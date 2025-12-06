Košarka

DŽELAT NA TERENU, OTAC ZA PRIMER! Luka Dončić objavio PRVU sliku ćerke, gori Instagram! (FOTO)

06. 12. 2025.

KOŠARKAŠ Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić po drugi put je postao otac, a rođenje deteta slavio je u rodnoj Ljubljani.

Foto: Instagram printskrin/anamariagoltes

Njegova verenica Anamarija Goltes odlučila je da se porodi u Sloveniji. 

Bez njega su Lejkersi sinoć poraženi 126:105 od Boston Seltiksa, Slovenac je dobio dozvolu kluba da ode kući i bude sa porodicom u ovom važnom trenutku. 

Luka je danas na svom profilu podelio fotografiju svoje prinove koja je oduševila ceo svet. 

Otkrio je pritom da će ćerka nositi ime Olivija. 

