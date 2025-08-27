STEVANDIĆ: Poštovanje i lojalnost predsedniku Srpske pitanje časti, a ne prava

POŠTOVANjE i lojalnost predsedniku Republike Srpske je pitanje časti, a ne prava, poručio je predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Foto D. Gavrić

Mnogi koji su bili lojalni Poplašenu Dodiku nisu - napisao je Stevandić na društvenoj mreži Iks.

Prema njegovim rečima mnogi koji su bili nelojalni Poplašenu nelojalni su i Dodiku.

- Neki što nisu bili lojalni Poplašenu Dodiku jesu. Nenad Stevandić je lojalan obojici - istakao je Stevandić.

(RTRS)