srbiji. I to su spojene posude koje imaju cilj da nas depersonalizuju i deinstitucionalizuju. Cilj je i da se u Srbiju jednog dana uvodi neki visoki predstavnik kao što su to uspeli u BiH. Biće nam teško da to sve izdržimo, ali uopšte nema sumnje da ćemo to sprečiti i izaći ćemo kao pobednici. Jer snaga Srbije je i snaga opstanka Republike Srpske. A sarajevski blokaderi, to su ljudi koji blokiraju Dejtonski sporazum. Osnova svega toga je ko se raduje vašim problemima. Vučić je toliko puta pokazao da se nije radovao problemima ni u BiH, ni bilo gde drugde. Sa druge strane, mislim da bi trebalo raskrstiti sa pokušajem da se dobronamerno odnosi prema onima koji se trude na svaki način da mu skinu glavu, pa i fizički, kao u Srebrenici pre nekoliko godina.

Foto D. Gavrić

*Može li Srpska da se odbrani od napada iz Sarajeva i koliko je bitan referendum koji će biti održan u oktobru?

- Koliko je bitan referendum, toliko je bitno da iz njegovih rezultata sutra izvodimo svoje, buduće odluke. Ne postoji veći legitimitet od volje naroda. I volja naroda je ta koja će odlučivati, a ne volja nelegalnih Šmitova i nameštenih sudskih procesa koji su osmišljeni upravo na način da se izvrgne ruglu pravo i da se pravnim nasiljem menjaju zakoni i da se pravnom torturom teraju sudovi da postupaju po sultanskim ovlašćenjima, a ne po zakonima koje je doneo parlament. Zapravo, Šmit je taj koji je uveo bezakonje u BiH i mi krajnjim snagama pokušavamo da održimo zakonitost.

*Narodna skupština je donela odluku i zaključke da nema prevremenih izbora u Republici Srpskoj. Sad iz Sarajeva poručuju da će izbori biti održani?

- Mi imamo suštinsku ustavnu krizu. Imamo krizu nadležnosti i sa tim su saglasni gotovo svi međunarodni faktori. Ono sa čime nismo saglasni je ko je izazvao tu krizu. Pa, jedni tvrde da smo mi, a drugi da je Šmit, ali je potpuno jasno da samo treba uvideti ko je povukao prvi potez. Republika Srpska nije povukla prvi potez. Ni prema separatizmu, ni prema otcepljenju, ni prema otporu, dok nije jasno definisana namera da se deinstitucionalizujemo, da nam se zabrani da se demokratski izražavamo i da demokratski biramo svoje predstavnike, nego da ih biraju "nametnuti Šmitovi". U tom momentu kada je potpuno jasna tortura i zloupotreba prava, otpor je nešto što je, potpuno legitimno i sve što mi radimo u Republici Srpskoj je pružanje otpora torturi i ugrožavanju osnovnih ljudskih prava svakog građanima RS i njenim funkcionerima i institucijama.

*Kako komentarišete stavove opozicija RS da ne podrže referendum?

- Opozicija nema jasne stavove. SDS nema ni predsednika, a oni koji su bliže Sarajevu potpuno zastupaju stavove sarajevskih političara i imaju isto mišljenje prema Republici Srpskoj. Njima na neki način tercira i pruža podršku i Nebojša Vukanović. Oni otvoreno vode bošnjačku politiku. PDP i Draško Stanivuković još nisu ustrojili svoju nacionalnu politiku, ali bar pokazuju da žele da je imaju. Videćemo, biće na velikom ispitu. Jedan veliki ustavotvorni deo SDS se ućutao u poslednjih godinu dana i imam duboku veru da tu postoje ljudi koji neće podleći ličnim kapricima. Jer, da se razumemo, najveća srpska nesreća su lični kaprici i lične sujete. Potpuno sam siguran da je to uzrok brojnih naših poraza. Ali, da moramo naučiti da se izdignemo iznad ličnih kaprica i iznad ličnih ratova. I ja lično sam doživeo mnogo ružnih stvari od nekih ljudi iz SNSD. To što sam postao jači je manje bitno, ali kad bih se upravljao prema tim ličnim nečoveštvima koja su meni učinjeni, ja bih trebao da napadam, a ne da branim Dodika. A kao što vam je poznato, da sam i svoju bezbednost i politički komoditet ugrozio upravo zato što sam branio Republiku Srpsku i ponašao se državotvorno i institucionalno, a ne podlegao ličnoj sujeti.

Foto: Profimedia Milorad Dodik

*Da li je dobro rešenje nova Vlada RS u ovom političkom trenutku?

- Ustavne i zakonske pretpostavke nisu sporne i oni koji dovode u pitanje novu Vladu RS su u suštini ljudi koji pokazuju svoju ostrašćenost ili podršku bošnjačkom ekstremizmu. Sa političke strane mi imamo koaliciju koja je formirala Vladu i koja je ranije ponudila vladu nacionalnog jedinstva, da se uključe i druge političke partije i nevladne organizacije, što je odbijeno. Budući da u toj našoj koaliciji SNSD ima mesto premijera, kao što Ujedinjena Srpska ima mesto predsednika skupštine i partije imaju raspoređene resore u koalicionom sporazumu, pravo je SNSD da predloži novog premijera i da sa starim dogovori da li će dati ostavku. Razlog što se to desilo baš sada a ne ranije - pa mi ne pravimo Vladu kad nekom drugom to odgovara. Meni je, lično, mnogo bitnije od tih personalnih stvari koncept vlade. Da to bude Vlada koja je sposobna da prođe kroz težak period, da ima stručni kapacitet i da ljudi koji budu vodili resore budu svesni da će lično morati da odbace u korist kolektivnog.

SUVERENISTI NAJJAČI U EVROPI

*Koliko je Srpskoj bitna podrška Srbije, Mađarske, Rusije u ovim teškim političkim vremenima?

- Evropa se nalazi na razmeđu. Jedno je postmoderna Evropa u kojoj je dekadencija postala krunska politika neoliberalnih elita i koja je napala porodične vrednosti. Te iste porodične i tradicionalne vrednosti dozvolili su migrantima koji naseljavaju Evropu, a zabranili svojim građanima. Sa druge strane, u Evropi jačaju suverenistički pokreti i oni su iznedrili velike nacionalne lidere, od Aleksandra Vučića do Viktora Orbana i Roberta Fica. Te ljude su pokušali i fizički da likvidiraju, pogotovo Fica, ali suverenistička politika je najjača trenutno u Evropi, od Francuske, Italije pa do Nemačke. Ovaj dekadentni neoliberalni, evropski profil trenutno zastupaju briselski funkcioneri, odnosno predstavnici aparata, razni komesari koji nemaju nikakav autoritet ni u vlastitom narodu.