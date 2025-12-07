Društvo

OBLAČNO I HLADNO, MESTIMIČNO S KIŠOM: Vremenska prognoza za nedelju, 7. decembar

В.Н.

07. 12. 2025. u 00:05

Oblačno i hladno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa slabim snegom.

ОБЛАЧНО И ХЛАДНО, МЕСТИМИЧНО С КИШОМ: Временска прогноза за недељу, 7. децембар

Foto: P. Milošević

Na jugu i jugoistoku uglavnom suvo, a u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije veći deo dana maglovit. Vetar slab i promenljiv, u košavskom području ujutro i pre podne i umeren jugoistočni.

Najniža temperatura od 3 do 6, a najviša dnevna od 7 do 10 stepeni.

Vreme u Beogradu

I u glavnom gradu oblačno i hladno, povremeno sa slabom kišom i temperaturom bez većeg kolebanja - od šest do osam stepeni.

U glavnom gradu vetar ujutro i pre podne umeren, jugoistočni, posle podne u slabljenju.

Prognoza za narednih sedam dana

Očekuje se stabilizacija vremena. U jutarnjim satima česta će biti pojava magle i niskih oblaka, koji će se ponegde u nižim predelima i po kotlinama zadržavati duže tokom dana.

U ostalim krajevima biće toplije uz sunčane periode, a kratkotrajna, slaba kiša na severu se očekuje u toku noći između četvrtka i petka, a u petak tek ponegde i u ostalim krajevima.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NAŠA ZAJEDNICA JAČA IZ GODINE U GODINU: Kongresni biro TOS obeležio jubilej i predstavio osmoro novih ambasadora
Društvo

0 0

"NAŠA ZAJEDNICA JAČA IZ GODINE U GODINU": Kongresni biro TOS obeležio jubilej i predstavio osmoro novih ambasadora

Kongresni biro Turističke organizacije Srbije obeležio je večeras 18 godina rada svečanom dodelom prestižnog priznanja „Kongresni ambasador Srbije“, koje se tradicionalno uručuje predstavnicima akademske, naučne i stručne zajednice zaslužnim za jačanje međunarodnog ugleda Srbije kao kongresne destinacije. Na jubilarnom, desetom okupljanju u hotelu Hajat, ovu laskavu titulu ponelo je osmoro istaknutih profesora, naučnika i stručnjaka, čime je ukupan broj Kongresnih ambasadora dostigao 97.

06. 12. 2025. u 17:11

HITNO OBAVEŠTENJE: Oglasili se iz Srbije nakon havarije u Černobilju
Društvo

0 11

HITNO OBAVEŠTENJE: Oglasili se iz Srbije nakon havarije u Černobilju

DIREKTORAT za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije oglasio se danas nakon saopštenja Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), u kojem se navodi da zaštitna struktura napuštene nuklearne elektrane Černobilj u Ukrajini više ne može u potpunosti da obavlja svoju sigurnosnu funkciju usled štete izazvane napadom drona početkom godine.

06. 12. 2025. u 15:54

Politika
Tenis
Fudbal
Vaseljenski patrijarh Vartolomej I i predsednik kompanije Tasyapı Emrulah Turanli: Vizija koja povezuje Istanbul i Srbiju

Vaseljenski patrijarh Vartolomej I i predsednik kompanije Tasyapı Emrulah Turanli: Vizija koja povezuje Istanbul i Srbiju