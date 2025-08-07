KRV MUČENIKA OSVEŠTALA HERCEGOVINU: U Prebilovcima obeležene 84 godine od monstruoznog ustaškog zločina nad Srbima

U CRKVI Hristovog Vaskrsenja u Prebilovcima kod Čapljine juče je služena liturgija povodom praznika Svetih prebilovačkih i ostalih hercegovačkih mučenika, u znak sećanja na žrtve jednog od najstrašnijih zločina nad Srbima u Drugom svetskom ratu - ustaškog pokolja oko 4.000 Srba, samo iz Prebilovaca njih 830.

Foto: SRNA

Liturgiju su služili visokopreosvećeni mitropoliti zahumsko-hercegovački Dimitrije, dabrobosanski Hrizostom, budimljansko-nikšićki Metodije i episkop dioklijski Pajsije, uz sasluženje sveštenstva Eparhije zahumsko-hercegovačke.

Mitropolit Dimitrije i episkop Pajsije su, dan ranije, služili i večernje bogosluženje, a vladika Pajsije je u besedi poručio da je srpski narod kroz istoriju mnogo stradao, ali uvek za veru i identitet.



- Mučenici iz Prebilovaca osveštali su svetosavsku Hercegovinu svojom krvlju - rekao je on.Večernjem bogosluženju prisustvovao je i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je poručio da su Prebilovci jedno od najstradalnijih mesta u istoriji stradanja Srba i čist primer genocida.- Ubijani su redom, bez milosti: žene, deca, starci. Samo zato što su bili Srbi. Preživeli su jedino oni koji tog dana nisu bili u selu - rekao je Dodik.On je podsetio da je komunistički režim decenijama prikrivao ovaj zločin, ali da se srpski narod na kraju okupio, sabrao kosti mučenika i podigao spomen-kosturnicu.- Iako je i ta kosturnica kasnije minirana, mi smo se ponovo okupili, podigli hram i obnavljamo Prebilovce. Događaji iz prošlosti neće biti zaboravljeni dok god postoji i najmanji trag srpskog naroda, i važno je da budemo danas ovde, da naši ljudi dolaze svake godine - dodao je Dodik.

Predsednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić rekao je da se u Prebilovce vratio život, i da se žrtve nikada neće zaboraviti.

- Dok god imamo volju da se sećamo i da poštujemo jedni druge, naše žrtve neće biti zaboravljene - poručio je Stevandić.

Obeležavanju ovog, za sve Srbe izuzetno važnog dana, praznika Svetih prebilovačkih i ostalih hercegovačkih mučenika prisustvovao je veliki broj vernika, kao i visoki zvaničnici iz Srbije: ministar bez portfelja zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i pitanja crkve Nenad Popović i Aleksandar Đedovac, direktor pokrajinskog Fonda za izbegla i raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu.

Pokolj u Prebilovcima izvršile su ustaše između 6. i 11. avgusta 1941. godine, a najveći broj meštana, uglavnom žena i dece, živ je bačen u jamu Golubinku kod sela Šurmanci, a samo u Prebilovcima ubijeno je 830 Srba, takođe žena i dece. Koliko je ovaj masakr bio svirep i bestijalan ukazuje podatak da iz 57 porodica niko nije preživeo ustaško klanje i iživljavanje - njihova domaćinstva su potpuno ugašena.

U Prebilovcima su sahranjeni posmrtni ostaci više od 4.000 Srba iz Hercegovine, stradalih u tim pokoljima. Pred pedesetu godišnjicu od stradanja, iz 13 hercegovačkih jama izvađene su kosti oko 4.000 Srba i oni su 4. avgusta 1991. sahranjeni u kripti crkve u Prebilovcima. Parastos je tada služio patrijarh Pavle. No, žrtve ustaškog terora, ubijene su i drugi put - 1992. Tada je spomen-kosturnica minirana u akciji HVO i HOS "Čagalj". Posle povratka Srba u selo, kosti su ponovo sakupljene i prenete u kriptu novoizgrađenog Hrama Hristovog Vaskrsenja, osveštanog 2015. Iste godine SPC je kanonizovala ove žrtve, a praznik Svetih prebilovačkih i ostalih hercegovačkih mučenika je uvršten u crkveni kalendar.

Foto: SRNA

Popović: Najsurovije oličenje zla

Zločini koje su ustaški monstrumi počinili u Prebilovcima bili su najsurovije oličenje zla, hladnokrvno, metodično i zversko nasilje, usmereno na potpuno istrebljenje srpskog naroda. Danas smo zahvalni Gospodu što nije dozvolio da ustaški bezbožnici ostvare svoj pakleni naum. Nije dozvolio da se srpske žrtve zatru, niti da se istina zaboravi - rekao je juče u Prebilovcima Nenad Popović, ministar u Vladi Srbije.

Foto: mbpmes.gov.rs

Manastirski kompleks i spomenik

Crkva u Prebilovcima građena je uz podršku predsednika RS Milorada Dodika i donacija Srba iz dijaspore. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najsnažnije je podržao izgradnju manastirskog kompleksa ovog hrama, a Vlada Srbije učestvuje u izgradnji. Dodik je i najavio izgradnju manastirskog kompleksa i spomenika od nacionalnog značaja.

- Ovo mesto je dokaz ustaške mržnje i njihove namere. Devedesetih godina potvrđeno je da ta mržnja nije nestala. Planiramo da, zajedno sa Srbijom, izgradimo manastirski kompleks i spomenik na ovom srpskom stratištu - poručio je Dodik.

Foto: SRNA

Patološka mržnja zločinaca

Srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je zločin u Prebilovcima simbol stradanja Srba u Hercegovini tokom genocida u NDH.

- Od oko 1.000 stanovnika, koliko je u Prebilovcima živelo pre Drugog svetskog rata, u avgustu 1941. je na najmonstruozniji način ubijeno više od 800. Svedočanstva o ovom svirepom masakru nepojmljiva su normalnom ljudskom umu i verno oslikavaju patološku mržnju zločinaca - rekla je Cvijanovićeva.