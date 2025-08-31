PRINCEZA KOJU JE SLOMILA KRUNA: Na današnji dan, pre 28 godina, u pariskom tunelu Alma tragično nastradala omiljena lejdi Dajana

NIJE bila rođena za dvor, ali je u narodupostala najvoljeniji član britanske kraljevske porodice. Bila je simboltopline u hladnom svetu u kome protokol često pobeđuje osećanja. Životprinceze od Velsa Dajane Spenser (1961-1997) zvanično je bio bajka, anjena smrt zvanično - saobraćajna nesreća. Danas se navršilo 28 godina odnjene pogibije u pariskom tunelu Alma, a pitanja o njenom životu itragičnom kraju nisu utihnula. Naprotiv, nove generacije otkrivaju je nesamo u biografskim knjigama i tabloidima, već i u istorijskim spisima isudskim beleškama - kao ženu koja je, iako krhka i nesigurna, imalasnagu da uzdrma monarhiju i otvori teme koje su dotad bile tabu.

Prifimedia

Dajana Spenser rođena je 1961. u plemićkoj porodici koja je živela u blizini kraljičinog imanja Sandringem. Njeno detinjstvo nije bilo idilično. Kada su joj se roditelji razveli, ostala je da živi sa ocem. Bila je povučena, ali i opsednuta muzikom i igrom. Pre nego što je kročila u kraljevsku porodicu, radila je kao vaspitačica u londonskom vrtiću. Njena veridba za princa Čarlsa 1981. godine donela je euforiju koju britanska javnost nije doživela decenijama. Venčanje u katedrali Svetog Pavla gledalo je više od 750 miliona ljudi širom sveta. Ali, Dajana je već tada pokazala da neće slepo slediti tradiciju. U zavetima je izostavila reč "pokoravati se", a verenički prsten izabrala je iz kataloga, što je u kraljevskom svetu bio presedan.

Bračna idila nije dugo trajala. Dajana je još tokom medenog meseca shvatila da u Čarlsovom životu nije sama - tu je bila Kamila Parker Bouls, mladalačka ljubav njenog supruga. Dajana je kasnije govorila da ih je "bilo troje u tom braku". Kada je senka preljube koja se nadvila nad njenim brakom postala neizdrživa, odlučila je da sve otkrije novinaru Endruu Mortonu koji je godinama izveštavao o događajima na britanskom dvoru. Beleške o braku, krizama i pokušajima samopovređivanja, dostavljala mu je preko prijatelja. Tako je nastala knjiga "Dajana: Moja ispovest" u kojoj je princeza od Velsa otkrila ono što se dotad smatralo nemogućim - da brakovi unutar monarhije nisu svetinja.

- Princeza Dajana se 1991. bližila tridesetoj godini. Još od rane mladosti nalazila se u centru pažnje javnosti - piše Morton. - Njen brak s princem Čarlsom, sklopljen 1981, kenterberijski nadbiskup nazvao je "bajkom". U očima javnosti princ i princeza, blagosloveni s dva sina, princem Vilijamom i princem Harijem, predstavljali su glamurozno i saosećajno lice Kuće Vindzora. Pomisao da je njihov desetogodišnji brak u ozbiljnoj krizi bila je nezamisliva čak i za tabloidnu štampu. Neočekivano sam saznao neulepšanu istinu. Princeza mi je poslala snimke na kojima govori o svojoj nesreći, o osećanju da je izneverena, o pokušajima samoubistva i o dvema temama o kojima ništa ranije nisam čuo - o poremećaju ishrane sa kojim se borila i o ženi po imenu Kamila.

Kako je Dajana godinama kasnije objasnila u Bi-Bi-Sijevoj emisiji, Čarlsovi prijatelji su isticali da je neuračunljiva, bolesna i da je treba smestiti u neku ustanovu dok joj se stanje ne popravi.

- Svi koji su radili za princa i princezu bili su, protiv svoje volje, uvučeni u prevaru. Princezu od Velsa su ubeđivali da su njena nagađanja pogrešna, da su to puka umišljanja, kako je kraljiva Elizabeta govorila, "budalaste devojke". Ali, njene sumnje su se pokazale tačnim, a svest o tome kako su je obmanjivali, ne samo njen muž već i svi ostali u kraljevskoj službi, oblikovali su njeno ponašanje do kraja života.

