Reportaže

ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA HAMAMA RIZNIČARA SULTANA BAJAZITA U SMEDEREVSKOJ TVRĐAVI: Prvi radovi posle četiri decenije

Jelena Ilić

29. 09. 2025. u 15:40

Počele su pripreme za arheološka iskopavanja ostataka turskog kupatila- hamama iz 15.veka u Smederevskoj tvrđavi koje je sagradio glavni rizničar blagajne sultana Bajazita.

АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ХАМАМА РИЗНИЧАРА СУЛТАНА БАЈАЗИТА У СМЕДЕРЕВСКОЈ ТВРЂАВИ: Први радови после четири деценије

Foto: N. Živanović

Ostaci turskog kupatila na prostoru Velikog grada, uz bedeme Tvrđave kraj Dunava svetlost dana ugledali su pre četiri decenije prilikom delimičnih arheoloških iskopavanja. Danas su u lošem stanju, obrasli i skriveni travom i rastinjem, a šta se krije ispod zemlje teško se može i naslutiti.

Ovih dana Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture započeo je prirpeme za predstojeća istraživanja.

-Hamam uz dunavski bedem je delimično istraživan, a neophodno je da se areheološki potpuno istraži. Posle pripremnih radova, očekujemo da obavimo istraživanja za koja projekat postoji. Obnovu i konzervaciju, ukoliko finansije dozvole, očekujemo sledeće godine,  kaže direktor Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo, arheolog Dejan Radovanović.

Tursko javno kupatilo sagradio je  u periodu između 1485. do 1490. godine glavni rizničar blagajne sultana Bajazita II- Firuz aga, koji je kao zadužbinar podigao  veliki broj građevina širom Osmanskog cartstva od kojih je ostala samo jedna džamija u Istanbulu na At mejdanu. Do sredine 16. veka, bio je jedan od najprofitabilnijih objekata te vrste u Osmanskom carstvu. Hamam je srušen posle 1867.  godine a znatno je oštećen prilikom svazeničkih bombardovanja Smedereva 1944. godine.

Sastoji se o dve odvojene celine namenjene kupanju muškaraca i žena. Svaka je imala svlačionicu, parno kupatilo, prostoriju za masažu i kupaonicu. Podovi su  bili od opeke, a  ispod njih su bile keramičke cevi za dovod čiste vode sa izvora kod sela Petrijevo i za odvod otpadne vode u Dunav. Pretpostavlja se da su najveće prostorije bile natkrivene plitkim kupolama, a ostale dvovodnim krovovima

Inače, prilikom gradnje korišćen je kamen sa porušene mitropolijske Blagoveštenske crkve koju je sagradio despot Đurađ Branković, o čemu svedoče kameni blokovi sa očuvanim delovima fresaka, otkriveni prilikom sondažnih arheoloških istraživanja 1986. - 1987. godine.

Foto: Фото: Н. Живановић

POGLEDAJ GALERIJU

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BRANIO OTADŽBINU, ODLETEO U SMRT I VEČNU SLAVU: Kako je major Milan Tepić digao u vazduh magacin sa oružjem da ga se ne dokopaju zenge
Reportaže

0 1

BRANIO OTADŽBINU, ODLETEO U SMRT I VEČNU SLAVU: Kako je major Milan Tepić digao u vazduh magacin sa oružjem da ga se ne dokopaju "zenge"

MAJOR Milan Tepić poginuo je na današnji dan pre 34 godine, kada je tokom borbi sa hrvatskim paravojnim jedinicama "zengama" digao u vazduh skladišta borbenih sredstava "Barutana" u selu Bedenik, nedaleko od Bjelovara, da oružje i municija ne bi bili predati neprijatelju. Major Tepić je razneo magacin sa 170 tona eksplozivnih sredstava, a tom prilkom je stradalo na desetine "zengi". Zbog ovog čina, Tepić je postuhmno odlikovan Ordenom narodnog heroja Jugoslavije.

29. 09. 2025. u 16:31

ZASIJALE FRESKE IZ 13. VEKA: Završeni konzervatorsko restauratorski radovi u Sopoćanima
Reportaže

0 0

ZASIJALE FRESKE IZ 13. VEKA: Završeni konzervatorsko restauratorski radovi u Sopoćanima

U MANASTIRU Sopoćani završeni su konzervatorsko-restauratorski radovi, kojima jestabilizovano i zaštićeno zidno slikarstvo južne pevnice Crkve SveteTrojice. Tim Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture (RZZSK) izBeograda, koji je predvodio slikar konzervator Dragan Sučević, 38 danaradio je na oko 25 kvadratnih metara očuvanog živopisa. Na površinamagde nije bilo fresaka postavljen je dekorativni malter, kako bi sezaokružila celina.

29. 09. 2025. u 16:22

Politika
Tenis
Fudbal
KAMERA KOJA I DALJE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro

KAMERA KOJA I DALjE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro