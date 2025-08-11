KLJUČEVI SVETINJE ČEKAJU POSETIOCE NA RECEPCIJI: Crkva Svetog Đorđa na brdu iznad Lukovske banje jedinstvena po mnogo čemu

OSIM što se nalazi na nadmorskoj visini od 875 metara, Crkva Svetog Đorđa na brdu iznad Lukovske banje jedinstvena je po tome što je posetioci sami otključavaju i zaključavaju.

Foto D. Z.

Ova nesvakidašnja atrakcija, kako nam objašnjava Marija Mihajlović Gajić, turistički vodič u banji, postala je neminovna zbog strujanja vazduha koji se sa Kopaonika spušta na kotlinu oko Lukovske banje.

- Crkva posvećena Svetom Đorđu sagrađena je na mestu gde je po predanju Sveti Sava, kada je prolazio kroz Lukovsku Banju, svratio da se odmori. Svetitelj je, kako se pripoveda, ostavio toliko jak utisak na meštane da su počeli spontano da obilaze kamen na mestu gde je sedeo. Meštani su sačuvali od zaborava taj Nenadov kamen, kako ga zovu, i spontano su došli na ideju da na tom mestu sagrade crkvu uz pomoć jednog preduzeća iz Kuršumlije - priča Marija i dodaje da je crkva izgrađena 2002. godine i da gotovo nema posetioca ovog banjskog lečilišta koji se nije popeo do brda na kojem se nalazi hram.

Drvenim stepenicama od crkve dolazi se do najviše visinske tačke na brdu na kojem se nalazi vidikovac sa kojeg puca pogled na čitavu kotlinu.

- Svi gosti i posetioci Lukovske Banje su očarani prirodom ali i ovom crkvom do koje se dolazi putem od 2,4 kilometra i to većini ne predstavlja problem jer prošetaju u divnoj prirodi - ističe naša sagovornica.

Foto D. Z.

Ona ističe da posetioci uglavnom znaju za pravilo otključavanja i zaključavanja crkve pri čemu ih unutar hrama dočekuje duhovna muzika. Ključ od svetinje uzimaju na recepciji ovdašnjeg hotela, gde ga posle posete i vraćaju. Inače, pored Crkve Svetog Đorđa novijeg datuma, posebno zanimljiv istorijat ima Crkva Svetog Mine u selu Štava udaljenom oko pet kilometara i koja se još naziva i Mrkšina crkva. Ona je sagrađena od klesanog kamena i pod zaštitom je države od 1949. godine.

- Po legendi, pripadala je istaknutom vojvodi Mrkši kojem je i podignut spomenik nadomak crkve. Legenda kaže da je vojvoda Mrkša stolovao u susedom selu Mrče, a da je drugi vojvoda u selu Štava porušio postojeću crkvu i od nje napravio novu bogomolju u svom selu. Kada je vojvoda Mrkša saznao za to, jako se naljutio, pokupio svu svoju raspoloživu vojsku i krenuo ka selu Štava da kazni meštane. Čuvši to, majke iz sela uzele su u naručje novorođenu decu, srele se sa njim na mestu gde je potom sagrađena Mrkšina crkva i uslovile ga rečenicom: "Vojvodo, ili nas okumi, ili nas ubij". Vojvoda se sažalio na decu i okumio ih, tako da i dan-danas traje kumstvo između meštana ova dva sela - pričaju žitelji ponosni na ovu priču po kojoj je vojvoda Mrkša prihvatio ponuđeno kumstvo žena iz Štave.

Foto D. Z.

Izvori, toplota i visina

PORED netaknute prirode, Lukovsku Banju krasi i veliki broj izvora termomineralnih voda kojih na jako malom prostoru u prečniku od nekoliko stotina metara ima čak 37, pri čemu njihova temperatura iznosi do 69 stepeni Celzijusa. Takođe, osobenost ove banje je i to što je jedna od najviših banja u Srbiji, smeštena na istočnima padinama Kopaonika na nadmorskoj visini od 860 metara.