Morton kaže da je planirala da pobegne u Australiju sa sinovima, ali da je otišla, javnost i mediji, koji su čvrsto verovali u bajku, smatrali bi njeno ponašanje nerazumnim i histeričnim. Pokušala je da razgovara sa Čarlsom i kraljicom Elizabetom. Oba puta je "udarila" u zid. U palati su je posmatrali kao ljupki ukras princa-viteza.

- Poput zatvorenika osuđenog na zločin koji nije počinio, Dajana je smatrala da bi je njen narod razumeo kada bi mogla da im ispriča priču o svom životu i svojim mukama - kaže pisac. "Neka mi oni sude", kazala je. Dajana je bila uplašena da će je njeni neprijatelji proglasiti duševno obolelom i staviti pod ključ. Taj strah nije bio neosnovan.

Nije volela "Šanel" PRINCEZA Dajana bila je prva žena iz kraljevske porodice koja se porodila u bolnici, a ne u palati. Njena deca su išla u pravu školu, nisu se školovali u palati kao njihovi prethodnici. Jedna haljina koju je Dajana nosila na zabavi magazina "Veniti fer" uoči zvaničnog kraha braka ušla je u istoriju kao "osvetnička haljina". Reč je o crnoj svilenoj haljini golih ramena i iznad kolena, što je bilo zabranjeno za žene iz kraljevske porodice. Posle razvoda od Čarlsa, Dajana je prestala da nosi čuveni brend "Šanel". Godinama se nagađalo zbog čega je donela takvu odluku, ali tek deceniju nakon njene smrti otkriveno je razlog - logo ovog poznatog brenda sa dva slova "C" podsećao je na bivšeg supruga i njegovu ljubavnicu - Kamila i Čarls.

Mortonu je Dajana poslala nekoliko pisama i razglednica koje je Kamila poslala princu Čarlsu da bi dokazala da njihovu vezu nije umislila.

- Na veliko Dajanino razočaranje i uprkos ubedljivim dokazima, u to vreme nisam smeo da napišem da su princ Čarls i Kamila ljubavnici. Umesto toga, morao sam da aludiram na "tajno prijateljstvo", koje je bacilo veliku senku na kraljevski brak.

Napetost u Kensingtonskoj palati je rasla kako se bližio 16. jun 1992, kada je najavljeno objavljivanje knjige. Do vulkanske erupcije došlo je 7. juna 1992, kad se u "Sandej tajmsu" pojavio prvi odlomak pod naslovom: "Bezosećajni Čarls pet puta naveo Dajanu na pokušaj samoubistva".

- Teško je danas, kad je priča o Dajaninom nesrećnom životu postala opštepoznata, i potkrepljena činjenicom da su kralj Čarls i Kamila već godinama u srećnom braku objasniti gnušanje i zaprepašćenje kojim je dočekan prvi odlomak knjige. Kritike su bile oštre i neumoljive. Kanterberijski nadbiskup upozoravao je na štetnost po njihove sinove, a jedan poslanik predložio je da me zatvore u londonski Tauer - pričao je Endru. - Knjigu je osudilo i odbacilo mnoštvo velikih knjižara i supermarketa, zbog čega je postala najzabranjenija knjiga devedesetih godina u Britaniji. Iako je napisana i objavljena uz svesrdnu saradnju ličnosti o kojoj govori, bojkotovana je pod sumnjom da predstavlja lažnu sliku Dajaninog života.

Dajana i Čarls su se razveli 1996. godine. Ona je ostala princeza od Velsa, ali bez titule "kraljevsko visočanstvo". Nastavila je da putuje, da se pojavljuje na naslovnim stranama. Njen ljubavni život, od veze sa pakistanskim hirurgom Hasnatom Kanom do odnosa sa filmskim producentom Dodijem al Fajedom, bio je pod budnim okom tabloida. Nekoliko meseci pre nesreće, u žižu je dospeo prsten sa gravurom Dis-moi Oui (reci mi da) koji joj je Dodi poklonio - jedni su u tome videli najavu braka, drugi tek simboličan gest. Spekulisalo se i da je bila trudna.

