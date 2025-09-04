Reportaže

NA PONOS OTADŽBINI I RODU: Škola koja je nedrila velikane i danas u vrhu svetske letvice u nauci i inovacijama

Милена Марковић

04. 09. 2025. u 17:38

BLISTA lista kragujevačkih gimnazijalaca! Sijaju pehari i medalje. Gotovo da nema takmičenja na kome nisu pomerili granice. Svetsko takmičenje. Balkanijada. Evropska olimpijada i regionalno odmeravanje snaga gimnazija i srednjih škola, Šumadinci iz prve srpske prestonice su uvek u vrhu.

НА ПОНОС ОТАЏБИНИ И РОДУ: Школа која је недрила великане и данас у врху светске летвице у науци и иновацијама

Foto: Prva kragujevačka gimnazija

Koliko bi novinskih stranica bilo potrebno da se pobroje svi uspesi ovdašnjih đaka na stotinama takmičenja na kojima su vagali i prevagnuli uspeh? Mnogo, verujte!

Oni se ne hvale. Umesto njih govore rezultati. Ovde uče i napreduju đaci - čarobnjaci!

- Naši učenici i profesori ulažu veliki trud ne samo tokom nastave, da obogate znanja i veštine. I to je, zaista, veliki trud. Na njima je i zasluga za uspehe - skromna je Slavica Marković, dugogodišnji direktor ove prestižne kragujevačke škole, najstarije u Kneževini Srbiji.

U kratkoj biografskoj karti je bezbroj imena učenika koji su se okitili priznanjima. Okitili školu u kojoj uči gotovo hiljadu i po đaka. U pedeset šest odeljenja (osmnaest specijalizovanih). U ovoj školskoj godini upisala je 360 novih. Svaki od njih poneo je najviše ocene sa prijemnog.

Kragujevac, početak leta. Dani maturskih smotri...

Beleži prelepe slike maturanata, na razmeđu detinjstva i zrele mladosti. Mada ih mladost čini lepima, radost njihova tu lepotu čini posebnom.

- Maturske svečanosti su, ovde, uvek bile tradicija, a Gimnazija i posebnost - pamti Svetlana Dabić. Mi vraćamo vreme.

Foto: Prva kragujevačka gimnazija

 

Nastala je ova Prva kragujevačka gimnazija najpre kao Velika škola - Licej. Na predlog velikog Vuka Karadžića, temelje joj je postavio knez Miloš.

- Nepismeni knez prepoznao je značaj i vrednost učenog sveta, pa je, tako, ova škola poslužila da knez ima, ne samo mudre, nego i školovane činovnike u Prvoj prestonici. Mnogi su tada odaslani u svet na usavršavanje, pogotovo kada je na temeljima Velike, osnovana i prva Visoka škola kao preteča Beogradskog univerziteta - govori za "Novosti" Miloš Jurišić, kustos Narodnog muzeja Šumadije u Kragujevcu.

Imala je ta Velika škola 34 učenika i jednog profesora. Zakonom kneza Miloša (1835) i Prvim Zakonom o obrazovanju imenovana je u Gimnaziju. Bio je to početak otvaranja savremenih škola, kao preduslov za "emancipaciju" Kneževine Srbije na putu "moderne" Evrope tadašnjeg vremena.

Prva gimnazija u prestonici moderne, novovekovne Srbije bila je, po svemu, na ponos otadžbini i srpskom rodu. Delila je sudbinu Srbije i naroda tokom bezmalo dva i po veka. I tuge i radosti, stradanja i uzdizanja upisivala je u svoje trajanje. I krv i slobodu uznosila na lovorikama najsvetijih izvornih vrednosti. Čuvala ih i sačuvala u najtežim danima i godinama.

Značaj prepoznala i država

ZNAČAJ i ulogu Prve kragujevačke gimnazije prepoznala je i ceni država Srbija. Tako je ovu školu sa znamenitom istorijom i ovovremenim rekorderima znanja u kategoriji gimnazija i srednjih škola, na ponos Srbije, uvrstila u republički budžet. Grad njihovog detinjstva, mladosti i budućnosti, ipak, računa na njih. Zato dodatno pomaže svojim mladim, uspešnim sugrađanima. Priskoči u pomoć kad je potrebno, kažu nam u školi. Kako i ne bi, kad uz ime škole pronose i ime grada.

Tokom Velikog rata sa ovog vrela srpske mladosti i slobode na put slave lekcije će na bojištima pisati srpski sinovi Živojin Mišić, Stepa Stepanović, Radomir Putnik... Ovde su učili i Dimitrije Isailović, pisac udžbenika i njen prvi direktor. Antonije Nikolić, prvi direktor Liceja. Svetozar i Sima Marković.

Škola pamti i svoje đake, darovite pisce, književnike tog vremena, čije nas delo i danas nadahnjuje. Đura Jakšić, Radoje Domanović, Vojislav Ilić. Kasnije će Prva kragujevačka gimnazija da iznedri i velika imena naše nauke: Dragoslava Srejovića, Andreja Mitrovića, Nikolu Jovanovića i potonje velikane glumišta Ljubu Tadića, Miju Aleksića, Goricu Popović, književnika Vidosava Stevanovića...

Tokom Drugog rata, kragujevačka Prva gimnazija zadobila je rane od kojih se generacije potomaka streljanih đaka još nisu oporavile. Nemački okupator streljao je tri stotine kragujevačkih đaka i nastavnika ove škole, i oko tri hiljade civila. Zločin je bio užasan da bi se mogao zaboraviti.

- Zadatak nam je da pamtimo i podsećamo ovovremene generacije naših đaka na slavnu prošlost i rane Gimnazije - kaže nam Slavica Marković, direktor. - I podsećamo ih, mada su oni svi, kada se opredele za ovu školu, već svesni nasleđa i značaja ove škole. Svesni su težine i odgovornosti, misije koju preuzimaju.

Slavica Marković je bila ovde gimnazijalac. Maturant. Odavde je krenula na studije i vratila se da uči đake i rukovodi ovom od nacionalne vrednosti značajnom školom.
Kaže nam:

- Gimnazija je uvek bila ponos, čuvar iskonskih vrednosti. I, poseban je osećaj kada, kao nekadašnji đak, danas ulazim u ovo zdanje. Drugačije emocije. Mislim da smo svi mi i đaci i nastavnici darovani da budemo deo Prve kragujevačke gimnazije.
Sa osećajem ponosa odlazimo iz kuće koja nedri najbolje i najlepše što Srbija ima.

