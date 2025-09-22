MOLILI SE PRED DREVNOM SVETINJOM: U manastiru Tumane proslavljen jubilej dolaska čudotvorne ikone Bogorodice Kurske

NA Malu gospojinu, u prisustvu više hiljada vernika iz Srbije i okruženja, u srednjovekovnom manastiru Tumane obeleženo je 90 godina otkako su ruski monasi ovde doneli ikonu Bogorodice Kurske, stare više od 400 godina.

D. Novković

Na prilazu manastiru moglo se videti na stotine automobila i autobusa, sa vernicima koji su došli da bi se pred ikonom, koja se smatra čudotvornom, molili za porod i ozdravljenje svoje i svojih bližnjih.

- Kroz ikonu Bogorodice Kurske, tri puta spasene iz požara, sila božja se danas pojavljuje. Ova drevna svetinja blagosilja i dočekuje one koji ovde sa verom dolaze, čuje i ispunjava molitve onih koji joj se poklanjaju. Moleći se pred ovom svetinjom, mnogi parovi dobiju porod, a teško bolesni ozdrave. Neka nas Presveta Bogorodica sve štiti i krepi - rekao je starešina manastira, iguman Dimitrije.

Proslava jubileja u Tumanu započela je svetom liturgijom, a zatim, kad je ikona izneta ispred manastirske crkve, nastavljena je svečanim molebanom sa vodoosvećenjem i litijskim pronošenjem manastirskom portom. U redovima vernika bilo je i onih starijih, ali najviše mlađih, koji su ovde došli kako bi im se uslišile molbe da postanu roditelji.

Građen u 14. veku Manastir Tumane sagrađen je u 14. veku i posvećen je Svetom arhanđelu Gavrilu. Od 1966. godine bio je ženski, a od 2014. je muški manastir. U uređenom i brižljivo održavanom manastirskom kompleksu danas se nalaze crkva, prodavnica sa ikonama i manastirskim proizvodima, kao i mini zoo-vrt i pčelinjak. Izgrađen je i veliki konak sa bibliotekom, koji služi za smeštaj i odmor vernika.

- Pošto se radi o majci Božjoj, mislim da je danas ovde najviše onih koji se mole za porod i ozdravljenje dece. Suprug i ja već osam godina nemamo dece i nadamo se da će danas naše molitve biti uslišene - rekla nam je mlada žena iz okoline Subotice. Povodom proslave i obeležavanja jubileja, iguman Dimitrije objavio je knjigu "Ona nikada ne spava - Tumanska krasnica", od koje će sav prihod od prodaje biti ustupljen Verskom dobrotvornom starateljstvu, koje obezbeđuje hranu za oko 2.000 socijalno ugroženih.



Akcija davanja krvi Na dan obeležavanja jubileja i Male gospojine, kod manastira Tumane organizovana je i akcija dobrovoljnog davanja krvi. Svi koji su hteli da učine dobro delo i pomognu ugroženima mogli su to da učine u specijalnom autobusu - transfuziomobilu, koji je bio postavljen u periodu od 7 do 14 sati.

Osim Bogorodici, vernici se u Tumanu mole za zdravlje i svecima Zosimu i Jakovu. Zosim Sinajit, u srednjem veku pristigao sa Sinaja, živeo je u isposnici koju čine dve pećine, od kojih je jedna preuređena u crkvicu. Njegove mošti pronađene su u manastirskoj crkvi 1936. godine. Jakov Tumanski (doktor filozofije Jakov Arsović, ambasador Kraljevine Jugoslavije u Francuskoj), bio je žički monah, ali je po svojoj želji sahranjen u Tumanu 1946. godine..