DOČEKALI BOGOMOLJU U SVOM SELU: U Sušiću na Šar planini prvi put presekli slavski kolač u svojoj crkvi (FOTO/VIDEO)

U SELU Sušiću na Šar planini meštani su pre nekoliko dana po prvi put lomili slavski kolač u hramu u svom selu.

Proslava Svetog Pantelejmona ove godine za njih bila je posebna - domaćini ovog šarplaninskog sela prvi put imali su priliku da slavske kolače iseku u novoizgrađenom hramu Svetog Pantelejmona.

Svi stanovnici ovog mesta slave slavu Svetog Pantelejmona, a ove godine bili su posebno radosni zbog izgradnje hrama u njihovom mestu, kao i zbog toga što za seosku slavu, ali i druge verske praznike neće više morati da odlaze u susedna sela kako bi se u Božijem hramu pomolili, već će to moći da urade i u svom selu.

Aleksandar Milenković iz Sušića, kaže za "Novosti" da ih ovo posebno raduje:

- Konačno smo dočekali slavu u svom selu u novoizgrađenom hramu Svetog Pantelejmona. Ovo nam puno znači za opstanak ovde. Ove godine imali smo i više gostiju, došli su nam iz cele Sirinićke župe.

Sušićani su radosni što ih je ove godine za seosku slavu posetilo mnogo ljudi.

- Bilo je puno gostiju, slavili smo i veselili se uz muziku. Došlo je i mnogo ljudi iz centralne Srbije, vratili su se da proslave svoju krsnu slavu. Ove godine bila je još veća radost što smo kolač lomili u novoizgrađenoj crkvi. Sušiće sada ima svoj hram, kolač lomimo u verskom objektu, do sada smo to radili u seoskoj školi - kaže nam Dragiša Rakinac, meštanin ovog sela i dodaje da se nadaju da će sledeće godine završiti kompletnu izgradnju hrama i da će crkva biti osveštana na dan Svetog Pantelejmona.

Za ovo im, pak, fali još finansijskih sredstava.

- Nadam se da će dobri ljudi dati svoj doprinos i pomoći nam da završimo ovu crkvu. Zahvaljujemo se svima koji su nam do sad pomogli. Selo je konačno dobilo verski objekat, da ljudi mogu da se pomole Bogu. To je velika radost za meštane - zaključuje Rakinac za "Novosti".