Zaljubljena u doktora iz Pakistana PRINC Čarls bio je prvi muškarac u Dajaninom životu, ali je, upućeni tvrde, najveća Dajanina ljubav bio doktor Hasnat Kan. Princeza i hirurg iz Pakistana upoznali su se 1995. u bolnici Rojal Brompton u zapadnom Londonu gde je on radio u to vreme. Kako je posle njene smrti rekao dr Kan, pri prvom susretu pomislio je da je "jako prizemna, da čini da se svi oko nje osećaju opušteno i da je flertovala sa svima". Ljubav je bila toliko velika da su razgovarali o braku. Rođaci doktora tvrde da je Dajana bila toliko zaljubljena da je želela da se uda za njega, iako je to značilo da će živeti u Pakistanu.

Princeza Dijana i Dodi al Fajed poginuli su 31. avgusta 1997. u saobraćajnoj nesreći u pariskom tunelu Alma. Zvanična istraga u Francuskoj i Britaniji utvrdila je da je vozač Anri Pol bio pod uticajem alkohola i da je prevelikom brzinom ušao u tunel dok su ih "jurili" novinari. Ali brojne nelogičnosti, od kamera koje nisu radile do različitih iskaza svedoka, stvorile su prostor za teorije zavere. Francuska policija potvrdila je da na ključnim mestima - čak i na ulazu u tunel Alma - kamere "nisu radile" ili "nemaju sačuvane snimke". Mnogima je bilo čudno i to što je Hitna pomoć stigla tek posle više od sat vremena iako je mesto nesreće udaljeno svega nekoliko kilometara od bolnice. Egipatski biznismen Muhamed al Fajed, Dodijev otac, godinama je tvrdio da je reč o smišljenoj likvidaciji koju su organizovali britanski obaveštajci. Tokom kasnijih istraga u Velikoj Britaniji nisu pronađeni dokazi za takve optužbe, ali ni do danas sumnje nisu utihnule.

- Želim da dam lični omaž Dajani. Bila je izuzetna i darovita osoba. U dobrim i lošim vremenima, nikada nije izgubila sposobnost za osmeh, smeh, niti za nadahnjivanje drugih svojom toplinom i dobrotom. Divila sam joj se i poštovala je - zbog njene energije, posvećenosti drugima, a naročito sam poštovala njenu predanost sinovima - izjavila je nekoliko dana posle smrti kraljica Elizabeta Druga.

Najpoznatija venčanica JEDNA od najpoznatijih haljina na svetu i danas je venčanica princeze Dajane koja je u ono vreme procenjena na 9.000 funti. Haljina, koju su dizajnirali Elizabet i Dejvid Emanuel, sašivena je od svilenog tafta koji je posebno tkan i obojen u boju slonovače. Venčanica je imala naborani okovratnik i takozvane puf rukave. Najekstravagantniji deo bio je "voz", dug čak 7,6 metara koji je držala dijamantska tijara porodice Spenser iz 1919. godine.

Princeza Dajana sahranjena je 6. septembra 1997. Njen ispraćaj pratilo je više od 2,5 milijardi ljudi širom sveta, što je jedan od najgledanijih televizijskih događaja u istoriji. Uz njen kovčeg su išli princ Čarls i njihovi sinovi, prinčevi Vilijam i Hari, koji su tada imali 15 i 12 godina.

Elton Džon je u Vestminsterskoj opatiji otpevao pesmu Candle in the Wind sa izmenjenim stihovima posvećenim Dajani. Duž ulica Londona tog dana bilo je ostavljeno više od milion buketa cveća. Lejdi Dijana je sahranjena na imanju Altorp, porodice Spenser, na ostrvu usred jezera, daleko od dvora i svetskih metropola koje su je svojevremeno slavile.

Ispred jezera, smešten je elegantni memorijal s natpisom DIANA, gde posetioci mogu da ostave cveće i poruke. Svake godine tokom jula i avgusta Altorp je otvoren za posetioce. Tada se može obići imanje, šetati kroz vrtove, ali groblje na ostrvu im je nedostupno. Dajanin grob mogu da obiđu samo članovi porodice.