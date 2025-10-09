Reportaže

SEOBA NA SRPSKIM PLANINAMA: Divokoze sa Tare na Kopaoniku

Никола Јанковић
Nikola Janković

09. 10. 2025. u 13:24

Prema planu Ministarstva poljoprivrede, divokoze se vraćaju u srpske planine: iz Nacionalnog parka Tara jedanaest jedinki preseljeno je na Kopaonik, a jedna je nadavno stigla i na planinu Stol kod Babušnice. Posle nekoliko decenija, ova vrsta ponovo „osvaja“ svoja nekadašnja staništa.

СЕОБА НА СРПСКИМ ПЛАНИНАМА: Дивокозе са Таре на Копаонику

NP Tara

Ove godine država je izdvojila 140 miliona dinara za očuvanje staništa i lovišta širom Srbije.

Divokoza se na Tari može sresti u kanjonima Drine, Dervente, Brusnice i Rače. Prema aktuelnim procenama,ova planina je dom za oko 300 primeraka, a za odstrel, tokom strogo defenisanih meseci, svake godine namenjeno je oko 30. Ova vrsta obitava na prostranstvima sa velikim visinskim razlikama gde u svako godišnje doba mogu pronaći hranu. Narastu u visinu do 80 i u dužinu do 130 centimetara, a teže u proseku oko 40 kilograma.

Na obronke najsačuvanije srpske planine, a lovna površina na Tari iznosi oko 17.700 hektara, u lov na divokozam dolazili su avanturisti iz celog sveta, a lov je moguć, osim na divokozu, na srneću divljač i divlju svinju. Medved je trajno zaštićen lovostajem, tako da je jedino moguće njegovo osmatranje na hranilištima.

- U Srbiji, divokoze autohtono naseljavaju kanjon reke Drine - deo planine Tare, Mokru Goru, Prokletije, Koritnik i Šar planinu. Sredinom prošlog veka je obavljeno i naseljavanje lovišta Štrbac pored Đerdapske klisure, a pre četiri decenije i naseljavanje lovišta Lazareva klisura kod Zlota – saznajemo u Nacionalnom parku Tara.  

