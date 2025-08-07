STANIVUKOVIĆEV ŠAMAR SARAJEVU: PDP nije za prevremene izbore
LIDER Partije demokratskog progresa (PDP) i gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković na današnjoj konferenciji za medije izjavio je da PDP neće učestvovati na eventualnim prevremenim izborima za predsednika Republike Srpske koje mediji u Sarajevu priželjkuju nakon pravosnažne presude Miloradu Dodiku.
– Nećemo graditi političku budućnost na tuđoj propasti. PDP neće učestvovati na izborima koji proizlaze iz političko-pravosudnog inženjeringa. Promene u društvu moraju doći voljom naroda, a ne odlukom suda – rekao je Stanivuković.
Stanivuković je dodao da PDP neće biti "figura u igri kojom se ruši politički protivnik bez izbora", te da će stranka razmotriti daljnje korake u skladu s demokratskim principima, ali izvan “pravno-političkih manipulacija koje vode produbljenju krize”.
Ipak, rekao je da PDP neće prihvatiti poziv da uđe u vladu nacionalnog jedinstva i po tom pitanju vlast i opozicija u Srpskoj nisu se ujedinili.
