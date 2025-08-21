Reportaže

RUJEVAC NA BANIJI OŽIVI U DANIMA OKO SEOSKE SLAVE: Na sabor za Preobraženje dođemo da ugrejemo srca (FOTO)

Jelena Matijević

21. 08. 2025. u 07:08

ČAK iz Brizbejna u dalekoj Australiji, Daliborki Jovanović (45), rođenoj Menićanin, nije bilo teško da potegne put da bi na Preobraženje bila u svom rodnom Rujevcu na Baniji.

Foto: M. Menićanin

Tako je "tempirala" godišnji odmor da sa suprugom Bobanom, ćerkom Tamarom i sinovima Markom i Kristianom bude na crkvenoj i seoskoj slavi, i na velikom, tradicionalnom saboru svojih sunarodnika. Da bude, da diše u zavičaju, na ognjištu koji je napustila tokom genocidne akcije hrvatske vojske i policije "Oluja" u koloni unesrećenih, prognanih Krajišnika, ponevši u prtljagu samo uzdahe očevine i pune prikolice dečjih suza.

- Mnogo je emocija. Neponovljiv je osećaj kad se ponovo stigne svojoj kući, u moj rujevački zaselak Dupale. Za mene je to važno jer mojoj deci mogu da pokažem gde sam odrasla, da znaju odakle su i oni sami - uzbuđena i srećna priča nam Daliborka. - Ovo mi je četvrti put da dolazim u Rujevac otkad sam otišla, onog teškog avgusta 1995. Imala sam 15 godina.U 17. sam otišla u Brizbejn. Tu sam u našoj srpskoj Crkvi Svetog Nikole upoznala supruga koji je poreklom iz Jagodine. U toj crkvi smo se kasnije i venčali i krstili decu.

Foto: M. Menićanin

Crkva Preobraženja Gospodnjeg u Rujevcu

Nije se Daliborkin pogled smirivao. U njene zenice i pamćenje slivale su se nove uspomene koje će čuvati i koje će joj grejati dušu u njenom novom domu u Australiji.

- Teško mi je kad posle odmora treba da odem odavde. Znate, mnogo se Rujevac, iz svima nam poznatih razloga, promenio, opusteo, u mom zaseoku Dupale sada su aktivna samo tri porodična domaćinstva... Ali, meni je Rujevac svaki put kad dođem sve lepši... Valjda ga se mnogo uželim, pa dođem da razveselim srce - ne krije Daliborka osećanja.

RADOVI NA ODVODIMA KIŠNICE

Foto: M. Menićanin

 

U ZASEOKU Menićani juče se uveliko radilo pored puta na pripremi terena za postavljanje cevi koje će odvoditi kišnicu. Te poslove finansira lokalna samouprava iz Dvora, a žitelji Rujevca su, kako kažu, mnogo zahvalni i načelniku Opštine Dvor Nikoli Arbutini i Boži Trivanoviću, direktoru Komunalnog preduzeća "Dvorkom", jer se u Rujevcu uredno održavaju putevi, odvodni kanali, prostor oko crkve, seosko groblje... 

Ljubav prema Baniji i svom zavičaju, prenela je i na supruga i decu.

- Očaran sam prirodnim lepotama Banije, a naročito arhitekturom, drvenim kućama koje su nekada davno podizali oni stari, dobri majstori. zaista volimo da dođemo u Rujevac - kaže nam Boban.

Porodica Jovanović bila je jedna od mnogih koje su u utorak bile na slavi u Rujevcu. Više od 200 duša okupilo se ujutru na liturgiji, a potom i na saboru. Da se vide, da "padne" i čašica razgovora i kapljica čuvene banijske šljivovice. Okupili su se da ih želja mine. Saborovali su do duboko u noć, a u kulturno-umetničkom programu učestvovao je SKUD "Prosvjeta" iz Dvora sa gostima iz Vojnića i Vrginmosta. Bilo je ovacija, aplauza, svih osećanja osim ravnodušnosti...

Далиборка и Бобан Јовановић са децомFoto: Фото: М. Менићанин

POGLEDAJ GALERIJU

A, Rujevac u Opštini Dvor (na Uni) brojio je pre građanskog rata u Hrvatskoj oko 600 duša. Selo vrednih domaćina i bogate, plodne zemlje, opustošila je hrvatska "Oluja". Sada, prema poslednjem popisu u njemu je živo 59 domaćinstava sa oko 120 stanovnika. Nekada je ovde bila i osmogodišnja škola, đaci su išli u dve smene. Zatvorena je pre deceniju, kada ju je pohađalo sedam đaka...

AKTIVAN I FUDBALSKI KLUB

Foto: M. Menićanin

 

U ZAPUSTELOJ Baniji ponegde je teško sresti čoveka, a ovo selo ima svoj fudbalski klub. NK PPG Rujevac nastupa u drugoj ligi Sisačko-moslovačke županije, a 2024. je u konkurenciji 12 klubova zauzeo drugo mesto, potpomognut igračima iz Petrinje, Novog Grada i Siska. Igralište (na slici gore)  im je pored škole, ali utakmice igraju u Dvoru. Klub je osnovan 1977. i postojao je sve do proterivanja Srba. Povratkom izbeglih, klub je ponovo oformljen 2004. pod imenom NK Rujevac, a od sezone 2008/09. opet nosi staro ime PPG od Prva partizanska gimnazija. 

- Dečica iz Rujevca sada u školu idu u Dvor, a zgrada škole se održava. Nismo je zapustili. Ni imanja posle "Oluje" nismo hteli da prodajemo, mada je kupaca bilo. Neka i njih i škole, nikad se ne zna - rekao nam je, onako usput jedan Rujevčanin.

