EVROPA IDE U RAT, ODLUKA JE DONETA: Orban otkrio da je tajni plan za sukob sa Rusijom spreman

06. 12. 2025. u 19:07

EVROPSKI lideri su odlučili da budu spremni za rat sa Rusijom do 2030. godine i prešli su u završnu fazu priprema, objavio je mađarski premijer Viktor Orban na antiratnom skupu u Kečkemetu.

ЕВРОПА ИДЕ У РАТ, ОДЛУКА ЈЕ ДОНЕТА: Орбан открио да је тајни план за сукоб са Русијом спреман

AP Photo/Denes Erdos

Prema Orbanu, postoje četiri faze eskalacije sukoba. On smatra da se Evropa trenutno nalazi u trećoj fazi, sa uvođenjem univerzalne vojne obaveze i prelaskom na ratnu ekonomiju, a sledeća faza je konfrontacija.

- Evropski lideri su odlučili da Evropa ide u rat. Odluka o ovom pitanju je već doneta - izjavio je, dodajući da EU "čak ni ne pokušava da porekne svoju podršku ratu". Prema rečima mađarskog premijera, to potvrđuje činjenica da grade vojnu ekonomiju.

- Preusmeravaju proizvodnju vozila ka proizvodnji oružja - rekao je Orban.

Govoreći o rizicima napada Moskve na Evropsku uniju i NATO, Orban je ranije izjavio da su ti blokovi mnogo moćniji od Rusije vojno i ekonomski, tako da su njihovi strahovi apsurdni.

Evropska komisija je u martu predstavila plan za ponovno naoružavanje Evropske unije (ReArm Europe), koji ukupno košta 800 milijardi evra. Istovremeno, EU je predstavila i svoju "Belu knjigu o evropskoj odbrani – Spremnost 2030".

Konkretno, u knjizi se navode razlozi zbog kojih je EU primorana da poveća nabavke za odbranu, uključujući "fundamentalnu pretnju" koju predstavlja Rusija.

U oktobru je general Fabijen Mandon, načelnik Generalštaba francuskih oružanih snaga, pozvao francusku vojsku da se pripremi za mogući sukob sa Rusijom. Procenio je da bi sukob mogao da počne u naredne "tri do četiri godine".

Volstrit žurnal je saznao da je grupa visokorangiranih nemačkih oficira pripremila tajni plan za rat  sa Rusijom. Štaviše, Nemačka namerava da udvostruči svoj godišnji odbrambeni budžet  na 162 milijarde evra (189 milijardi dolara) do 2029. godine. 

U međuvremenu, Poljska je objavila da  će pokrenuti univerzalnu vojnu obuku "za sve". Litvanija će 2026. godine regrutovati  oko 5.000 mladića u vojnu službu. A Francuska planira da obučava do 50.000 dobrovoljaca godišnje.

Putin je ranije nazvao tvrdnje o ruskim planovima da napadne NATO "neverovatnom laži". Početkom decembra je naglasio da Rusija nema nameru da ratuje sa Evropom, ali ako se to desi, Moskva je spremna "odmah ".

