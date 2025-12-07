OBLAČNO I HLADNO, MESTIMIČNO S KIŠOM: Vremenska prognoza za nedelju, 7. decembar
Oblačno i hladno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa slabim snegom.
Na jugu i jugoistoku uglavnom suvo, a u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije veći deo dana maglovit. Vetar slab i promenljiv, u košavskom području ujutro i pre podne i umeren jugoistočni.
Najniža temperatura od 3 do 6, a najviša dnevna od 7 do 10 stepeni.
Vreme u Beogradu
I u glavnom gradu oblačno i hladno, povremeno sa slabom kišom i temperaturom bez većeg kolebanja - od šest do osam stepeni.
U glavnom gradu vetar ujutro i pre podne umeren, jugoistočni, posle podne u slabljenju.
Prognoza za narednih sedam dana
Očekuje se stabilizacija vremena. U jutarnjim satima česta će biti pojava magle i niskih oblaka, koji će se ponegde u nižim predelima i po kotlinama zadržavati duže tokom dana.
U ostalim krajevima biće toplije uz sunčane periode, a kratkotrajna, slaba kiša na severu se očekuje u toku noći između četvrtka i petka, a u petak tek ponegde i u ostalim krajevima.
Preporučujemo
VREME JE ZA KIŠOBRANE! Pred nama je naglo pogoršanje vremena
06. 12. 2025. u 14:08
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
TRAMP UKRAO ŠOU NA ŽREBU ZA SP: Scena koja je obišla svet - Melanija nije krila oduševljenje (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp bio je u centru pažnje na izvlačenju grupa za Svetsko fudbalsko prvenstvo 2026. godine, gde je izveo svoj poznati YMCA ples i primio prvu FIFA-inu nagradu za mir.
06. 12. 2025. u 10:31
Komentari (0)