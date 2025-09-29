POKLONIO MUZEJU ZBIRKU SKULPTURA: Pažnje vredan gest akademskog vajara Slobodana Stojanovića (FOTO)
FOND Zavičajnog muzeja u Paraćinu odnedavno je bogatiji za 11 vajarskih dela – osam portreta, dve skulpture i jedan reljef, koje je ovoj ustanovi poklonio akademski vajar Slobodan Stojanović.
Ovaj umetnik je čitav svoj radni vek proveo u Gimnaziji u tom gradu i nije ga zaboravio uprkos tome što već deceniju i po živi u Beogradu. U gradu na Crnici mnoge generacije đaka likovno su stasavale pod njegovim okriljem, pa profesora Stojanovića Paraćinci odlično pamte iako im već dugo nije sugrađanin.
Sva donirana vajarska dela nastala su na Sisevačkoj likovnoj koloniji i rađena su u patiniranom gipsu osim jednog koji je u terakoti, objašnjava, za „Novosti“, Stojanović. U pitanju je portret akademika i književnika Dragoslava Mihailovića.
U darovanoj zbirci je i gipsani model velikog prijatelja Srba iz Velikog rata, Grka Janisa Janulisa čiji je bronzani original na Krfu, te deo skulpture - torzo sa paraćinske fontane „Sloboda“. Poklonio je i reljef narodnog heroja Branka Krsmanovića, dok se u bronzi izliveni rad nalazi u njegovom rodnom selu u Donjoj Mutnici.
- Tu je i model skulpture muzičkog pedagoga Milenka Živkovića čiji je original, nažalost, nestao kada je stara zgrada istoimene muzičke škole rušena. Ova postavka je, inače, iz klasičnog perioda, a akcenat je na portretima. Vajao sam i poznate umetnike i kulturne radnike poput Peđe Milosavljevića, Stevana Bodnarova, Dušana Milovanovića, Nataše Karamatijević... Peđin portret izliven u bronzi u prirodnoj veličini izložen je u Muzeju grada Beograda, a Bodnarov je u Narodnom muzeju takođe u Beogradu – podseća naš sagovornik.
Napominje da su te skulpture ne samo lični dar već i javno svedočanstvo o tome da umetnost nije izdvojeno ostrvo, te zbog toga svaka od njih teži da pronađe svoje mesto u sećanju i prostoru sredine gde je nastala.
Stojanovićeva zbirka već je dostupna posetiocima paraćinskog muzeja koji poštuju ovog umetnika i vole vajarstvo, a direktorka te ustanove Stefania Veljković pozvala je sugrađane da je pogledaju narednih dana.
- Veoma smo zahvalni Stojanoviću što je došao na ideju da nam u godini niza jubileja - pola veka od osnivanja Sisevačke likovne kolonije, isto toliko od inicijative za osnivanje našeg muzeja i 650 godina od prvog pomena Paraćina u dokumentima - pokloni deo svojih radova. Svakako da ćemo za ove skulpture naći neki adekvatniji prostor od ovog privremenog, uz mogućnost da ih uvrstimo u stalnu postavku.
POSVEĆEN STVARALAŠTVU
Kao slobodni umetnik i akademski vajar, Slobodan Stojanović je godinama potpuno posvećen umetničkom radu. Do sada je imao 30 samostalnih izložbi, među kojima se najpoznatije nalaze u ULUS-ovoj galeriji u Beogradu i ogranku SANU u Novom Sadu. Član je Odbora veterana ULUS-a, priprema njihovu kolektivnu izložbu, a još uvek živi i Vajarska kolonija na Kalemegdanu čiji je osnivač. Poslednjih godina intenzivno slika ulja na platnu pripremajući još jednu samostalnu postavku u Beogradu.
