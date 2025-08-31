POSLE SNIMANJA FILMA "BITKA NA NERETVI" NEOBIČAN AUTOMOBIL DOJEZDIO U BOSILEGRAD

Jedan od najzahtevnijih jugoslovenskih filmskih poduhvata “Bitka na Neretvi “ iz 1969., snimljen u međunarodnoj koprodukciji sa Italijom i Zapadnom Nemačkoj. Zanimljivo je da je tokom 18 meseci snimanja ovog ostvarenja, pored velike filmske mašinerije i brojnih glumaca i statista učestvovao kombinovani puk tadašnje JNA sa 10.000 vojnika.

Foto: Privatna arhiva

Među njima i Ljuben Dimitrov Treperski iz Bosilegrada koji je služio vojsku u Čapljini u okviru auto jedinice vozio je glumce i statiste na snimanja, a onda kao izdanak porodice koju i danas znaju po nadimku Treperski i koji su generacijama bili profesionalni vozači nakon završetka snimanja odlučio da zamoli dedu da mu pošalje novac kako bi kupio rashodovani džip marke ford koji se pojavljivao u legendarnom filmu.

- Tako je tata postao ponosni vlasnik, i džip dovezao iz Čapljine u Bosilegrad te je od prvog trenutka džip je bio atrakcija, ali i mnogo više od toga – priča za Novosti viša medicinska sestra Nataša Traperska njegova kći.

Ona kaže da od kako zna za sebe zna i za taj automobil, na njemu je naučila da vozi i danas je auto u vlasništvu njenog dvadesetšestogodišnjeg sina Dimitrija lekara ovdašnje Bolnice.

Foto: Privatna arhiva

- Kada je tata preminuo 2015. godine mama je nasledila njegovu imovinu, ali tatina želja je bila da auto ostavi njegovom tada jedinom nasledniku unuku Dimitriju mom starijem sinu i tako sam ja pre par godina dovezla automobil iz Bosilegrada u Vranje – kaže Nataša.

Pričao je njen tata nekada pre smrti “za novine” o ljubavi prema automobilu te u tom tekstu je na kraju rekao da ga nikada neće prodati i da auto nema cenu. Natašin sin i ona su takođe istog mišljenja iako gotovo svakodnevno dobijaju ponude.

- Sećam se još sam dete bila kada su neki kolekcionari i ljubitelji automobila dolazili u Bosilegrad i nudili veliki novac, ali tata je bio kategoričan. Auto je izašao iz fabrike u Detroidu 1941. godine moj tata je rođen tri godine kasnije 1945. Menjao mu je originalni motor jer je trošio 40 litara na 100 kilometara i ofaran je po mojoj želji u crvenoj boji – kaže Nataša.

Auto trenutno nije registrovan ona i sin su odlučili da ga malo “podmlade” i doteraju, ali i da mu vrate originalnu maslinasto zelenu boju. Ono što je izvesno da niko od njih ne razmišlja o prodaji. Generacije profesionalnih vozača iz porodice po nadimku Treperski zamenili su medicinari, ali plamen ljubavi prema četvorotočkašima i dalje gor.

Nataša kaže da nema mahale u planinskom pograničnom kraju Bosilegrada gde auto nije stigao, probijao se do bolesnih ljudi, pomagao je njen otac starim ljudima da siđu do prodavnice ili do lekara, ali i vezivao sanke i vozio decu po kraju.

“Filmski “ džip je nešto po čemu svi pamte njenog oca, a Nataša kaže da često čuje kada i o njoj govore da kažu “Nataša sa džipom”.

Foto: Privatna arhiva

Antrfile: Stradala fotografija

Nataša poseduje fotografiju koja je svedok učešća njenog tate u snimanju legendarnog filma, a koju je ljubomorna mama jednom i pocepla, pa je morao da itnreveniše fotograf i ponovo je spaja. Fotografija na kojoj je vojnik Ljubenov okružen glumicama partizankama iz filma, bila je povod da zadirkuje suprugu te umalo nije ostao bez ove uspomene.