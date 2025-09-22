MOLILI SE PRED DREVNOM SVETINJOM: U manastiru Tumane proslavljen jubilej dolaska čudotvorne ikone Bogorodice Kurske
NA Malu gospojinu, u prisustvu više hiljada vernika iz Srbije i okruženja, u srednjovekovnom manastiru Tumane obeleženo je 90 godina otkako su ruski monasi ovde doneli ikonu Bogorodice Kurske, stare više od 400 godina.
Na prilazu manastiru moglo se videti na stotine automobila i autobusa, sa vernicima koji su došli da bi se pred ikonom, koja se smatra čudotvornom, molili za porod i ozdravljenje svoje i svojih bližnjih.
- Kroz ikonu Bogorodice Kurske, tri puta spasene iz požara, sila božja se danas pojavljuje. Ova drevna svetinja blagosilja i dočekuje one koji ovde sa verom dolaze, čuje i ispunjava molitve onih koji joj se poklanjaju. Moleći se pred ovom svetinjom, mnogi parovi dobiju porod, a teško bolesni ozdrave. Neka nas Presveta Bogorodica sve štiti i krepi - rekao je starešina manastira, iguman Dimitrije.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Proslava jubileja u Tumanu započela je svetom liturgijom, a zatim, kad je ikona izneta ispred manastirske crkve, nastavljena je svečanim molebanom sa vodoosvećenjem i litijskim pronošenjem manastirskom portom. U redovima vernika bilo je i onih starijih, ali najviše mlađih, koji su ovde došli kako bi im se uslišile molbe da postanu roditelji.
Građen u 14. veku
Manastir Tumane sagrađen je u 14. veku i posvećen je Svetom arhanđelu Gavrilu. Od 1966. godine bio je ženski, a od 2014. je muški manastir. U uređenom i brižljivo održavanom manastirskom kompleksu danas se nalaze crkva, prodavnica sa ikonama i manastirskim proizvodima, kao i mini zoo-vrt i pčelinjak. Izgrađen je i veliki konak sa bibliotekom, koji služi za smeštaj i odmor vernika.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
- Pošto se radi o majci Božjoj, mislim da je danas ovde najviše onih koji se mole za porod i ozdravljenje dece. Suprug i ja već osam godina nemamo dece i nadamo se da će danas naše molitve biti uslišene - rekla nam je mlada žena iz okoline Subotice. Povodom proslave i obeležavanja jubileja, iguman Dimitrije objavio je knjigu "Ona nikada ne spava - Tumanska krasnica", od koje će sav prihod od prodaje biti ustupljen Verskom dobrotvornom starateljstvu, koje obezbeđuje hranu za oko 2.000 socijalno ugroženih.
Akcija davanja krvi
Na dan obeležavanja jubileja i Male gospojine, kod manastira Tumane organizovana je i akcija dobrovoljnog davanja krvi. Svi koji su hteli da učine dobro delo i pomognu ugroženima mogli su to da učine u specijalnom autobusu - transfuziomobilu, koji je bio postavljen u periodu od 7 do 14 sati.
Osim Bogorodici, vernici se u Tumanu mole za zdravlje i svecima Zosimu i Jakovu. Zosim Sinajit, u srednjem veku pristigao sa Sinaja, živeo je u isposnici koju čine dve pećine, od kojih je jedna preuređena u crkvicu. Njegove mošti pronađene su u manastirskoj crkvi 1936. godine. Jakov Tumanski (doktor filozofije Jakov Arsović, ambasador Kraljevine Jugoslavije u Francuskoj), bio je žički monah, ali je po svojoj želji sahranjen u Tumanu 1946. godine..
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UMRO VELIKI GLUMAC Petrovci: "Albanci me zvali 'srpski špijun', a kad treba - 'patriota'! Znam šta sam - nikad me niko nije kupio"
GLUMAC i profesor glume Enver Petrovci preminuo je danas u 72. godini, a jednu od poslednjih uloga odigrao je između ostalog u filmu "Ruski konzul", seriji "Klan", "Južnom vetru", "Senkama nad Balkanom", "Boljem životu"...
22. 09. 2025. u 16:07
Komentari (0)