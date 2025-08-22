NE UGROŽAVAMO MIR: Dodik poručio da se Republika Srpska zalaže za poštovanje Dejtonskog sporazuma
PREDSEDNIK Milorad Dodik rekao je danas da Republika Srpska ne ugrožava mir, nego da se zalaže za poštovanje Dejtonskog sporazuma.
On je pozvao poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske da usvoje predložene zaključke koje su predložili poslanici vladajuće koalicije na današnjoj posebnoj sednici.
- Republika Srpska će biti u bezizlanoj situaciji ako pokleknemo. To svi treba da razumemo i ovo je poslednji pokušaj muslimana - rekao je Dodik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, prenosi Srna.
On je dodao je zlonamerna priča o sukobima i miru i podsetio da je Republika Srpska Dejtonski mirovni sporazum, odnosno potpisivanje tog dokumenta, uvrstila u praznike, dok u FBiH to nikada nije urađeno.
Dodik je poručio da Republika Srpska mora da se distancira od Sarajeva u političkom smislu, jer u tom gradu, kako je naveo "stoluje mržnja prema Srbima".
- Oni su isterali Srbe iz Sarajeva, i to su uradili putem visokih predstavnika učinili sve da instrumenalizuju sud, koji će ovde nama doći glave svakome, institucijama i pojedincima - rekao je Dodik, obraćajući se poslanicima Narodne skupštine na posebnoj sednici, tokom rasprave o Predlogu zakona o izmeni i dopuni Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi.
Sednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je popodne nakon redovne pauze, a poslanici razmatraju informaciju koja se odnosi na presudu Suda BiH i odluku CIK-a, kao i o zauzimanju stava Narodne skupštine o budućim aktivnostima institucija Republike Srpske.
Na dnevnom redu sednice je i razmatranje i usvajanje odluke o raspisivanju referenduma povodom odluka Suda BiH i CIK-a izrečenih predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su danas i ostavku predsednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića.
