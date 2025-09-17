ČUDOTVORNI SAVIN PEHAR U ŽIVOM KAMENU: Privodi se kraju izgradnja kompleksa novih objekata oko drevne svetinje u Ovčarsko-kablarskoj klisuri
HODOČASNICI su vekovima mukotrpno pešačili uz najstrmiji obronak Kablara nad klisurom Zapadne Morave da bi došli do isposnice - potkapine u vertikalnoj litici i "pehara" izdubljenog u njoj gde se sakuplja čudotvorna Savina voda. Predanje Srpske Svete gore u Ovčarsko-kablarskoj klisuri kazuje da je Sveti Sava tihovao na ovom bezvodnom mestu i molitvom otvorio izvor u živom kamenu
Zato je vladika Nikolaj Žički, 1938, kraj njega podigao kapelu Savinje.
- Najpre je probijena staza kroz kablarsko stenje, a zatim je iznet i sav materijal za izgradnju kapele, prvo na leđima životinja, a kako se strmina povećavala sve se svodilo na ljudsku snagu i zalaganje. Kapela je skromnih dimenzija, ali je zbog nepristupačnosti njena izgradnja bila podvig - kaže istoričar dr Miloš Timotijević, koji je sa koleginicom istoričarkom umetnosti Delfinom Rajić napisao neprevaziđene monografije o manastirima Ovčarsko-kablarske klisure.
Savina voda, iako dostupna samo uz ozbiljan napor, neodoljivom snagom privlačila je ljude u svim godišnjim dobima, svedočio je i reporter "Novosti". Svima je cilj bio bazenčić-pehar u steni zapremine nekoliko litara. Samo nekoliko gutljaja njegove bistre vode delovao je kao čudotvorni eliksir na poklonike koji su do isposnice stizali okupani znojem i po najvećem mrazu.
Da bi se Savinje približilo što većem broju ljudi pre nekoliko godina je započela gradnja prilaza i objekata nove Ćelije Svetog Save. Ponovo su kolone ljudi natovarene građevinskim materijalom krenule uz strmu padinu od motela Dom, gde se u vremenima pre izgradnje pruge 1911. nalazio stari manastir Preobraženje. Njegovo ime ukazuje da su ga osnovali askete mistici - isihasti koji su usamljivanjem i umno-srdačnom molitvom želeli da dođu u stanje viđenja čistog Božjeg svetla u koje se preobrazio Hrist na planini Tavor. U zaleđu takvih manastira po pravilu su se nalazile isposnice u kojima su askete tihovale i podvizavale se. Novo Preobraženje podignuto je na suprotnoj obali Zapadne Morave, ali to nije uticalo na kult Savinih voda.
- Kada je Vuk Karadžić 1820. posetio manastir Preobraženje zabeležio je i predanje u vezi sa Savinom vodom: "U pećini ima mali izvor, koji se zove sveta voda, ili, kao što kaluđeri govore, Savina voda. I ova pećina bila je sazidana, i kažu da su u njoj nekaki posnici živili; a sad ljudi iz okolni sela dolaze u mlađu nedelju, te piju tu vodu, i umivaju se njom lijeka radi". Ni Feliks Kanic nije zaobišao ovu priču, govoreći o vernicima koje je na Preobraženje naročito privlačila lekovita voda iz litica Kablara. "A ove privlači naročito izvor u pećini iznad manastira - "Savina voda", koja je nadaleko čuvena. Svake "mlade nedelje" (prva nedelja posle punog meseca) dolazi i staro i mlado iz okoline da pije ovu vodu i, još više, da njom ispere oči, jer se veruje u njenu tajanstvenu lekovitost" - navodi dr Timotijević.
Nauka smatra da ima osnova za pretpostavku da je Sava, koji se podvizavao u kršu Atosa, boravio i u Ovčarsko-kablarskoj klisuri jer litice Kablara sa više od trideset pećina i okapina predstavljaju idealno mesto za podvizavanje usamljenih monaha.
- Da li je pustinjačko monaštvo bilo rašireno još u 12. veku u vreme podizanja manastira Bogorodice Gradačke u Čačku, koja je sazidana na temeljima ranohrišćanske bazilike danas nije poznato. Osnovano je mišljenje da je veliki i uticajni manastir imao i monaško zaleđe, kao i skupine pustinjaka, možda baš u Ovčarsko-kablarskoj klisuri. Ipak, osnovanija je pretpostavka da su monasi sinaiti sa posebnom isihastičkom tradicijom krajem 14. i početkom 15. veka došli i u Ovčarsko-kablarsku klisuru i tu započeli pustinožiteljski život. Tragovi fresaka iznad današnje kapele posvećene Svetom Savi su materijalni dokaz o postojanju tih isposnica - kaže dr Timotijević.
DOBROTVORNI KONCERT
U RUSKOM domu u Beogradu, večeras u 19.00 društvo "Despik - Čuvari korena" organizuje dobrotvorni koncert srpske duhovne muzike posvećene Svetom Nikolaju Žičkom. Svrha koncerta je prikupljanje sredstava za završetak izgradnje Ćelije Svetog Save na Kablaru.
KANICOVO SVEDOČANSTVO
LEGENDARNI putopisac Feliks Kanic u junu 1850. prošao je kroz Srpsku Svetu goru u Ovčarko-kablarskoj klisuri i zapisao:"I Srbija ima svoj Monferat i svoj Atos, samo on nije ni kao prvi, koji je iz zemlje iznikao poput visoke kupe okružene brežuljcima, ni kao drugi, koji kao planinska katedrala anatolskog hrišćanstva - gospodari valovima Strimonskog zaliva. U dubokoj klisuri između Kablara i Ovčara leže na obe obale reke po četiri manastira, sa svojim pričama o nekadašnjim čudima, tako skriveni od pogleda prolaznika da retko kad stranac zaluta u njih".
