STEVANDIĆ: Poštovanje i lojalnost predsedniku Srpske pitanje časti, a ne prava
POŠTOVANjE i lojalnost predsedniku Republike Srpske je pitanje časti, a ne prava, poručio je predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
Mnogi koji su bili lojalni Poplašenu Dodiku nisu - napisao je Stevandić na društvenoj mreži Iks.
Prema njegovim rečima mnogi koji su bili nelojalni Poplašenu nelojalni su i Dodiku.
- Neki što nisu bili lojalni Poplašenu Dodiku jesu. Nenad Stevandić je lojalan obojici - istakao je Stevandić.
(RTRS)
Preporučujemo
DODIK O EU: Više se ne nadamo
23. 08. 2025. u 23:19
MERC POZVAO PUTINA I ZAPRETIO: Ako se ne sastaneš sa Zelenskim, onda...
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc pozvao je šefa Kremlja Vladimira Putina da se sastane nasamo sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.
26. 08. 2025. u 14:34
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Objavljene nage fotografije voditeljke RTS-a - kao od majke rođena (FOTO)
VEOMA izazovne fotografije.
25. 08. 2025. u 20:24
Komentari (0)