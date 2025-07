SUD BIH ODBIO DA ODREDI PRITVOR: Kauciju od 500 ooo KM ili mere rođenom Zvorničaninu Draganu Spasojeviću

DRAGAN Spasojević (60), rodom iz Zvornika, u Republici Srpskoj, koji je, u vreme rata u BiH, bio kratko vreme komandir stanice policije u tom gradu, a onda i direktor autoprevozničkog preduzeća i predsednik lokalne „vlade“, dolaziće na suđenje, u Sud BiH, iz Novog Sada, gde živi, rekao nam je njegov advokat Dušan Tomić.

foto V .Mitrić

Tužilaštvo je, prvo, tražilo raspisivanje poternice za Spasojevićem, a pošto se pojavio u Sarajevu, u pratnji advokata, insistirali su na određivanju pritvora ili davanju kaucije od čak pola miliona konvertibilnih maraka.

- Onda su se nadali da će mu Sud BiH da izrekne takozvane mere, koje podrazumevaju da boravi samo u BiH, ali im se i to izjalovilo - kaže Tomić. - Sud je odlučio da ne donosi nikakve mere, pa će moj klijent, kom se sudi za navodni zločin protiv čovečnosti, na suđenja da dolazi redovno iz Novog Sada.Zaprepašćuje me ogorčenost, ne samo onih koji su se pitali za ovaj predmet iz Tužilaštva BiH, već i drugih što Spasojević nije „bar obavezan da ne napušta BiH i da boravi u Zvorniku“.I ranije se redovno odazivao na svaki dobijeni poziv, a nije mogao da se odazove na one koje nije ni primio.

Spasojeviću se odvojeno sudu za navodne zločine u nekoliko sela zvorničkog kraja na početku rata,a među optuženima su i visoki vojni i policijski rukovodioci iz zvorničkog kraja iz tog doba.

-Spasojević će se braniti istinom i samo istinom, jer je to najlekovitije, najpravednije i najpravičnije -kaže Tomić. -Već imamo silne dokaze da je, baš u periodu za koji je optužen, ko zna iz kojih razloga i čije su i kakve namere za to bile, baš bio u nemilosti onih koji su vedrili i oblačili u Zvorniku