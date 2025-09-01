"NOVOSTI" NA LICU MESTA - U SENI SE BRČKALO 100.000 PARIŽANA: Posle sto godina, stanovnici Grada svetlosti plivali u svojoj reci

Nema tu mnogo premišljanja – hop, i bućneš se!

Foto: Goran Čvorović

Od ovog leta, Parižani na raspolaganju imaju i mogućnost koja im se nije pružala više od sto godina: da zaplivaju u svojoj gradskoj reci Seni.

Ono što je bilo nezamislivo pre desetak godina, samo letimičnim pogledom na zagađenu mrku tekućinu punu bakterija i fekalnih tragova, vlasti Grada svetlosti su uspele da pretoče u gotovo nadrealno delo i ispune obećanje koje je kao gradonačelnik davnih godina sročio još Žak Širak.

Kao povod za konačnu realizaciju poslužile su prošlogodišnje Olimpijske igre. Višegodišnji trud, uz uloženih čak 1,4 milijarde evra za čišćenje reke i ugradnju prečistača, konačno su urodili plodom. Od jula ove godine, u Seni su mogli da zaplivaju svi, a ne samo olimpijci. Prethodno je trebalo da se položi ispit kod spasilaca i dobije narukvica koja važi čitavog leta. Ovo leto nije bilo baš neko, više je bilo tuširanja s neba nego brčkanja u Seni, ali i to je nešto.

Neobično je i čudno skvasiti noge u reci nad čijim je tokom s mosta Mirabo o životu, ljubavi i protoku vremena pisao Gijom Apoliner. Ljuljuškati se na njenim talasima koje prave krcati turistički brodovi. Zanimljivo, iako spoljna temperatura u Parizu nije baš skakala u nebesa ovog leta, voda u Seni je toplija nego što bi to moglo da se očekuje. Prijatna je, osvežava. Brčkanje u Seni liči, zapravo, na kupanje u bilo kojoj sporijoj reci u letnje vreme, iako bržoj nego što se to na prvi pogled misli, s tim što pogled, kud god se okrenete, padne na neku znamenitost opisanu u istorijskim knjigama ili poeziji.

Parižani mogu da se kupaju kod mosta Grenel, kod mosta Suli i u blizini Bersija. Plaža prekoputa ostrva Sen Luj otvara se već u 8 ujutro, pa predstavlja raj za ranoranioce, koji bi, pre posla, umesto da potrče, malo da zaplivaju. Pod nosom su im Notr Dam i Gradska kuća. Kod Bersija dolaze oni što kasnije ustaju, oko 11, dangubeći na suncu sve do devet uveče, dok se iz Sene kod Grenela kraul pliva pod senkom Ajfela. Na plaži Bersi mogla su da se kupaju i deca starija od 10 godina i viša od 1,20 metara, a na ostalim plažama stariji od 14 i viši od 1,40. Sve je bilo strogo propisano.

Tu i tamo, spuštajući se niz metalne stepenice s drvenog pontona, bućne se po neki plivač. Za njim pluta zaštitni žuti jastuk vezan oko pojasa. Ne može istovremeno da ih bude više od sto pedeset. Prostor je prilično skučen i ograničen bovama, da struja ne bi učinila svoje. Ali, sasvim ga je dovoljno da se čovek pošteno osveži. Pri prvom zaveslaju pred očima na površini kao da zasvetlucaju mali, plavičasti i masnjikavi kružni tragovi koji s mreškanjem vode menjaju oblik.

- To je od kreme za sunčanje – dobacuje sumnjičavcima smirena sredovečna dama u kostimu iz jednog dela, koja plutanjem po Seni troši poslednje dane leta. Nakupilo se godinama strepnje i zebnje među Parižanima oko kvaliteta tečnosti u koritu Sene, pa i najmanja sumnja budi strepnju.

Prošlog leta, za vreme Olimpijade, žalili su se neki takmičari. Nemačka plivačica Leoni Bek je preko društvenih mreža napisala da je posle plivanja deset kilometara u Seni povraćla devet puta. Nemačke sportske vlasti su istakle da su se tri plivačice iz ove zemlje žalile da su se razbolele. Brazilska višestruka svetska šampionka Ana Marsela Kunja je prethodno pozvala organizatore OI da razmisle o planu "B" i premeste predviđene discipline iz reke u bazen. Gradske vlasti su istrajale, a baš je u danu kada je trebalo da bude održano takmičenje izmeren veći broj bakterija od dozvoljenih, pa je sve pomereno za sutradan.

Mnogi obični smrtnici se i danas plaše, dijareje, ešerihije koli, kožnih bolesti, čak i mokraće pacova koji svoja skladišta prave na obali Sene. Nije svima poznat podatak da na svakog Parižanina dođu u proseku po dva pacova. Naročito se baškare na obalama oko Notr Dama. Vlasti, međutim, ističu da se kvalitet vode strogo kontroliše. Pod lupom je čak 35 različitih vrednosti. Da bi uverila Neverne Tome, u Seni se lično okupala i gradonačelnica An Idalgo.

I, kampanja je bila uspešna. U julu se okupalo 35.000 ljudi, a sve zajedno do ovih dana preko sto hiljada. Najviše ih je bilo u nedelji u kojoj je pao 15. avgust, sa 23.500 kupača. Niko od njih se nije žalio na kvalitet vode, kaže pomoćnik gradonačlenika Pariza Pjer Rabadan.

- Odavno sam hteo da se okupam u Seni. Ovog leta nisam išao na odmor van Pariza i to je bila idealna prilika, koju ne bih propustio ni za živu glavu. Nemam nikakvu sumnju u ispravnost vode. I prethodnih godina sam se kupao u kanalima – ističe jedan entuzijasta.

Bilo je među kupačima i komentara da im je sasvim normalno to što jedan ovako veliki grad pruža mogućnost rashlađivanja svojim građanima i posetiocima u gradskoj reci, uz navođenje primera Dunava i Beča. U Dunavu se kupa i u Novom Sadu, u Savi u Beogradu i Šapcu. Zašto da ne, onda i u Seni, u Parizu, odakle je Šapcu poljupce slala Mona Liza. Sena baš protiče pod njenim prozorom. Doduše, ne bi trebalo da se zove Sena, jer se u mestu Montero Fo pred Parizom uliva u mnogo veću reku Jonu koja bi tako trebalo da nastavku celog rečnog toka da svoje ime, ali to je već neka sasvim druga priča.

PRODUŽENO ZBOG INTERESOVANjA

Zbog velikog interesovanja, gradske vlasti su na dva mesta produžile kupanje, do 7. septembra kod mosta Grenel i do 14. septembra na Bersiju, gde će biti održan i "kupački vikend" 20. i 21. sledećeg meseca, iako je bilo planirano da manifestacija traje samo do 31. avgusta. Vlasti su istovremeno obećale da će u dogledno vreme biti dostupno čak 25 plaža na Seni i Marni.

VOZE SE BICIKLI, ŠETAJU PSI

Uslovi za otvaranje kupališta bili su strogo kontrolisani. Malo jači vetar ili oblaci koji prete kišom, bili su dovoljan znak za dizanje crvene zastavice. Kupalo se, u proseku, svaki drugi dan. Ali, plaža na Seni nije samo kupanje: ovde se uživa na ligenštulima, lagano ispija piće u hladu platana, sunča, zaljubljeno drži za ruke, voze bicikl i roleri, šetaju psi, čitaju knjige, igraju društvene igre, izvode u šetnju unuci...

