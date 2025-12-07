OBLAČNO I HLADNO, MESTIMIČNO S KIŠOM: Vremenska prognoza za nedelju, 7. decembar

Oblačno i hladno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa slabim snegom.

Foto: P. Milošević

Na jugu i jugoistoku uglavnom suvo, a u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije veći deo dana maglovit. Vetar slab i promenljiv, u košavskom području ujutro i pre podne i umeren jugoistočni.

Najniža temperatura od 3 do 6, a najviša dnevna od 7 do 10 stepeni.

Vreme u Beogradu

I u glavnom gradu oblačno i hladno, povremeno sa slabom kišom i temperaturom bez većeg kolebanja - od šest do osam stepeni.

U glavnom gradu vetar ujutro i pre podne umeren, jugoistočni, posle podne u slabljenju.

Prognoza za narednih sedam dana

Očekuje se stabilizacija vremena. U jutarnjim satima česta će biti pojava magle i niskih oblaka, koji će se ponegde u nižim predelima i po kotlinama zadržavati duže tokom dana.

U ostalim krajevima biće toplije uz sunčane periode, a kratkotrajna, slaba kiša na severu se očekuje u toku noći između četvrtka i petka, a u petak tek ponegde i u ostalim krajevima.