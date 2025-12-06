DŽELAT NA TERENU, OTAC ZA PRIMER! Luka Dončić objavio PRVU sliku ćerke, gori Instagram! (FOTO)

KOŠARKAŠ Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić po drugi put je postao otac, a rođenje deteta slavio je u rodnoj Ljubljani.

Foto: Instagram printskrin/anamariagoltes

Njegova verenica Anamarija Goltes odlučila je da se porodi u Sloveniji.

Bez njega su Lejkersi sinoć poraženi 126:105 od Boston Seltiksa, Slovenac je dobio dozvolu kluba da ode kući i bude sa porodicom u ovom važnom trenutku.

Luka je danas na svom profilu podelio fotografiju svoje prinove koja je oduševila ceo svet.

Otkrio je pritom da će ćerka nositi ime Olivija.

