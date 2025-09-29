ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA HAMAMA RIZNIČARA SULTANA BAJAZITA U SMEDEREVSKOJ TVRĐAVI: Prvi radovi posle četiri decenije
Počele su pripreme za arheološka iskopavanja ostataka turskog kupatila- hamama iz 15.veka u Smederevskoj tvrđavi koje je sagradio glavni rizničar blagajne sultana Bajazita.
Ostaci turskog kupatila na prostoru Velikog grada, uz bedeme Tvrđave kraj Dunava svetlost dana ugledali su pre četiri decenije prilikom delimičnih arheoloških iskopavanja. Danas su u lošem stanju, obrasli i skriveni travom i rastinjem, a šta se krije ispod zemlje teško se može i naslutiti.
Ovih dana Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture započeo je prirpeme za predstojeća istraživanja.
-Hamam uz dunavski bedem je delimično istraživan, a neophodno je da se areheološki potpuno istraži. Posle pripremnih radova, očekujemo da obavimo istraživanja za koja projekat postoji. Obnovu i konzervaciju, ukoliko finansije dozvole, očekujemo sledeće godine, kaže direktor Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo, arheolog Dejan Radovanović.
Tursko javno kupatilo sagradio je u periodu između 1485. do 1490. godine glavni rizničar blagajne sultana Bajazita II- Firuz aga, koji je kao zadužbinar podigao veliki broj građevina širom Osmanskog cartstva od kojih je ostala samo jedna džamija u Istanbulu na At mejdanu. Do sredine 16. veka, bio je jedan od najprofitabilnijih objekata te vrste u Osmanskom carstvu. Hamam je srušen posle 1867. godine a znatno je oštećen prilikom svazeničkih bombardovanja Smedereva 1944. godine.
Sastoji se o dve odvojene celine namenjene kupanju muškaraca i žena. Svaka je imala svlačionicu, parno kupatilo, prostoriju za masažu i kupaonicu. Podovi su bili od opeke, a ispod njih su bile keramičke cevi za dovod čiste vode sa izvora kod sela Petrijevo i za odvod otpadne vode u Dunav. Pretpostavlja se da su najveće prostorije bile natkrivene plitkim kupolama, a ostale dvovodnim krovovima
Inače, prilikom gradnje korišćen je kamen sa porušene mitropolijske Blagoveštenske crkve koju je sagradio despot Đurađ Branković, o čemu svedoče kameni blokovi sa očuvanim delovima fresaka, otkriveni prilikom sondažnih arheoloških istraživanja 1986. - 1987. godine.
