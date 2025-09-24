Reportaže

POSMATRAJTE ČUDESNE MIGRACIJE PTICA: Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbij4, 4. i 5. oktobra organizuje izlete širom Srbije

Ljiljana Preradović

24. 09. 2025. u 17:59

DRUŠTVO za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS) i ove godine, 4. i 5. oktobra, širom Srbije organizuje izlete u okviru manifestacije Evropski vikend posmatranja ptica i poziva građane da posete izlete i pridruže se hiljadama ljudi koji će širom starog kontinenta posmatrati jesenju migraciju ptica.

FOTO: Sanijela Stanisavljev Uroš Stojiljković

Više od trideset godina prvog vikenda oktobra,  ljudi širom Evrope kolektivno izlaze u prirodu da posmatraju ptice.

FOTO: Sanijela Stanisavljev Uroš Stojiljković

- I kod nas je svake godine sve veće interesovanje za posmatranje ptica jer ljudi traže alternativu vremenu koje provodimo u virtulenom svetu, traže ne samo boravak u prirodi već dublje povezivanja sa njom kroz posmatranja, doživljaje, znanja -  kaže Vilmoš Barkoci, ornitolog i koordinator manifestacije iz DZPPS.

FOTO: Sanijela Stanisavljev Uroš Stojiljković

Prvi vikend oktobra je period kada su jesenje migracije ptica na svom vrhuncu. Tada milioni ptica lete sa severa ka jugu naše planete ka svojim zimovalištima. Načini putovanja su različiti: ptice migriraju samostalno, u grupama ili u velikim jatima, noću ili preko dana, linijom reka i obala kopna prateći ustaljene migratorne rute. Jedna od tih ruta vodi i preko Balkana i Srbije, pa se   može videti znatno više raznovrsnih ptica nego inače.

- Migracije su fascinantan odgovor ptica na promene u prirodi, način prilagođavanja na izmenjene sezonske uslove - dodaje Barkoci. -  Mnogo više znamo o migracijama nego pre dvesta godina kada se verovalo da ptice zimi odleću na Mesec, ali i dalje ostaje pomalo nedokučivo na koje sve načine ptice, poput nekog krvotoka, premrežavaju našu Planetu.

Put od nekoliko hiljada kilometara je sam po sebi iscrpljujuć i opasan, a dodatan problem za ptice, kako objašnjavaju u Društvu za zaštoitu i proučavanje ptica Srbije,  predstavljaju i sve razornije oluje i promene vremenskih obrazaca uzrokovane klimatskim promenama, uzurpiranje i nestanak usputnih odmarališta, prekomerni lov i krivolov, trovanja, stradanja od elektrokucije i kolizije.

FOTO: Sanijela Stanisavljev Uroš Stojiljković

Svi koji žele da prisustvuju nekom od izleta,  potrebno je da se prijave na sajt pticesrbije.rs  do 2. oktobra ili do popunjavanja mesta. Izlete sa šetnjama  vodiće  ornitolozi, poznavaoci i ljubitelji ptica, članovi DZPPS-a.


 

