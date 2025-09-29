POKLONIO MUZEJU ZBIRKU SKULPTURA: Pažnje vredan gest akademskog vajara Slobodana Stojanovića (FOTO)

FOND Zavičajnog muzeja u Paraćinu odnedavno je bogatiji za 11 vajarskih dela – osam portreta, dve skulpture i jedan reljef, koje je ovoj ustanovi poklonio akademski vajar Slobodan Stojanović.

Foto: Z. Rašić

Ovaj umetnik je čitav svoj radni vek proveo u Gimnaziji u tom gradu i nije ga zaboravio uprkos tome što već deceniju i po živi u Beogradu. U gradu na Crnici mnoge generacije đaka likovno su stasavale pod njegovim okriljem, pa profesora Stojanovića Paraćinci odlično pamte iako im već dugo nije sugrađanin.

Foto: Z. Rašić

Sva donirana vajarska dela nastala su na Sisevačkoj likovnoj koloniji i rađena su u patiniranom gipsu osim jednog koji je u terakoti, objašnjava, za „Novosti“, Stojanović. U pitanju je portret akademika i književnika Dragoslava Mihailovića.

U darovanoj zbirci je i gipsani model velikog prijatelja Srba iz Velikog rata, Grka Janisa Janulisa čiji je bronzani original na Krfu, te deo skulpture - torzo sa paraćinske fontane „Sloboda“. Poklonio je i reljef narodnog heroja Branka Krsmanovića, dok se u bronzi izliveni rad nalazi u njegovom rodnom selu u Donjoj Mutnici.

Foto: F. Stefanović Stojanović sa direktorkom Zavičajnog muzeja

- Tu je i model skulpture muzičkog pedagoga Milenka Živkovića čiji je original, nažalost, nestao kada je stara zgrada istoimene muzičke škole rušena. Ova postavka je, inače, iz klasičnog perioda, a akcenat je na portretima. Vajao sam i poznate umetnike i kulturne radnike poput Peđe Milosavljevića, Stevana Bodnarova, Dušana Milovanovića, Nataše Karamatijević... Peđin portret izliven u bronzi u prirodnoj veličini izložen je u Muzeju grada Beograda, a Bodnarov je u Narodnom muzeju takođe u Beogradu – podseća naš sagovornik.

Napominje da su te skulpture ne samo lični dar već i javno svedočanstvo o tome da umetnost nije izdvojeno ostrvo, te zbog toga svaka od njih teži da pronađe svoje mesto u sećanju i prostoru sredine gde je nastala.

Stojanovićeva zbirka već je dostupna posetiocima paraćinskog muzeja koji poštuju ovog umetnika i vole vajarstvo, a direktorka te ustanove Stefania Veljković pozvala je sugrađane da je pogledaju narednih dana.

- Veoma smo zahvalni Stojanoviću što je došao na ideju da nam u godini niza jubileja - pola veka od osnivanja Sisevačke likovne kolonije, isto toliko od inicijative za osnivanje našeg muzeja i 650 godina od prvog pomena Paraćina u dokumentima - pokloni deo svojih radova. Svakako da ćemo za ove skulpture naći neki adekvatniji prostor od ovog privremenog, uz mogućnost da ih uvrstimo u stalnu postavku.

POSVEĆEN STVARALAŠTVU

Kao slobodni umetnik i akademski vajar, Slobodan Stojanović je godinama potpuno posvećen umetničkom radu. Do sada je imao 30 samostalnih izložbi, među kojima se najpoznatije nalaze u ULUS-ovoj galeriji u Beogradu i ogranku SANU u Novom Sadu. Član je Odbora veterana ULUS-a, priprema njihovu kolektivnu izložbu, a još uvek živi i Vajarska kolonija na Kalemegdanu čiji je osnivač. Poslednjih godina intenzivno slika ulja na platnu pripremajući još jednu samostalnu postavku u Beogradu.