ČAČAK SLAVI KOŠARKAŠE: Prvi muzej košarke kod nas i u regionu uskoro otvara vrata

ČAČAK, grad u kome košarka nije samo sport već deo kolektivnog identiteta, posle 14 godina od prve najave, uskoro, najzad otvara vrata svog dugo očekivanog Muzeja košarke, jedinstvenog u Srbiji i regionu.

Narodni muzej u Čačku

Osnovni izložbeni koncept i sadržaj stalne postavke osmislio je kustoski tim Narodnog muzeja u Čačku, koji je postavio temelje muzeološke priče, definisao narativ i oblikovao istorijski sadržaj izložbe.

- Čačak uskoro ulazi u kulturnu istoriju Srbije kao dom prvog i jedinog Muzeja košarke u zemlji i regionu - kaže istoričar dr Miloš Timotijević, kustos Narodnog muzeja u Čačku, autentični Čačanin, što podrazumeva životni stav da je košarka iznad svega. - Ova ustanova će čuvati, tumačiti i predstavljati jednu od najslavnijih sportskih tradicija na Balkanu. Zahvaljujući podršci Grada Čačka i Ministarstva kulture ideja stara više od decenije konačno je pretočena u realnost. U obnovljenoj zgradi legendarne "Sokolane", najstarijem sportskom objektu ove vrste u Srbiji, privode se kraju završne pripreme za otvaranje ustanove koja će istoriju, emocije i duh igre pretvoriti u trajno kulturno nasleđe.

Narodni muzej u Čačku

Ideja da Čačak dobije svoj Muzej košarke prvi put je ozbiljno pokrenuta 2011. kada su Radmilo Mišović, Milan Peca Petronijević i Zoran Biorac predložili da se osnuje ustanova koja će čuvati sećanje na slavnu tradiciju čačanske košarke. Osnovano je udruženje "Majstori basketa". Da je reč o pravom srpskom projektu, svedoči činjenica da je tada najavljivano da će muzej otvoriti vrata 2015, ali to će se ostvariti deset godina kasnije.

Zahvaljujući entuzijastima ideja o muzeju je preživela i novi zamah dobila 2021. kada je Čačak bio Prestonica kulture Srbije. Muzej košarke je tada postao jedan od strateških prioriteta: projekat je uobličio tim pod upravom Branka Ćalovića, direktora Umetničke galerije "Nadežda Petrović", a gradska uprava je odlučila da postavka bude smeštena u zgradu Sokolane, građene 1912-1914. koja je simbol sporta i telesnog vaspitanja u Čačku.

Narodni muzej u Čačku

- Muzej košarke je zamišljen kao savremeni, multifunkcionalni muzejsko-edukativni centar koji će povezati muzeologiju, istoriju sporta i savremene načine komunikacije sa publikom - kaže dr Timotijević. - Misija Muzeja jasno je definisana - to je prostor u kojem se baštine, tumače i prezentuju vrednosti košarke kao društveno-kulturnog fenomena, sa posebnim osvrtom na lokalne osobenosti Čačka i njegov značaj u nacionalnom i regionalnom kontekstu.

M. Timotijević Dr Miloš Timotijević

Stručnjaci Narodnog muzeja u Čačku naglašavaju da cilj muzeja nije samo hronološko prikazivanje uspona i uspeha, već i obrazovanje, inspiracija i podsticanje na sportski duh, zajedništvo i zdrav način života.

- U tom smislu, Muzej košarke nije zamišljen samo kao prostor za izložbu eksponata - već i kao kulturni i društveni centar koji se neprestano razvija, što će biti zadatak budućih kolega koji će raditi u ovoj ustanovi - zaključuje dr Timotijević.

Narodni muzej u Čačku

Kreatori

IZLOŽBENI koncept i diskurs Muzeja košarke razvili su istoričari kustosi Narodnog muzeja u Čačku dr Miloš Timotijević i Milan Lišančić uz podršku Stefana Novičića, pod rukovodstvom direktora ustanove Delfine Rajić. To je bio "složen i institucionalno koordinisan proces", koji je trajao od oktobra 2021. do avgusta ove godine.

Foto Narodni muzej Čačak