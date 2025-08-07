Republika Srpska

STANIVUKOVIĆEV ŠAMAR SARAJEVU: PDP nije za prevremene izbore

Novosti online

07. 08. 2025. u 17:49

LIDER Partije demokratskog progresa (PDP) i gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković na današnjoj konferenciji za medije izjavio je da PDP neće učestvovati na eventualnim prevremenim izborima za predsednika Republike Srpske koje mediji u Sarajevu priželjkuju nakon pravosnažne presude Miloradu Dodiku.

СТАНИВУКОВИЋЕВ ШАМАР САРАЈЕВУ: ПДП није за превремене изборе

Draško Stanivuković, Foto A. Čavić

– Nećemo graditi političku budućnost na tuđoj propasti. PDP neće učestvovati na izborima koji proizlaze iz političko-pravosudnog inženjeringa. Promene u društvu moraju doći voljom naroda, a ne odlukom suda – rekao je Stanivuković.

Stanivuković je dodao da PDP neće biti "figura u igri kojom se ruši politički protivnik bez izbora", te da će stranka razmotriti daljnje korake u skladu s demokratskim principima, ali izvan “pravno-političkih manipulacija koje vode produbljenju krize”.

Ipak, rekao je da PDP neće prihvatiti poziv da uđe u vladu nacionalnog jedinstva i po tom pitanju vlast i opozicija u Srpskoj nisu se ujedinili.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PARTIZAN JURI ZALIHU ZA REVANŠ NA OSTRVU: Hibernijan je protiv Danaca pokazao da se ne plaši da napadne i u gostima

PARTIZAN JURI ZALIHU ZA REVANŠ NA OSTRVU: Hibernijan je protiv Danaca pokazao da se ne plaši da napadne i u gostima