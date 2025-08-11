CRKVE I MANASTIRI NA VRŠAČKIM PLANINAMA: Četiri verska objekta sve posećenija, dolaze turisti iz cele Srbije
NA Vršačkim planinama nalaze se četiri verska objekta, koja su u poslednje vreme postala sve popularnija među domaćim turistima.
Najstariji je ženski manastir Mesić, koji baš ove godine obeležava osam vekova postojanja. Nalazi se u istoimenom selu, koje je od Vršca udaljeno desetak kilometara. Manastir je među vernicima posebno cenjen zbog kopije čudotvorne ikone Majke Božije „Dostojno jest“, koja potiče iz 1803. godine.
Sa druge strane istog brda, u selu Malo Središte, nalazi se muški manastir Središte, koji je iz temelja obnovljen u periodu od 1995. do 2003. godine. Pohode ga pravoslavni vernici iz svih krajeva Srbije, kao i svi planinari i rekreativci, koji pored njega prolaze na putu do Guduričkog vrha – najvišeg vrha Vršačkih planina i čitave Vojvodine.
U samom Vršcu, na brdu koje gleda prema gradu, nalazi se crkva Svetog Teodora Vršačkog. Sagrađena je 2002. na mestu na kom je ubijen svetac po kom i nosi ime – vršački vladika Teodor Nestorović, koji je 1594. podigao ustanak Srba iz Banata protiv Turaka. Ovaj neveliki hram podignut je na inicijativu i uz blagoslov patrijarha Pavla.
Jedini verski objekat koji nije u funkciji, ali čija je okolina najposećenija, je crkva Svetog krsta, koja se nalazi nedaleko od crkve Svetog Teodora. Ta katolička svetinja smatra se najstarijom građevinom u Vršcu, posle Vršačke kule. Podignuta je 1728. godine. Oko nje se nalazi uređeni vidikovac, sa kog se pruža možda i najlepši pogled na ceo Vršac.
