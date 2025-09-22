POBEDU ODNELA BUNDEVA OD ČAK 832 KILOGRAMA: Tibor Kokai peti put postao šampion

JUBILARNI, 40. "Dani ludaje" u Kikindi nisu dobili rekorde u merenju najtežih i najdužih plodova tikava, ali će ostati u hronici zapisani zbog nekoliko rariteta. Prvi je petostruka uzastopna pobeda takmičara iz Mađarske Tibora Kokaija, koji je ponovo imao džinovski tešku bundevu. On i njegova supruga Melinda, iz mesta Sent Marton, doneli su na sever Banata najteže bundeve i zasluženo osvojili prva dva mesta, Tibor je postao šampion sa tikvom od 832 kilograma, a Melindi je vicešampionsku poziciju obezbedila bundeva od 779,5 kg.

Foto: R. Šegrt

- Jednu smo gajili od semena iz Danske, a druga je od naših šampionskih bundeva od prethodnih godina. Jedna je rasla pod folijom, a drugu smo izmestili napolje, u baštu. O jednoj je brinula ona, a o drugoj ja. Prva dva meseca su intenzivno podjednako rasle, dnevno su dobijale i po 25 kilograma, a onda je moja ludaja počela bolje da napreduje, tako da smo se malo i međusobno takmičili nas dvoje. Na kraju je pobedila moja bundeva. Nije ih bilo lako održati, jer je ona pod folijom dnevno "pila" i po 1.200 litara vode, a ova ispod vedrog neba od 600 do 800 litara - otkrio je Tibor Kokai, koji drži i rekord ove manifestacije sa tikvom od 865,5 kilograma.

Foto: R. Šegrt Gordana Lazić_dugačke tikve

Treće mesto, sa ludajom od 333,5 kilograma, zauzeli su učenici Poljoprivredne škole iz Bačke Topole, koji su osvojili sve simpatije domaćina.

- Ludaje se osim vodom zalivaju i znojem i suzama, jer ih je jako naporno odgajati da budu velike, teške ili dugačke. Treba mnogo rada, truda, posvećenosti i teško ih je sačuvati od bolesti, vrućine, pucanja, propadanja - rekla je Gordana Lazić.

Zaslužni za manifestaciju ZA nastanak "Dana ludaje" zaslužni su idejni tvorci Dragan Strajnić i Lazar Tešin. Naučnoj popularizaciji proizvodnje bundeva doprineo je pokojni dr Janoš Berenji sa novosadskog Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, a poslednjih godina Tibor Kokai iz Mađarske, koji je svojim dolaskom dao međunarodni karakter takmičenju. Zasluge imaju i svi takmičari koji proizvode teške i dugačke tikve.

Foto: R. Šegrt Merenje dužine bundeva

Turistička organizacija Kikinde i Grad Kikinda pobednike su nagradili sa po 120.000 dinara, vicešampioni su dobili po 80.000, a trećeplasirani po 60.000 dinara. Na 40. "Danima ludaje" birala se i najslađa bundeva. Preciznim merenjem utvrđeno je da je to ona iz bašte Kikinđanina Radovana Zakića, koji gaji tikve sorte tamburica. Merač je pokazao da njegove ludaje imaju 13 briksa, kako se izražava slatkoća, odnosno prisustvo šećera u plodu. Drugo mesto osvojio je Dragiša Štrbac, čija je bundeva imala 10,2 briksa, a treće Goran Lazić sa 10,1 briksom.

Venčanje TOKOM merenja najtežih i najdužih tikava na trgu su se pojavili mladenci, nakon što su izgovorili sudobonosno "da". Mladoženja je bio Milan Prolić iz Ruskog Sela kod Kikinde, a njegova izabranica je Ipek, mlada Turkinja, koja sada nosi njegovo prezime (na slici). Upoznali su se u Švajcarskoj gde žive, on radi u trgovini, a ona je medicinska sestra.

Foto: R. Šegrt Gošće iz Istočnog Sarajeva

Manifestacija po kojoj je Kikinda daleko poznata bila je dobro posećena, a brojnim gostima i ove godine poslužen je, sada već čuveni, "banatski fruštuk". Domaćice iz gradskih i seoskih udruženja žena pripremile su đakonije od bundeve, ali i druga jela banatske, mađarske, nemačke, bosanske i drugih kuhinja. Grad i TO ugostili su i udruženja iz prijateljskih opština i gradova, pa je iz Istočnog Sarajeva poslastice, ručne radove i suvenire donelo Udruženje "Probudi se".

- Dolazimo već četvrtu godinu i uvek imamo divne utiske. Oduševljene smo veličinom izlagačkog prostora, uređenošću, tezgama, narodom koji nas uvek prima sa velikim simpatijama. Divno je što svi učestvuju u ovoj veličanstvenoj manifestaciji. Mi smo donele tradicionalne zalivene kolače: baklave, tulumbe, urmašice, razne pite, ružice, kao i filcane, heklane i druge ručne radove - rekla je Branka Granzov Poznan.

Pivo, sladoled, ratluk, sapun... BUNDEVA, tikva, dulek ili misirača nazivi su u drugim krajevima, a samo u Kikindi je to ludaja. Naziv se odomaćio i široko je prihvaćen. Samo u ovom gradu od ludaje se prave zanatsko pivo, sladoled, ratluk, liker, sapun, pa čak i rakija može da ima ukus sočne bundeve.

Na štandovima lokalnih udruženja bilo je pite bundevare, gomboca, čikova, mafina, kolača, suhomesnatih proizvoda, sireva, likera, sokova, alkoholnih pića, meda i raznih drugih proizvoda. Kikinda je još jednom pokazala da je prestonica bundeva ne samo u našoj zemlji već i šire.