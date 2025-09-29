BRANIO OTADŽBINU, ODLETEO U SMRT I VEČNU SLAVU: Kako je major Milan Tepić digao u vazduh magacin sa oružjem da ga se ne dokopaju "zenge"

MAJOR Milan Tepić poginuo je na današnji dan pre 34 godine, kada je tokom borbi sa hrvatskim paravojnim jedinicama "zengama" digao u vazduh skladišta borbenih sredstava "Barutana" u selu Bedenik, nedaleko od Bjelovara, da oružje i municija ne bi bili predati neprijatelju. Major Tepić je razneo magacin sa 170 tona eksplozivnih sredstava, a tom prilkom je stradalo na desetine "zengi". Zbog ovog čina, Tepić je postuhmno odlikovan Ordenom narodnog heroja Jugoslavije.

Foto SRNA

Tepićevo ime danas nose ulice u gradovima širom Srbije i Republike Srpske, a u njegovu čast Vojska RS ustanovila je poseban Orden za zasluge u ratu "Milan Tepić". Zajedno sa majorom poginuo je i devetnaestogodišnji vojnik Stojadin Mirković koji, uprkos Tepićevoj naredbi, nije hteo da se preda. I on je 1999. godine posthumno odlikovan Ordenom za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti prvog stepena. Njegovi posmrtni ostaci su u julu 1995. sahranjeni u rodnom selu Donje Leskovce, kod Valjeva, gde mu je 2013. otkrivena i spomen-bista.

Prema zvaničnim podacima, major je u septembru 1991. preuzeo komandu nad poslednjom odbranom magacina u Bedeniku koju je činilo samo desetak mladih vojnika i jedan podoficir. Vojni objekti u Bjelovaru su bili u blokadi, bez struje, vode i hrane, na meti hrvatskih snajperista, a dezerterstvo je bilo masovno. Mala jedinica koja je čuvala 170 tona municije i eksploziva bila je kao na pustom ostrvu, jer su komunikacije bile presečene. Major Tepić je otkrio da su izdajnici deaktivirali sistem za uništenje magacina i iznova je sve minirao. Nestao je čak i detonator, pa je Tepić poslao okretnog vojnika Stojadina da pod okriljem noći donese akumulator iz njegovog automobila. Mladić je posmatrao oficira kako mirno pravi detonator i sprema se za putovanje bez povratka. Verovatno je još tada odlučio da na putu u večnost prati komandanta. Vrhunac drame nastupio je 29. septembra ujutro, kada su "zenge" započele opšti napad na sve vojne objekte u Bjelovaru. Major Tepić, Srbin iz Potkozarja, naredio je preostalim vojnicima da se zaklone, a zatim aktivirao mine. Crni oblak natkrilio je Bjelovar. Major Tepić je u njemu odleteo u smrt i slavu. Sa njim, u legendu se vinuo i devetnaestogodišnji vojnik.

Herojstvo majora Tepića posebno se pamti u njegovoj Kozarskoj Dubici. General potpukovnik Momir Zec i bivši načelnik Glavnog štaba Vojske RS Dubičanac, kao i Milan, kaže za "Novosti" da ga nije iznenadila odluka majora Tepića.

- Milan je bio u Sedmoj armiji JNA, ja u Petoj. Putevi su nam se razišli iz naše Dubice. Bio sam stacioniran u Tuzli dok je Milan bio u Bjelovaru. Tepića pamtim kao izuzetno karakternu i odlučnu ličnost. Imao je stav. U pravom smislu reči je bio vojnik i oficir - priseća se general Zec.

Ističe da su Tepić i mnogi Dubičanci posle Drugog svetskog rata odlučili da život posvete vojci jer su dolazili iz porodica iz Potkozarja koje su masovno stradale.

- Niko od nas Dubičanaca đeda nije zapamtio. Sve su nam pobili ustaše i nacisti. Zbog toga smo mi Dubičanci odlazili u vojsku jer smo hteli da sprečimo da se takvo zlo ponovo desi - jasan je general Zec.

Jednom se daje reč - Jednom ljudi daju reč - ona ostaje ili se pogazi. Ja sam dao reč da ću da branim ovu zemlju ako joj bude teško - napisao je u poslednjem pismu major Tepić.