TURISTE VODE U SREBRENICU I POTOČARE: Ponuda sajta globalnih vodiča volontera koji vode tzv. tematske ture

Jelena Matijević

19. 08. 2025. u 10:06

OBILASCI fabrika smrti iz Drugog svetskog rata, logora Aušvic - Birkenau i Mauthauzen, preko turističkih agencija, odavno su u ponudi posetiocima Austrije i Poljske. Toj mapi mesta genocida od prošle godine se pridružila i Srebrenica i Memorijalni kompleks u Potočarima! Posetu nudi sajt Get Your Guide, čija je zvanična veb-stranica registrovana u Berlinu. Reč je o globalnoj mreži vodiča koji vode tzv. tematske ture i nisu vezani za zvanične turističke agencije i saveze, već nalaze lokalne vodiče koji prave ture za zainteresovane, u ovom slučaju da saznaju "više o genocidu uSrebrenici".

ТУРИСТЕ ВОДЕ У СРЕБРЕНИЦУ И ПОТОЧАРЕ: Понуда сајта глобалних водича волонтера који воде тзв. тематске туре

Foto. Printskrin/Get Your Guide

Na put u obilazak Srebrenice i Potočara, kreće se iz Sarajeva, a u ponudi su tri ture koje se zovu "Studijsko putovanje o genocidu u Srebrenici", "Studijska tura po Memorijalnom centru genocida u Srebrenici" i "Memorijal i svedočanstvo genocida u Srebrenici". Prva košta od 64 evra po osobi, a druga 63, i za obe to su trenutno snižene cene, jer su inače od 80 do 120 evra. Za treću turu, pak, treba izdvojiti 65 evra.

Foto: Фото. Принтскрин/Get Your Guide

Svim tri podrazumevaju posetu Muzeju genocida u Srebrenici, Spomen-sobi u kojoj je deo, naravno, posvećen i odgovornima za tzv. genocid, emitovanje dokumentarnog filma i odlazak na groblje. Osim toga, vodiči, turiste upoznaju i sa istorijom SFRJ i sa svojom verzijom događaja u Srebrenici pre i posle zločina. U trećoj ponudi, zanimljivo, zahtev organizatora je da žene ponesu marame da bi ih na groblju stavile na glavu.

KOBASICA I VEGE SENDVIČ

U PRVOJ ponudi za turu do Srebrenice i Potočara, navodi se da je ručak za grupu organizovan u Srebrenici, dok se u onlajn ponudi pre putovanja navodi da je u cenu, uz vodiča i klimatizovan prevoz, uračunat i sendvič sa tradicionalnom bosanskom kobasicom, dok vegetarijanska odnosno veganska hrana idu samo na zahtev.

Zainteresovani za drugu ponudu, koja traje sedam sati, dobijaju flašu vode, ne i obrok, ali vodiči će ih, kako se navodi, odvesti na izvore zdrave vode u okolini grada koja "sadrži dvovalentno gvožđe, kobalt, nikal, bakar i mangan i veoma je zdrava". 

U recenzijama onih koji su sa ovim turama posetili Srebrenicu i Potočare vidi se da ih najviše dolazi iz evropskih zemalja: Velike Britanije, Finske, Holandije, Nemačke i Austrije, a bilo je i nekih koji su naveli da su iz Maroka. Svi navode da je za njih to bila teška i emotivna tura, da je ozbiljno organizovana i da su zahvalni što su saznali istinu o genocidu u Srebrenici...

U prvoj ponudi, koja je na sajtu označena i kao "najčešći izbor", posetiocima se predočava da će na ovoj turi saznati "više o genocidu u Srebrenici - masovnom ubistvu više od 8.000 muslimanskih Bošnjaka, uglavnom muškaraca i dečaka, u i oko grada Srebrenica tokom rata u Bosni 1995. godine" i predlaže im se da posete muzej, spomenik i groblje. Trajanje ture od polaska i povratka u Sarajevo, traje 10 sati, vodič sve objašnjava na engleskom, a grupa je ograničena na osmoro turista.

Foto. Printskrin/Get Your Guide

 

Instrukcije sa sajta kažu da se na put kreće u 8.00 ispred Turističko-informativnog centra "Info Bosna" koji se nalazi u glavnoj sarajevskoj pešačkoj ulici Ferhadija, ali se može po neke putnike svratiti i na druga mesta. U ponudi se navodi i da je Srebrenica od Sarajeva udaljena oko dva i po sata vožnje "kroz pusto planinsko područje sa prelepom prirodom". Za to vreme, vodič putnike upoznaje sa istorijom Jugoslavije "kako bi bolje razumeli genocid u Srebrenici".

JASENOVCA NEMA U PONUDI

NEKADA je na ovom sajtu, navodno, postojala i tura za Jasenovac na koju se kretalo iz Zagreba. Pretraživanjem sajta Get Uour Guide, juče, međutim, nismo uspeli da pronađemo bar jednu takvu turu. 

U ovoj turi, prva stanica je ispred fabrike baterija, koju su koristile holandske snage UN tokom rata u Bosni, pa se dalje kaže da je tu danas jedan od najmodernijih muzeja u BiH - Muzej genocida u Srebrenici gde će "upoznati kustosa i doživeti priče iz prve ruke o opstanku u srebreničkoj enklavi". Od Muzeja se nastavlja do Spomen-sobe gde će moći da čuju priče žrtava koje je snimio lokalni novinar, a posebno se naglašava i da je deo Spomen-sobe posvećen i odgovornima za masakr. Sada, kažu organizatori ove ture, pronađene i identifikovane žrtve počivaju na Memorijalnom groblju, koje, opet navode "sada" broji 6.575 žrtava, ali se, i to kažu - taj broj svake godine povećava.

Foto. Printskrin/Get Your Guide

 

Obilazak se nastavlja u Srebrenici za koju vodiči kažu "nekada industrijski lider u ovoj oblasti i jedno od najstarijih naselja ljudi sada je grad duhova".

PODRŠKA I POKROVITELjI

NA zvaničnom sajtu Memorijalnog centra u Srebrenici, navodi se da je za posete otvoren od 8.00 do 16.00, da je osnovan 2000. odlukom Visokog predstavnika za BiH Volfganga Petriča, a naglašava se da ga je 2003. otvorio američki predsednik Bil Klinton. Kažu i da su u poslednjih godinu dana snažnu podršku dobili od EU, koja je donirala 340.000 evra za obnovu prizemlja upravne zgrade Memorijalnog centra. Navode i da su im podršku dali Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, Ambasade Švedske i Holandije, kao i Nacionalni fond za demokratiju (NED), Fondovi Sigrid Rausing i Rokfeler, kroz redovno finansiranje Centra za postkonfliktna istraživanja, dok najavljuju veliki projekat sa Turskom... 

U recenzijama onih koji su sa ovim turama posetili Srebrenicu i Potočare vidi se da ih najviše dolazi iz evropskih zemalja: Velike Britanije, Finske, Holandije i Austrije, a bilo je i nekih koji su naveli da su iz Maroka. Svi navode da je to teška i emotivna tura, da je ozbiljno organizovana i da su zahvalni što su saznali istinu o genocidu u Srebrenici i da je mogu preneti svojoj porodici, rodbini i prijateljima... 

