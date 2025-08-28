SRPSKI JUNACI POČIVAJU NA DVE PARCELE: Snimanje georadarom parcele Dore Kefaloniti na Krfu opravdava tvrdnje njenih dede i oca

KRFSKO društvo grčko-srpskog prijateljstva postalo je vlasnik zemljišta umestu Analipsi, nedaleko od popularnih letovališta Ipsosa i Dasije na Krfu, koje je, prema svedočenjima meštana, grobnica srpskih vojnika Moravske divizije iz Prvog svetskog rata. Parcelu površine 15 ari društvu je poklonila Grkinja Dora Kefaloniti, a u toku je procedura zadobijanje dozvole za arheološka istraživanja.

FOTO: Privatna arhiva

Doru Kefaloniti je njen otac Vasilis zavetovao da to imanje pokloni državi Srbiji, jer se na njemu, kako je tvrdio, nalazi neobeleženo srpsko groblje. Ona je godinama pokušavala da tu parcelu daruje Srbiji: razgovarala je sa našim zvaničnicima, kucala na vrata ambasada, slala pisma da želi da pokloni zemlju "onima kojima pripada". Jedini uslov je bio da se na tom mestu podigne spomenik srpskim vojnicima stradalim u Velikom ratu.

- Dora je poslednji put ponudila našoj državi da imanje preuzme do 1. januara prošle godine - kaže za "Novosti" Željko Popović, predsednik Krfskog društva grčko-srpskog prijateljstva. - Pokušao sam da ponovo pokrenemo postupak preko Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Bezuspešno. Dora je stara i bolesna, a njene ćerke se protive poklonu. Ona je, međutim, odlučna. Dok je živa, hoće da ispuni očev zavet. Zato je rešila da plac pokloni našem Društvu.

FOTO: Privatna arhiva

Popović i njegovi saradnici nisu oklevali. Prihvatili su poklon.

- Zemljište je bilo upisano u katastru na Dorino ime, ali katastarska dokumentacija nije bila u potpunosti rešena. Plac je bio zarastao u korov i da bismo izmerili parcelu morali smo da uklonimo rastinje i podignemo ogradu - priča Popović. - Prvo smo iznajmili bagere koji su raščistili teren, a potom smo u saradnji sa Rudarsko-geološkim fakultetom iz Soluna obavili snimanje zemljišta georadarom. Profesor dr Ilijas Fikos sa Geofizičkog instituta Univerziteta Aristotel u Solunu, koji je vodio istraživanje, identifikovao je dve potencijalne lokacije na kojima su mogli da budu sahranjeni srpski vojnici. Podneli smo zahtev za ekshumaciju i čekamo dozvolu. Nadamo se da će sve biti završeno do kraja godine.

Prema predanju koje se prenosi među meštanima, na tom mestu su sahranjeni i pripadnici vojnog orkestra Druge moravske divizije, zajedno sa instrumentima. Lokalno stanovništvo tvrdi da se i dalje, u vetrovitim noćima, čuje pesma "Tamo daleko"...

- Broj preminulih vojnika i civila na Krfu u Prvom svetskom ratu nikada nije utvrđen. Meri se hiljadama, ali se i dalje traga za grobovima. Poznato je da je u Analipsiju sahranjeno 20 vojnika koji su umrli od kolere, tifusa i dizenterije. Bili su članovi Vojnog orkestra Druge moravske divizije.

Ukoliko istraživanja pokažu da su tu grobovi vojnog orkestra, i Dora Kefaloniti i njenom ocu konačno će se ispuniti želja da srpski vojnici dobiju spomenik i da više ne počivaju na neobeleženom mestu. Jer, još je se njen pradeda Leonid odrekao svojih maslinjaka kako bi se, prema tvrdnjama ove porodice, tu sahranjivali srpski vojnici.

- Za moju porodicu je to uvek bilo sveto mesto. Dešavalo se da kada dođete ovde doleti jato ptica, ljuljaju se masline, a vetra nema. Konji vide stvari koje ne vidi čovek, pasu i samo se odjednom bez straha zagledaju u nekoga. Moj otac nikada nije koristio ulje iz tog maslinjaka, uvek ga je poklanjao crkvi za dušu srpskih vojnika. Ukoliko se potvrdi da su grobovi tu, ja ću biti presrećna, a i moji preci - ranije je govorila Dora Kefaloniti.

FOTO: Privatna arhiva

Meštani Analipsija i okoline, prema Popovićevim rečima, tvrde da su srpski vojnici sahranjeni na mesnom groblju, ali je mnogo veći broj njih pokopan van groblja, na privatnim zemljištima. I nije Analipsi po tome izuzetak. Postoji još nekoliko lokacija na Krfu za koje se sumnja da bi mogle biti neobeležena srpska groblja.

- Kažu da su srpski vojnici sahranjivani na privatnim imanjima, a seljani su verovatno sami sklanjali krstove, u strahu da im zemlja, od koje žive i gde gaje maslinjake, ne bude oduzeta - objašnjava Popović. - Budimir Švabić je 1921. napravio jedan od najopsežnijih spiskova stradalih Srba sa 40.000 imena, ali je sa groblja u Analipsiju popisano samo šestoro njih. Oni pokopani van njega nisu se našli na toj listi. Trebalo bi proveriti i plac kod mesta Mesongi, gde su bili logori Šumadijske divizije, kao i nekadašnju lokaciju kampa Trinaeste drinske divizije u Agios Mateosu. Tu su kod Crkve Svete Marine sahranjeni prvi srpski ratnici, a služba je održana u ovoj crkvi. Meštani kažu da se na tim lokacijama nalaze neobeležena srpska groblja, baš kao i kod sela Episkopijana, gde je bila stacionirana Timočka divizija.

Vajari već rade krajputaše KRFSKO društvo grčko-srpskog prijateljstva kupilo je imanje gde je u Prvom svetskom ratu bio logor Šumadijske divizije. Tu planiraju da otvore dečji obrazovni kamp i postave spomen-obeležje. Ovih dana tamo borave vajari Mihailo Gligorić Gliša i Dragan Batinić koji rade spomenike krajputaše. - Ponovo Srbi spavaju u maslinjaku u kome su nekad boravili vojnici Šumadijske divizije - kaže Popović.

Upravo kod Episkopijane je prava njiva Janisa Janulisa, grčkog seljaka, poznatog srpskog dobrotvora. Janulisovi su dali njivu za vojni logor, u kom će se ljudi oporavljati posle prelaska kroz surove albanske planine. Od iscrpljenosti i bolesti, tu je umrlo 560 vojnika, koji su kasnije ekshumirani i njihovi ostaci preneti su na Vido. Janis i njegovi naslednici nikada više, iz poštovanja, nisu obrađivali tu njivu, a ovaj humani grčki seljak imao je običaj da kaže kako je "to sveto mesto" gde "stoluju duše umrlih, hrabrih ratnika". Jednom je na njivu neko pustio stado ovaca koje su posle toga sve uginule.

Preživeli vojnici su na Janulisovom imanju, pod maslinama, podigli spomenik preminulim drinskim saborcima. Spomenik je, 1916, izradio Mihailo Milovanović, ratni slikar Vrhovne komande srpske vojske, a svečano ga je otkrio 17. maja vrhovni komandant, regent Aleksandar Karađorđević.