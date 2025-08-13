OLIVERA DOBILA ULICU U GANI: Medicinskoj sestri iz Beograda, zahvaljujući njenom sinu, odata posebna počast u gradu Gamoa Feteh

BEOGRAĐANKA po rođenju, a po duhu i seoska i svetska, medicinska sestra, sportista, majka, supruga i humanitarac, Olivera Miljković (1935-2025), ostavila je trag koji se najjasnije vidi daleko od ulice u kojoj ježivela. Najveću počast doživela je u dalekoj Gani, gde su nedavno ugradu Gomoa Feteh jedan put i jedna ulica nazvani po njoj. Tamo jeosnovana i humanitarna fondacija koja nosi njeno ime.

Ulicu je dobila zahvaljujući sinu Aleksandru, kontrabasisti i profesoru u Muzičkoj školi "Stanković". On je veoma cenjen u ovoj afričkoj državi. Iz njegovog udžbenika uče mladi kontrabasisti u Gani, a napisao je i himnu za njihov fudbalski klub.

- Često dodajem ime svoje majke ili oca u nazivu kompozicija, zato što deo njih tako ostaje sa nama - priča nam Aleksandar. - U Gani je organizovan fudbalski turnir koji je nazvan "Trofej Aleksandar i otac Blagoje Miljković", pošto sam napisao himnu za klub Real Emirati u ovoj afričkoj zemlji. Mama i ja smo svojevremeno primljeni u afričku Kuću slavnih sporta i muzike. A, kada je ona početkom godine preminula, pomislio sam da bi bilo lepo da njeno ime ostane zapamćeno. Želja mi se ostvarila u Gani.

Posebna veza s "Novostima" OLIVERIN sin Aleksandar je pre godinu poklonio redakciji "Večernjih novosti" kompoziciju koju je za naš list napisao. Tada nam je ispričao da je njegov otac Blagoje jedno vreme bio novinar našeg lista. - Majka je uz oca zavolela "Novosti". Zajedno su čitali i komentarisali vesti iz zemlje i sveta. Otac me je kad sam bio mali vodio u zgradu na Trgu Nikole Pašića 7. Ne sećam se ljudi, ali pamtim atmosferu, zvukove. Kao da čujem i sad zvuk kucanja na pisaćoj mašini, osećam miris dima cigareta. Tamo su nastajali tekstovi koji su, iako tada nisam bio svestan, oblikovali moj život i odnos prema svetu.

Olivera Miljković, rođena Janković, rodom je iz Beograda, a poreklom iz sela Jovac kod Ćuprije, gde je provela mladost i započela svoju sportsku priču. Atletikom se bavila ozbiljno, trenirala je u Ćupriji i pripadala generaciji sportista za koju su sportske staze bile i prostor discipline i životne škole. Medicina joj je postala profesija. Radni vek provela je u bolnici na Bežanijskoj kosi. Ljudi sa kojima je sarađivala opisuju je kao nekoga ko je uvek prvo mislio na druge.

- Za mamu je bilo normalno da se pomogne drugome. Da ako imaš, podeliš. Nije tražila ništa zauzvrat, ali joj se dobro vraćalo. Imala je dostojanstven život, mnogo ljubavi, ali i poštovanja, naročito u Africi - kaže Aleksandar.