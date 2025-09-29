ADIO KLAUDIJI U PARIZU: Sa "Novostima" u rukama, 2002. godine, pozirala našem foto-reporteru Mecanoviću

OPROŠTAJ od čuvene italijansko-francuske glumice Klaudije Kardinale (1938-2025), koja je preminula u 87. godini, biće organizovan u utorak 30. septembra u pariskoj crkvi Svetog Roka.

Foto: Miodrag Mecanović

U ovoj crkvi se tradicionalno organizuju sahrane umetnika i poznatih ličnosti. Porodica slavne dive zamolila je poklonike da ne donose cveće ili druge predmete, već je pozvala one koji žele da odaju počast glumici da daju donaciju njenoj fondaciji koju je osnovala sa svojom ćerkom u Nemuru, francuskom gradiću na šezdesetak kilometara južno od Pariza u kome je živela.

Religiozni oproštaj od Klaudije Kardinale biće takođe organizovan u Nemuru, dan kasnije, 1. oktobra. Njen agent Loran Savri je naglasio da će glumica potom biti kremirana u najužem krugu porodice.

Slavna glumica živela je povučeno, skromno i jednostavno, po rečima njene kćerke Klaudije Skvitijeri.

- Veoma mi je drago što sam mogla da podelim poslednje godine s njom. Mislim da je ovde bila srećna - rekla je između ostalog Skvitijerijeva.

Mediji širom planete ovih dana podsećaju na divu koja je ulogama u više od stotinu filmova zauvek osvojila naklonost publike. Pamte se podjednako i glavne i sporedne uloge, a među nezaboravnim ostvarenjima su "Gepard", "Osam i po", "Roko i njegova braća", "Kartuš", "Fickaraldo", "Pink Panter"...

Klaudija je bila i glavna gošća beogradskog Festa, 1979. godine, a februara 2002. godine rado je pristala da našem foto-reporteru Miodragu Mecanoviću pozira sa evropskim izdanjem "Novosti" u rukama. Susret se desio u Beču, odakle je slavna glumica neponovljive lepote krenula na filmski festival u Berlinu.