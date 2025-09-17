ČUDOTVORNI SAVIN PEHAR U ŽIVOM KAMENU: Privodi se kraju izgradnja kompleksa novih objekata oko drevne svetinje u Ovčarsko-kablarskoj klisuri

HODOČASNICI su vekovima mukotrpno pešačili uz najstrmiji obronak Kablara nad klisurom Zapadne Morave da bi došli do isposnice - potkapine u vertikalnoj litici i "pehara" izdubljenog u njoj gde se sakuplja čudotvorna Savina voda. Predanje Srpske Svete gore u Ovčarsko-kablarskoj klisuri kazuje da je Sveti Sava tihovao na ovom bezvodnom mestu i molitvom otvorio izvor u živom kamenu

Foto: B. Subašić

Zato je vladika Nikolaj Žički, 1938, kraj njega podigao kapelu Savinje.

- Najpre je probijena staza kroz kablarsko stenje, a zatim je iznet i sav materijal za izgradnju kapele, prvo na leđima životinja, a kako se strmina povećavala sve se svodilo na ljudsku snagu i zalaganje. Kapela je skromnih dimenzija, ali je zbog nepristupačnosti njena izgradnja bila podvig - kaže istoričar dr Miloš Timotijević, koji je sa koleginicom istoričarkom umetnosti Delfinom Rajić napisao neprevaziđene monografije o manastirima Ovčarsko-kablarske klisure.

Foto: B. Subašić Litice Kablara u čijim su se pećinama povizavale askete

Savina voda, iako dostupna samo uz ozbiljan napor, neodoljivom snagom privlačila je ljude u svim godišnjim dobima, svedočio je i reporter "Novosti". Svima je cilj bio bazenčić-pehar u steni zapremine nekoliko litara. Samo nekoliko gutljaja njegove bistre vode delovao je kao čudotvorni eliksir na poklonike koji su do isposnice stizali okupani znojem i po najvećem mrazu.

Foto: B. Subašić Savina voda

Foto: B. Subašić

Da bi se Savinje približilo što većem broju ljudi pre nekoliko godina je započela gradnja prilaza i objekata nove Ćelije Svetog Save. Ponovo su kolone ljudi natovarene građevinskim materijalom krenule uz strmu padinu od motela Dom, gde se u vremenima pre izgradnje pruge 1911. nalazio stari manastir Preobraženje. Njegovo ime ukazuje da su ga osnovali askete mistici - isihasti koji su usamljivanjem i umno-srdačnom molitvom želeli da dođu u stanje viđenja čistog Božjeg svetla u koje se preobrazio Hrist na planini Tavor. U zaleđu takvih manastira po pravilu su se nalazile isposnice u kojima su askete tihovale i podvizavale se. Novo Preobraženje podignuto je na suprotnoj obali Zapadne Morave, ali to nije uticalo na kult Savinih voda.

Foto: B. Subašić Kapela Savinje pre izgradnje novih objekata

- Kada je Vuk Karadžić 1820. posetio manastir Preobraženje zabeležio je i predanje u vezi sa Savinom vodom: "U pećini ima mali izvor, koji se zove sveta voda, ili, kao što kaluđeri govore, Savina voda. I ova pećina bila je sazidana, i kažu da su u njoj nekaki posnici živili; a sad ljudi iz okolni sela dolaze u mlađu nedelju, te piju tu vodu, i umivaju se njom lijeka radi". Ni Feliks Kanic nije zaobišao ovu priču, govoreći o vernicima koje je na Preobraženje naročito privlačila lekovita voda iz litica Kablara. "A ove privlači naročito izvor u pećini iznad manastira - "Savina voda", koja je nadaleko čuvena. Svake "mlade nedelje" (prva nedelja posle punog meseca) dolazi i staro i mlado iz okoline da pije ovu vodu i, još više, da njom ispere oči, jer se veruje u njenu tajanstvenu lekovitost" - navodi dr Timotijević.

Foto: B. Subašić Pogled na Ovčarsko-kablarsku klisuru sa platoa kraj Savine vode pre izgradnje novih objekata

Nauka smatra da ima osnova za pretpostavku da je Sava, koji se podvizavao u kršu Atosa, boravio i u Ovčarsko-kablarskoj klisuri jer litice Kablara sa više od trideset pećina i okapina predstavljaju idealno mesto za podvizavanje usamljenih monaha.

- Da li je pustinjačko monaštvo bilo rašireno još u 12. veku u vreme podizanja manastira Bogorodice Gradačke u Čačku, koja je sazidana na temeljima ranohrišćanske bazilike danas nije poznato. Osnovano je mišljenje da je veliki i uticajni manastir imao i monaško zaleđe, kao i skupine pustinjaka, možda baš u Ovčarsko-kablarskoj klisuri. Ipak, osnovanija je pretpostavka da su monasi sinaiti sa posebnom isihastičkom tradicijom krajem 14. i početkom 15. veka došli i u Ovčarsko-kablarsku klisuru i tu započeli pustinožiteljski život. Tragovi fresaka iznad današnje kapele posvećene Svetom Savi su materijalni dokaz o postojanju tih isposnica - kaže dr Timotijević.

Foto: Ruski dom u Beogradu

DOBROTVORNI KONCERT

U RUSKOM domu u Beogradu, večeras u 19.00 društvo "Despik - Čuvari korena" organizuje dobrotvorni koncert srpske duhovne muzike posvećene Svetom Nikolaju Žičkom. Svrha koncerta je prikupljanje sredstava za završetak izgradnje Ćelije Svetog Save na Kablaru.

Foto: B. Subašić Ovčarsko-kablarska klisura

KANICOVO SVEDOČANSTVO

LEGENDARNI putopisac Feliks Kanic u junu 1850. prošao je kroz Srpsku Svetu goru u Ovčarko-kablarskoj klisuri i zapisao:"I Srbija ima svoj Monferat i svoj Atos, samo on nije ni kao prvi, koji je iz zemlje iznikao poput visoke kupe okružene brežuljcima, ni kao drugi, koji kao planinska katedrala anatolskog hrišćanstva - gospodari valovima Strimonskog zaliva. U dubokoj klisuri između Kablara i Ovčara leže na obe obale reke po četiri manastira, sa svojim pričama o nekadašnjim čudima, tako skriveni od pogleda prolaznika da retko kad stranac zaluta u njih".

Foto: B. Subašić Litice Kablara nad Zapadnom Moravom