VATRA IM PROGUTALA CELO IMANJE: Porodici Grujić iz Vršca neophodna pomoć oko brige o konjima

SVE što su tri generacije vredne i skromne porodice Grujić iz Vršca stvarale tokom prethodnih 40 godina, nestalo je u samo jednom trenu.

Foto: J.J.Baljak

Njihov salaš, koji se nalazi na rubu grada prema zaštićenom području Mali vršački rit, izgoreo je u velikom požaru, koji je u 30. avgusta popodne, iz još neutvrđenog razloga, izbio na poljani iza imanja. Netaknuti su, srećom, ostali porodična kuća i životinje – 35 konja, dvadesetak svinja, osam pasa i petnaestak mačaka, za koje je sada neophodno obezbediti hranu, jer im je i ona izgorela.

Sa knedlom u grlu i suzama sakrivenim u uglu očiju, glava ove porodice i uspešni vozač kasačkih konja Saša Grujić objašnjava nam da je sve krenulo od male vatre, koja je bila udaljena oko 200 metara od salaša. Vatrogasci su, kaže, odmah reagovali na njihov poziv, ali je vetar, koji je tih dana duvao jakim intenzitetom, napravio problem. Najpre je plamen „terao“ u suprotnom smeru od imanja, pa su obe vatrogasne ekipe, kada su pomislile da su odbranile salaš, otišle sa druge strane atara, da zaustave dalje širenje požara. Međutim, vetar je tada promenio smer, pa su goloruki domaćini, dok su čekali čak pola sata da se vatrogasci vrate, sami pokušavali da spasu salaš, ali spasa, nažalost, nije bilo.

-Čim je samo mali plamen zahvatio seno, sve je bilo gotovo. Nismo mogli da zaustavimo vatru. Izgorelo nam je oko 900 rolo-bala sena, slame i deteline, kao i sva poljoprivredna mehanizacija, koja je bila parkirana u velikom hangaru na kraju salaša. Ostali smo bez tri traktora, roloprese, sejalice za kukuruz, prskalice, automobila, prikolice za transport konja – nabraja Saša i napominje da su konji preživeli samo zahvaljujući tome što su pre požara bili pušteni u ispust, koji se nalazi u drugom delu njihovog velikog imanja.

Kako će dalje da funkcionišu - ne znaju. I ovako su se, kažu, teško izdržavali. Bez poljoprivredne mehanizacije, koju im je vatra progutala zbog tuđe nepažnje, ili možda loše namere, ne mogu ništa da rade, a predstoji im berba kukuruza, kao i setva ozimih i prolećnih kultura na tridesetak lanaca zemlje, na kojima su do sada isključivo uzgajali hranu za svoje životinje.

-Vršački zemljoradnici su rekli da će nam pomoći da odradimo sve te ratarske poslove, dok se ne snađemo za dalje, a, verujte, do sada je bio problem da kupimo jednu traktorsku gumu, a kamoli ceo traktor. Teško je. Bez reči smo zbog ovog što nas je snašlo – nemoćno sleže ramenima sagovornik „Novosti“, koji je zadobio brojne opekotine po licu i rukama, dok je pokušavao da sačuva ono što su njegov pokojni otac i on gradili celog života, a sada nastavile da rade njegove ćerke Marija i Jovana.

Pomoć im od prvog dana stiže od prijatelja sa svih strana, na čemu su Grujići neizmerno zahvalni. Prevashodno dobijaju hranu za životinje, koja im je sada najneophodnija, ali će im za nabavku novih količina uskoro biti potrebna mnogo veća finansijska pomoć, s obzirom na to da na dnevnom nivou troše jednu rolo balu i dve obične bale sena, kao i oko 150 kilograma ovsa, kukuruza i granula za konje i svinje.

IMALI NAJVIŠE GNEZDA LASTA U SRBIJI

SALAŠ Grujića ovog leta zvanično je bio proglašen za domaćinstvo sa najviše aktivnih gnezda lasta u Srbiji, s obzirom na to da su ove ptice selice pod gredama u njihovim konjskim štalama svile čak 59 „kućica od blata“. Nažalost, i one su stradale u požaru.

-Ne znamo gde su nam laste. Tek poneka proleti iznad nas. Gnezda su im popadala sa greda, usled velike toplote, s obzirom na to da je i tavan štale goreo. Nadamo se da su uspele da se sklone na sigurno i da će nam se na proleće opet vratiti – kaže Saša Grujić.

Foto: J.J.Baljak

POMOGAO IM I NIKOLA JOKIĆ

MEĐU prvima je podršku porodici Grujić, koja ima jednu od najboljih uzgajivačnica konja u Srbiji, pružila ergela našeg proslavljenog košarkaša Nikole Jokića, kao i ostale kolege iz konjičkog sporta. I Vrščani su se organizovali u prikupljanju novčane pomoći, uplatama na račun Jovane Grujić 265-0000005686476-66. Oni pozivaju sve, koji su u mogućnosti, da doniraju novac ili mehanizaciju, kako bi ova vredna porodica ponovo stala na noge i, pre svega, spasila svoje životinje.