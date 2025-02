"NOVOSTI" ANALIZA: Sud upao u šest zamki, a piše presudu Dodiku - koji su sve apsurdi ogoljeni tokom suđenja lideru Srpske

NIJE potrebno preterano pravničko znanje, već samo zdrav razum da se izvede zaključak: protiv predsednika Republike Srpske Milorada Dodika i direktora "Službenog glasnika RS" Miloša Lukića u Sudu BiH od početka se vodi montirani proces, s ciljem da im se na više godina zabrani javno delovanje. Odlukom da se Dodik i Lukić uopšte nađu na optuženičkoj klupi uzdrmani su ionako poljuljani odnosi u BiH, a presuda koja se očekuje 26. februara nosi nesagledive posledice.

foto: TANJUG/ FOTO SRNA (HO)

Na ovo upozoravaju pravnici, kao i političari u RS, nadajući se da će na kraju prevladati zrnce razuma i da Sud BiH neće prihvatiti zahtev Tužilaštva koje traži najstrožu kaznu od pet godina zatvora, plus deceniju zabrane obavljanja javnih dužnosti. S druge strane, u Sarajevu, gotovo likujući, već vide Dodika iza rešetaka, prognanog sa političke scene. Uprkos tome što veruju da je oslobađajuća presuda jedino ispravna, u Banjaluci spremaju i odgovor za najcrnji scenario, svesni da završne reči u farsičnom sudskom procesu mogu biti početak pojačanih udara na Srpsku.

Koji su to nonsensi zabeleženi tokom procesa u Sarajevu, a koji će se sigurno jednog dana izučavati kao primeri šta ne treba raditi?

1. Dodiku i Lukiću sudi se zato što nisu poštovali odluke visokog predstavnika u BiH. Prema jasnom stavu RS, tu funkciju trenutno ne obavlja niko, jer je Kristijan Šmit došao u Sarajevo bez prethodnog odobrenja Saveta bezbednosti UN, što je bio preduslov koji su ispunili svi njegovi prethodnici.

- Možete me odmah osuditi na zatvorsku kaznu i više se neću baviti politikom ukoliko mi predočite samo jednu odluku kojom je Kristijan Šmit imenovan - ponudio je Dodik sudiji Seni Uzunović.

2. Predsednika RS gone zato što je potpisao ukaze o proglašenju dva zakona - o neprimenjivanju odluka Ustavnog suda BiH i neprimenjivanju odluka visokog predstavnika na teritoriji RS. Ta dva zakonska akta usvojila je Narodna skupština RS, a Dodikova je ustavna obaveza da ih potpiše. To znači da je on imao "izbor": da prekrši najviši pravni akt Srpske čiji je predsednik, ili da posluša nalog Nemca kojeg Banjaluka ne priznaje.



3. Sudski proces vodi se za navodno kršenje zakona koji nikada nije usvojen u Parlamentu BiH, niti je objavljen u "Službenom glasniku BiH". Odredbe tog dokumenta pojavile su se samo na internet-stranici OHR (visoki predstavnik).

4. I ovaj nakaradni zakon, donet kršenjem svih pravila, primenjen je retroaktivno. Naime, Dodik je potpisao ukaze, a Lukić ih objavio u "Službenom glasniku RS", pre nego što je na snagu stupio Šmitov nametnuti zakon o kažnjavanju nepoštovanja njegovih odluka.

5. Uprkos tome što se njegovo ime pominjalo više desetina puta tokom svakog ročišta, Sud BiH nije prihvatio zahtev da se Šmit u svojstvu svedoka pojavi u sudnici. Dakle, glavni akter, koji je "zakuvao" čitavu pravno-političku farsu, ostao je nedodirljiv i nedostupan za pitanja kojima bi se slučaj dodatno rasvetlio.

6. Jedan od većih potresa bilo je i imenovanje sudije Sene Uzunović u predmetu protiv Dodika i Lukića. Prema dostupnim dokumentima, ona je bila pripadnik tzv. Armije RBiH u 45. Brdskoj brigadi iz Neretvice, kao pomoćnik komandanta za pravne poslove. Odbrana i optuženi o dolasku Uzunovićeve prethodno nisu bili obavešteni. Ona je otvorila postupak uprkos zahtevima odbrane za njeno izuzeće, što su advokati ocenili kao teško kršenje zakona.

Komentarišući moguće ishode procesa protiv Dodika i Lukića, profesor Ustavnog prava Milan Blagojević kaže da će "pobeda svih nas biti samo ako Sud donese oslobađajuću presudu, uz obrazloženje da Šmit, čak i da jeste legitiman visoki predstavnik, nema pravo da u BiH kao državi članici UN nameće bilo šta":

- On pogotovo nema pravo da nameće zakon i krivična dela, jer mu to ne dozvoljava ni Povelja UN, ni Ustav BiH, a ni Dejtonski sporazum.

