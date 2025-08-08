HITNO SE OGLASILA RUSIJA O DODIKU: Uzrok krize u BiH delovanje nelegalnog Šmita - ovo će biti posledice njegovih akcija
SITUACIJA u vezi sa krivičnim gonjenjem predsednika Republike Srpske Milorada Dodika predstavlja ozbiljnu pretnju stabilnosti Bosne i Hercegovine, upozorio je zamenik stalnog predstavnika Rusije pri Ujedinjenim nacijama Dmitrij Poljanski nakon zatvorenih konsultacija Saveta bezbednosti UN, održanih na zahtev Moskve.
Na konferenciji za medije u sedištu UN, Poljanski je ponovio da je uzrok krize u BiH delovanje, kako je rekao, „nelegalnog visokog predstavnika koga zovu gospodin Šmit“.
- Njega ne priznaje Republika Srpska, a nije potvrđen ni u Savetu bezbednosti UN. To je problem koji ima istorijski kontinuitet. Upozoravali smo da će neke njegove akcije dovesti do potencijalno ozbiljnih posledica. I upravo to se sada dešava - istakao je ruski diplomata.
On je naveo da su članovi Saveta bezbednosti razmatrali situaciju koja, ukoliko se ne zaustavi, može eskalirati.
- Odlučili smo da skrenemo pažnju na ovaj nesrećni razvoj događaja - rekao je Poljanski i dodao da bi se o ovoj temi moglo raspravljati i na narednoj sednici SB UN.
Odluka CIK-a izazvala političku krizu
Podsetimo, Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine odlučila je u sredu da oduzme mandat predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, pozivajući se na raniju pravosnažnu presudu Apelacionog veća takozvanog Suda BiH.
Tom presudom Dodik je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja političkih funkcija. Odluka CIK-a, kojom se praktično poništava izborna volja građana Republike Srpske, izazvala je oštre reakcije u Banjaluci.
Milorad Dodik ima pravo da uloži žalbu na ovu odluku. Međutim, analitičari upozoravaju da bi aktuelni potezi institucija u Sarajevu mogli dodatno produbiti političku krizu u zemlji i izazvati institucionalnu blokadu.
