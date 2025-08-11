CRKVE I MANASTIRI NA VRŠAČKIM PLANINAMA: Četiri verska objekta sve posećenija, dolaze turisti iz cele Srbije

NA Vršačkim planinama nalaze se četiri verska objekta, koja su u poslednje vreme postala sve popularnija među domaćim turistima.

Foto: J.J.Baljak

Najstariji je ženski manastir Mesić, koji baš ove godine obeležava osam vekova postojanja. Nalazi se u istoimenom selu, koje je od Vršca udaljeno desetak kilometara. Manastir je među vernicima posebno cenjen zbog kopije čudotvorne ikone Majke Božije „Dostojno jest“, koja potiče iz 1803. godine.

Foto: J.J.Baljak Manastir Mesić

Sa druge strane istog brda, u selu Malo Središte, nalazi se muški manastir Središte, koji je iz temelja obnovljen u periodu od 1995. do 2003. godine. Pohode ga pravoslavni vernici iz svih krajeva Srbije, kao i svi planinari i rekreativci, koji pored njega prolaze na putu do Guduričkog vrha – najvišeg vrha Vršačkih planina i čitave Vojvodine.

Foto: J.J.Baljak Manastir Središte

U samom Vršcu, na brdu koje gleda prema gradu, nalazi se crkva Svetog Teodora Vršačkog. Sagrađena je 2002. na mestu na kom je ubijen svetac po kom i nosi ime – vršački vladika Teodor Nestorović, koji je 1594. podigao ustanak Srba iz Banata protiv Turaka. Ovaj neveliki hram podignut je na inicijativu i uz blagoslov patrijarha Pavla.

Foto: J. J.Baljak Crkva Svetog Teodora Vršačkog

Jedini verski objekat koji nije u funkciji, ali čija je okolina najposećenija, je crkva Svetog krsta, koja se nalazi nedaleko od crkve Svetog Teodora. Ta katolička svetinja smatra se najstarijom građevinom u Vršcu, posle Vršačke kule. Podignuta je 1728. godine. Oko nje se nalazi uređeni vidikovac, sa kog se pruža možda i najlepši pogled na ceo Vršac.

Foto: J.J.Baljak Crkva Svetog krsta