NA MORE BAR ZA VIKEND: Letovanja skuplja za petinu, pa građani Srpske spas od vrućine traže i na 2-3 dana

Rezervacije su uveliko počele, a cene aranžmana ove godine više su za 15 do 20 odsto u odnosu na ranije godine. Kako kažu iz agencija, jedna od popularnijih destinacija jeste Makarska.

- Kao i svake godine, najviše putnika se odlučuje za Makarsku zbog blizine. U ponudi vikend putovanje, tri dana i dva noćenja trenutna košta oko 90 evra, dok će u punoj sezoni biti 105 evra - kažu u jednoj banjalučkoj agenciji.

Banjalučanka Sanja Vidić se odlučila baš za ovu vikend rutu:

- Ostalo mi je nekoliko dana starog godišnjeg odmora, odlučila sam da idem na vikend u Makarsku sa majkom. Tri dana su dovoljna da se odmorim.

Mnogi spas od vreline traže i jednodnevnim izletima na more.

- U ponudi imamo jednodnevne izlete u Makarsku i Baške Vode, po ceni od 20 evra. Ljudi iskoriste taj dan da se opuste i napune baterije - kaž turoperateri.

Grčka i Turska

APARTMANSKI smeštaj u grčkim destinacijama nudi se od 30 do 80 evra po noćenju. U regijama poput Olimpske regije, Paralije i Halkidikija, troškovi smeštaja četvoročlane porodice za sedmodnevni boravak su od 300 do 600 evra. Aranžmani u Turskoj su od 600 do 1.200 evra za sedmodnevni boravak, uključujući prevoz i smeštaj u hotelima sa četiri ili pet zvezdica.