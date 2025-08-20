SABORIŠTE UMETNIKA I SVETACA: Jedinstven Vrt časti na Povlenu bogatiji za monumentalnu skulpturu biblijskog Noja

SKULPTURA biblijskog Noja, visoka tri metra, klesana u tvrdoj, od kamena ljućoj mačvanskoj hrastovini, ide na planinu Povlen ponad Valjeva, gde je, kako se od davnina pripoveda, bila usidrena njegova barka na kojoj je ovaj pravednik sabrao ono što je od živog sveta ostalo posle velikog potopa. Sa 1.400 metara nadmorske visine, opominjaće ljude da nas, ako ne živimo po prirodnim, božjim zakonima, uvek može snaći slična katastrofa...

foto E. Ranković

Zagledan u svoje najnovije umetničko delo, zbori vajar Milutin Ranković iz Lajkovca, koji je u prethodnih nekoliko godina u hrastovini ovekovečio likove jednog od najznačajnijih savremenih srpskih književnika Radovana Belog Markovića, pesnika Petra Pajića i Svetog Ave Justina (Popovića). Uskoro će im se pridružiti i skulptura od hrasta Svetog Nikolaja (Velimirovića). Sva umetnička dela činiće jedinstveni Vrt časti na Kneževom polju na Povlenu koji će, kako je najavljeno, svečano, u subotu 6. septembra, otvoriti episkop valjevski Isihije i pesnik akademik Matija Bećković.

- Uz druge skulpture u Vrtu časti, siguran sam da će spomenik Noju biti brana od poplave kiča i neukusa - kaže vajar Milutin Ranković. - Zato, smogao sam snage da se mesecima borim sa drvenim gorostasom i u njemu otkrijem ovaj biblijski lik. Što se Belog i Pere tiče, ovo je moj treći susret s njima. Prvi, jer smo se, za njihovog života, mnogo družili, otvarali su moje izložbe. Drugi susret, bio je kada su, mojom rukom vođeni, dleto i keser, iz drveta isijavali njihove likove i treći sada, kada su zablistali u Vrtu časti.

U Vrtu časti će, na oko 800 kvadratnih metara, biti i konak sa Povlenskom krčmom, Nojevim butikom - prodavnicom povlenskih domaćih proizvoda i suvenira. Posvećen je uspomeni na značajne poklonike ove prelepe planine, među kojima su, uz pomenute vladike i pisce, i vladike Jovan i Lavrentije, novinari Milo Gligorijević i Slobodan Raković, slikar i akademik Ljuba Popović...

- Povlen je već postao svojevrsno saborište umetnika i svetaca - kaže Ranković. - Galerija poznatih, značajnih ljudi pod otvorenim nebom se širi, jer je planirano da u hrastu uradim i skulpture vladika Jovana (Velimirovića) i Lavrentija (Trifunovića). Praktično, začeta je kada sam pre nekoliko godina, povodom jedne svečanosti na Povlenu uradio skulpturu nepoznatog monaha, koji kao da je sazvao ovaj sabor, sve ostale likove u hrastu.

Vrt časti podiže Udruženje "Beli Povlen", na parceli koju je poklonila porodica Dušana Mihajlovića, nekadašnjeg gradonačelnika Valjeva i ministra. Potpisnici Povelje o gradnji Vrta časti, između ostalih su episkop valjevski Isihije, akademik Matija Bećković, Dušan Mihajlović, projektant David Maksimović, graditelj Teodosije Krstić Krle, vajar Milutin Ranković, gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković, predsednik Mesne zajednice Donji Taor Milan Jovanović Pepić, Željko Jovanović...

- Smatram da bi Vrt časti trebalo predložiti za upis u listu nematerijalne kulturne baštine Uneska - kaže umetnik. - Monumentalne skulpture su unikatno rađene dletom i čekićem, kao što je nekada Hadži Ruvim radio, a ova galerija pod vedrim planinskim nebom, uzdignuta u visine, svakako je jedinstvena ne samo u Srbiji. Način rada je svojevrsna škola lepe umetnosti, koja se temelji na vekovnim tradicijama, likovi koji su realizovani ostavili su duhovni i umetnički trag, izrađeni od prirodnog materijala, što Unesko posebno ceni.

Valjevska verzija predanja PREMA biblijskom učenju, Nojeva barka spasla je čovečanstvo od sigurne propasti tokom drevnog potopa, nalazila se na planini Ararat, ali valjevska legenda kaže da je Noje po završetku te kataklizme svoj čamac privezao na Povlenu, o čemu svedoče alke u stenama ove planine, kaže Ranković. - Po drugom predanju to se desilo na Medvedniku, koji je takođe u vencu znamenitih Valjevskih planina.