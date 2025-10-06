BRANKICA KUVA NAJBOLJE ŠKEMBIĆE: U Kikindi održan šesti „Škembe fest“ na kojem se takmičilo 30 ekipa

Osim što je prestonica najtežih i najdužih bundeva, najveći urbani dom sova utina, najstarijeg mamuta, mlina suvače i velikih skulptura od terakote, Kikinda je postala i mesto gde se kuvaju najbolji škembići u Srbiji.

Foto: R. Šegrt

To je potvrdio i gastro-festival „Škembe fest“, koji je šestu godinu uzastopno u gradu na severu Banata okupio kuvare ovog delikatesa ne samo iz Srbije, već i Hrvatske, Mađarske, Rumunije i, prvi put, Bosne i Hercegovine. Čak 30 kulinarskih ekipa takmičilo se ko će skuvati bolji gurmanski zalogaj iz kotlića, za koji mnogi kažu da je teško jelo. Neki čak tvrde da ga više vole muškarci, a zbog kompleksne pripreme i češće kuvaju. Međutim, na kikindskom Starom jezeru ta teorija je pala u vodu. Najbolje škembiće ukrčkala je Kikinđanka Brankica Miškov i odbranila prošlogodišnje prvo mesto. Svesrdno su joj pomogli prijetelji iz Udruženja obolelih od multipla skleroze.

Foto: R. Šegrt Najbolji kuvari škembića

- Uopšte nisam iskusna u pripremi ovog jela. Prošle godine sam ga prvi put kuvala i to radi sećanja na pokojnu majku i radi druženja naših članova i promocije udruženja. Sada ni slutila nisam da naši škembići ponovo mogu da budu najukusniji. Čak nisam stigla ni da probam skuvano jelo na kraju, okusila sam samo saft da ocenim ukus, ali eto, opet je bilo najbolje – ispričala nam je Brankica, koja je, uz pehar, kao nagradu dobila razna pića i šunku. Otkrila je zbog čega bi joj draže bilo drugo mesto.

- Vicešampioni su dobili roštilj, a on bi nam u udruženju više trebao. Ovako ćemo se ponovo počastiti dobrom šunkom i raznim pićem – iskrena je Brankica.

Radost zbog druge pozicije i kvalitetnih škembića delili su učesnici iz Novog Bečeja, Aleksandar Veselinović i ekipa „Sicilija“. Treći je bio privrednik i planinar kikindske „Kinđe“ Rudlof Pavli, iskusan u pripremi škembeta i drugih jela iz kotlića. Mada se veruje da su škembiči kao pikantno i teško jelo više za muška nepca i stomak, gošća iz Ivanić-Grada kod Zagreba Ivana Lenardić to demantuje.

Foto: R. Šegrt Ivana Lenardić sa suprugom kuva i jede škembiće

- Kod nas je to vrlo popularno jelo. Neki ga vole, neki ne vole, a u obe skupine su i muškarci i žene. Žene ga jednako dobro pripremaju kao i muškarci, nema tu neke razlike – tvrdi Ivana.

Radi prijatelja koje je upoznao zahvaljujući ovom delikatesu iz Mađarske je došao Đuro Taradžija. Iza njega je, kaže, 40 godina iskustva u kuvanju „pacala“, kako se na mađarskom zovu škembići.

- Nekada je ovo bilo sirotinjsko jelo, a sada je vrlo skupo, jer je „pacal“ teško naći. Pre tridesetak godina škembe se bacalo ili su ga jeli siromasi u selima, dok u gradu nisu ni znali šta je to. Međutim, kako je domaća hrana sve popularnija, tako je i pacal postao zanimljiv. Kod nas se priprema cele godine, mada zahteva mnogo vremene. Moja baka je to kuhala i ja sam od nje naučio kako se to radi. A nije jednostavno. Treba dobro očistiti juneće škembe, pa ga prokuhati oko tri sata, pa tek u trećoj fazi pripremati za jelo – otkrio je Taradžija.

„Škembe fest“ nastao je po isključivoj ideji Milorada Šibula, gurmana zaslužnog i za organizaciju ovog gastro događaja, koji ima i drugu dimenziju, osim takmičenja kulinara. To je i festival za porodicu, decu i prijatelje. Za one koji ne vole škembiće dostupna je druga vojvođanska hrana, organizovani su sadržaji za najmlađe, svirali su tamburaši, a pivopije se takmičile ko će brže ispiti kriglu. Ovaj put najbolji cug imao je Zoran Manjulov iz Kikinde. Šibul je zadovoljan velikom posetom građana i atmosferom na šetalištu Staro jezero.

- Bez kruga prijatelja i sponzora ne bih mogao sam. Podržao nas je i Pokrajinski sekretarija za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Naš festival je rekorder po broju učesnika. Neki pređu i po 300 kilometara da bi došli. Najveća vrednost je prijateljstvo koje se razvija iz svega ovoga. Festival ima sadržaje i za posetioce koji se ne takmiče i ne jedu škembiće. Pripremili smo „Banatski frušuk“ na kojem je bilo tradicinalne domaće slane hrane, suhomesnatih proizvoda, sireva, ali i krofni, svilenih i žele bombona, zanatskog piva i drugih đakonija. Želja nam je da ovo bude dan za celu porodicu – otkriva Šibul.

VIŠE NAZIVA, ISTI UKUS

U Hrvatskoj se škembići zovu tripice, tripe, dropčići, a najčešće fileki. U Bosni su tripice ili fileki, u Mađarskoj je to pacal, a u Rumuniji „čorba de burta“ ili kisela supa ili čorba ( burta je trbuh). U Srbiji su škembići, a Milorad Šibul tvrdi da su u Vojvodini jelo podneblja isto kao i majuške, švargle, čvarci ili kobasice. Pripremaju se od junećeg ili jagnjećeg želuca, ređe svinjskog. Najbolji su od junećeg. Najstariji festival posevćen ovom jelu je u Garešnici u Hrvatskoj. Tamo se fileki pohuju, a od njih pravi čak i sarma.

POPULARNI I NA UNI

Posebna vrednost ovog festivala je u tome što je od početka međunarodnog karaktera. Škembe je povezalo ljude iz zemalja velike Jugoslavije, ali i šire, iz Mađarske i Rumunije. Prvi put na „Škembe fest“ iz Bihaća je došao Fuad Đulkić, kulinar sa velikim iskustvom.

- Mi na Uni škembiće zovemo tripice. To je popularno jelo i kod nas, mada je teško nabaviti škembe, odnosno drob, kako mi kažemo. Služi se i u pojedinim restoranima. Neki gurmani idu i u druga mesta da bi ih jeli – otkrio je Fuad.