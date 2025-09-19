Reportaže

SAD NA OČEVINI GAJIM ŠLJIVE I PEČEM RAKIJU: Iako rođena i odrasla u Beogradu, Tanja Jojić se prošle godine preselila u Lazarevac kod Blaca

Д. Зечевић

19. 09. 2025. u 16:16

ROĐENA sam u Beogradu, gde sam se školovala i u administraciji radila 25 godina. U detinjstvu, sa bratom sam često dlazila u tatino rodno selo, Lazarevac kod Blaca, i uvek mi je bilo lepo. Kako onda, tako i sada. Ova netaknuta priroda i mir kojima sam okružena nemaju cenu. Pogotovu kada ujutru čujem cvrkut ptica i osetim čist vazduh.

Foto D. Z., Privatna arhiva

Ovako Tanja Jojić (55) opisuje svoja osećanja na očevini gde se pre godinu vratila sa namerom da ostane i nastavi obnovu porodičnog domaćinstva. Odluku da se tu preseli i živi donela je posle očeve smrti, aprila prošle godine, a i u proteklih godinu dana ostavrila značajne rezultate na svom seoskom imanju.

- Osim dva hektara zemlje mog oca, uz pomoć supruga Dušana i sina Nikole (34), kupila sam još dva. Imanje je pod voćem, uglavnom šljivama, i ove godine smo ih nabrali dve tone. Ispekli smo i oko 800 litara rakije, najviše od naše šljive, ali i od krušaka i dunja koje smo kupovali kod komšija - priča Tanja.

U pečenju rakije pomažu joj kada im obaveze u Beogradu dozvole, suprug i sin. U želji da unese inovacije u preradi voća, od kog priprema i slatka, džemove i sokove, počela je, po suprugovoj ideji, da peče i rakiju od sušene šljive što je jedinstven proizvod na ovom području.

- Očevina mi je pod šljivom, a na zemlji koju smo kupili sin je zasadio lešnike koji tek treba da donesu plodove, dok ćemo na okućnici zasaditi što više vrsta voća - dodaje Tanja.

Foto D. Z., Privatna arhiva

 

Iako je njen otac pre desetak godina sagradio novu kuću, kaže da je bilo mnogo posla oko čišćenja, pre svega dvorišta. Njega je, ne skrivajući zahvalnost, potpuno uredila uz pomoć komšija.

- Ove godine sam prvi put izlagala svoje proizvode i na "Danima šljive" u Blacu i zbog toga sam veoma srećna - ne skriva Tanja svoje zadovoljstvo.
Priča nam i da osim nje i njenih supruga i sina, u selo Lazarevac voli da dolazi i njena kćerka Angelina (24).

- I ona voli ovu prirodu i zdrav život, dok sin Nikola sve više ulaže u uzgoj voća. Kupio je i neke poljoprivredne mašine - ističe Tanja.

Kao i u svakom poslu i ona je imala izazova i poteškoća. Ovog leta su čak imali i veliku štetu jer im je jedan voćnjak izgoreo tokom velikog požara u ovom delu Srbije. n

