UBILI SU MI OCA I DEDU Savo Stijelja: Majka je preminula posle porođaja od posledica ranjavanja

Srđan Mišljenović

08. 08. 2025. u 11:10

RODOM sam iz Benkovca. Imao sam osam godina kada se desio strašni zločin na Petrovačkoj cesti, kada su mi tu ubili oca i dedu, pa i majku koja je bila ranjena i preminula je u Novom Sadu posle porođaja od posledica ranjavanja. Biti ovde nakon toliko godina izaziva mi tugu, iako sam sve to doživeo kao dete i ne sećam se jasno svih slika, ali neke stvari ne mogu da se zaborave. Sećam se svog izlaska iz kamiona, kada sam ugledao oca i dedu koji su u automobilu stradali od granate.

Foto: Srna

Ovo je juče novinarima u mestu Janjila kod Bosanskog Petrovca rekao Savo Stijelja (38), dete iz kolone izbeglih Srba koju 7. avgusta 1995. na Petrovačkoj cesti, tokom zločinačke akcije "Oluja", bombardovala hrvatska avijacija. Ispalili su projektile, iako je bilo jasno da u koloni nema vojnika. U tom zločinu ubijeno je 10 civila, među njima i četvoro dece, dok su desetine teško ranjene.

- Očekujem da za bombardovanje kolone izbeglica odgovorni budu kažnjeni i smatram neprihvatljivim da se i nakon 30 godina još čeka da pravosuđe proglasi krivca za bombardovanje kolone civila na Petrovačkoj cesti - kazao je Savo Stijelja.

On je juče u Janjilima, na Petrovačkoj cesti, prisustvovao polaganju venaca za stradale Srbe iz kolone u kojoj je i sam bio. Prethodno, parastos je služio vladika bihaćko-petrovački Sergije, a uz članove porodica stradalih na pomenu su bili i Miloš Vučević, izaslanik predsednika Aleksandra Vučića, predsednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Milica Đurđević Stamenkovski, direktor DIC "Veritas" Savo Štrbac, predstavnici boračkih i zavičajnih udruženja...

- Bombe koje su tada sejale smrt opominju da se zlo ne zaboravi jer je snaga u pamćenju. Petrovačka cesta je opomena. Na ovom strašnom mestu poginuli su deca, starci i odrasli ljudi. Mislili su da koračaju ka slobodi ali ih je zločinačka ruka pokosila u trenu. Nisu ni videli lica svojih ubica, ali su videli kolonu unesrećenih - rekao je u besedi vladika Sergije.

Malo je naroda koji su spoznali tragedije rata kao što je to srpski, kojeg će sećanje držati budnim da se više ne ponove, rekao je Miloš Vučević.

- Oni "Oluju" nazivaju vojnom pobedom, ali protiv civila i nejači. Okolnosti gnusnog zločina izvedene sa sigurnosti neba nad civilima koji su pobegli sa vekovnih ognjišta jasno ispisuju vojničku sramotu i ukaljanost. Oni koji su slavili zločin doveli su u pitanje ratničku tradiciju. Po našu decu, trudne žene, sišlo je zlo. Običan um to može razumeti. Ishodište tog zla je demonsko, a ne puka mržnja - rekao je Vučević.

On je dodao i da je na nekim mestima uzaludno tražiti kajanje i stid, ali to ne može sprečiti da se traži odgovornost.

Predsednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić je kazao da se prašta onima koji se pokaju, a ne onima koji orgijaju nad žrtvama.

- Ako za dva dana proteraš i pobiješ žene, decu, starce, zapališ im kuće i onda ih dan posle bombarduješ na teritoriji druge države u nameri da ih ubiješ i uništiš, u tom slučaju predstavljaš najveće zlo i satanu koji se ničega se stide - rekao je Stevandić.

Ministar Milica Đurđević Stamenkovski, istakla je da je na ovom mestu kod Bosanskog Petrovca teško rečima iskazati bol:

- S naše strane biće upućen poziv Odboru Vlade Srpske da bismo usaglasili zajednički kalendar da bismo prvi put ozvaničili naš zajednički duhovni prostor stradanja, seoba i mučenika.

Štrbac: Presudu očekujemo 2026.

DIREKTOR DIC "Veritas" Savo Štrbac, rekao je da očekuje da će se proces koji se pred Sudom za ratne zločine u Beogradu, u odsustvu, vodi protiv četvorice hrvatskih pilota: Vladimira Mikca, Zdenka Radulja, Željka Jelenića i Danijela Borovića, koji su bombardovali kolonu srpskih izbeglica na Petrovačkoj cesti završiti naredne godine osuđujućom presudom.

- Tužilaštvo BiH dvadesetak godina vodi istragu, ali i dalje protiv nepoznatih počinilaca. Iz te institucije nedavno su nam odgovorili i da je predmet još u fazi istrage, ali da se na njemu intenzivno radi. Kažu, čekaju da im Hrvati pošalju odgovor na pitanje koji su piloti upravljali avionima koji su granatirali kolonu na Petrovačkoj cesti. To im Hrvati nikada neće dostaviti i ne verujem da će ikada biti podignuta optužnica iako nam je to obećano još 2014 - rekao je Štrbac.