BANjALUKA VEĆ PRIPREMILA PLANOVE "A" I "B" VLADA Republike Srpske je održala posebnu sednicu nakon iznošenja završnih reči u procesu protiv Dodika i Lukića, na kojoj je konstatovala da će preduzeti sve neophodne mere i radnje u okviru svoje nadležnosti, s ciljem zaštite institucija, imovine i interesa građana RS. Takođe, Vlada je istakla da će svi njeni budući zadaci biti usmereni na očuvanje i zaštitu Srpske, kao i interesa naroda koji u njoj žive, te da pravno nasilje mora prestati i neće biti dozvoljeno nad institucijama.

Zora Vidović, ministar finansija RS, kazala je da Vlada ima dva plana, u zavisnosti od presude predsedniku Srpske. Na pitanje - šta je plan ako Dodik bude osuđen, ona je rekla da bi takva presuda bila katastrofalna i da očekuje da sud neće biti toliko uvučen u politiku.

- Ako presuda ne bude osuđujuća, idemo prema planu "A", a, ako bude drugo, imamo plan "B". I ne mogu da kažem ništa više. Radićemo u skladu sa dešavanjima u Sarajevu i presudom.

U Vladi RS održan je i sastanak sa načelnicima i gradonačelnicima RS. Predsednik Saveza opština i gradova Srpske Ljubiša Ćosić izjavio je da RS na politički proces protiv predsednika Republike mora imati politički odgovor, zasnovan na delovanju institucija.S. M.

Blagojević ističe da ni oslobađajuća presuda neće biti za radovanje ukoliko bi bila doneta uz neka formalna obrazloženja:

- To će značiti da je Šmit visoki predstavnik i da ima pravo da nameće zakone i svoja krivična dela, ali da to ne važi samo ovaj put i samo za Dodika. Dakle, svi drugi će u budućnosti biti osuđeni za to Šmitovo krivično delo, samo neće Dodik ovaj put. Takav ishod biće poraz za sve nas ovde, kao što će biti poraz i ako Sud BiH donese bilo kakvu osuđujuću presudu.

Miljkan Pucar, Lukićev advokat, kaže, za "Novosti", da je bio šokiran da Tužilaštvo u završnom izlaganju kaže da je postupalo po uputstvima OHR, a da je zanemarilo Zakon o krivičnom postupku BiH, odnosno kako i na koji način se prikupljaju i pribavljuju dokazi.



___________________________________________________________________________________

Stanivuković: Bitno jedinstvo

GRADONAČELNIK Banjaluke Draško Stanivuković izjavio je da se protiv Dodika vodi politički proces, da institucije Srpske moraju biti sačuvane i da zato mora postojati jedinstvo o svim važnim pitanjima za RS.

Stanivuković, koji je i lider opozicione Partije demokratskog progresa (PDP), kazao je i da je proces protiv Dodika poprimio šire razmere, koje utiču na mir i život svih građana.

- Obradovalo me je što je premijer Višković rekao da su mir i stabilnost prioritet i kao gradonačelnik Banjaluke delim ovaj stav.

Pucar: Žalba i do Strazbura

ADVOKAT Miljkan Pucar ukazuje da, nakon što sud 26. februara obelodani presudu, nezadovoljna strana ima pravo žalbe po svim mogućim osnovama.

- O toj žalbi odlučuje Apelaciono veće Suda BiH. Nakon te odluke, nezadovoljna strana može pokrenuti posupak pred Ustavnim sudom BiH. A nakon odluke Ustavnog suda može se pokrenuti postupak pred sudom u Strazburu - ističe Pucar.

Tapušković: Ugrozili narod

ADVOKAT Branislav Tapušković kaže da zahtev da predsednik RS bude osuđen na gotovo maksimalnu kaznu za "nepoštovanje odluka" Šmita predstavlja tipičan stav tužioca u političkim procesima. On je za Srnu rekao da suđenje Dodiku i Lukiću nije smelo ni da počne, jer se ne može nikome suditi retroaktivno.

- To je čista politička igra. Ne može se nikome suditi po zakonu koji je doneo onaj koji ga nije mogao ni doneti i da se sudi retroaktivno. Samim tim optužnica nije ni smela da stupi na pravnu snagu, jer može da ima katastrofalne posledice po celu situaciju u BiH. Ova igra treba da dovede do političkog haosa i ugroženosti celog naroda.