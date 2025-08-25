TOP IZ DOBA KARAĐORĐA OPET PUCA U PARAĆINU: Radoslav Milošević iz Svojnova napravio repliku (FOTO)

PARAĆINSKO Udruženje potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. godine neće više morati da pozajmljuje repliku topa iz doba Prvog srpskog ustanka za potrebe obeležavanja završetka Boja na Ivankovcu i scenskog prikaza ispaljenja čuvenog topovskog hica Steve Pisara sa Karađorđevog brda.

Foto: T. Lazić

Radoslav Raka Milošević iz obližnjeg sela Svojnovo, vrsni majstor, a mašinac po struci, napravio je za samo tri dana i donirao svom udruženju i Paraćinu drveni top iz kog je barutno punjenje već ispaljeno 19. avgusta, tokom zvanične ceremonije obeležavanja 220 godina od prve velike pobede srpskih ustanika.

Do povlačenja Turaka prema Nišu i oslobođenja Paraćina, prema narodnom predanju, došlo je upravo zbog tog topovskog hica koji je ispalio Steva, jedan od pisara velikog vožda Karađorđa - kome je zanimanje kasnije postalo prezime. Nakon što je, opijen vinom, uspeo da namoli Karađorđa da mu dozvoli da puca u pravcu turskog konaka u gradu, gde je pretpostavio da se smestio Hafiz-paša, Steva je uspeo da ga rani u nogu. Turska vojska se zbog toga narednog jutra u žurbi povukla, a legenda kaže da je paša preminuo baš zbog posledica ranjavanja nekoliko dana kasnije.

Foto: Z. Rašić

- Ratni sam veteran i član više boračkih udruženja, volim Srbiju, svoj narod i veliki sam patriota. Zaista mi je puno srce što sam mogao i na ovaj način da doprinesem obeležavanju jedne velike pobede nas Srba nad Turcima. Svečanoj ceremoniji i ispaljenju iz mog topa prisustvovao sam sa sinom, a udruženje mi se odužilo zahvalnicom - priča, za "Novosti", Milošević.

Dodaje da se uopšte nije dvoumio da prihvati inicijativu udruženja da pokuša da napravi repliku topa iz tog vremena:

- Oružje volim od detinjstva, bio sam i lovac. Ideja se rodila još prošle godine, kod Ivankovca, gde sam se sa saborcima slikao uz repliku topa u vlasništvu Opštine Ćuprija. Kako je moje udruženje muke patilo pozajmljujući top iz Kragujevca i Ćuprije, sinula je ideja da probam da ga napravim. Odmah sam model "skenirao" očima i znao da neće biti problema. To je drveni top od stabla trešnje. Sam proces izrade trajao je tri dana, a pre toga sam našao odgovarajuću suvu trešnju. Cev je morala da se okuje obručima da ne bi pukla i da sve izgleda potpuno autentično. Top je rađen bez navoja i šrafova, kao sa početka 19. veka. Čak sam sagoreo površinski sloj drveta da bi dobio tu starinsku patinu - napominje naš sagovornik.

Radi probe, Radoslav je prvi put opalio u dvorištu kuće, a već sutradan je scenski pucanj bio deo svečanosti na Karađorđevom brdu. Njegovi saborci bili su oduševljeni, usledile su čestitke svih koji su događaju prisustvovali.

Sećanje na Jovana Topolivca SVOJNOVO je već poznato po vrsnom topolivcu iz Prvog srpskog ustanka, Jovanu Petroviću Kovaču, čija se bronzana bista nalazi ispred seoskog doma kulture. Radoslav zato planira da napravi još jednu repliku topa koju će da pokloni svom selu, da bude postavljena ispred Kovačeve biste. Jovan Kovač je rođen u drugoj polovini 18. veka. Iz Svojnova se preselio u Zemun, gde je usavršio svoje kovačko umeće. Po izbijanju Prvog srpskog ustanka vratio se u Srbiju i stavio na raspolaganje Karađorđu tako što je ustanicima popravljao, okivao i lio oružje.