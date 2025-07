SKLANJAO SAM MU UGALJ S LICA SVE DOK NIJE UDAHNUO DUBOKO: Rudar Nenad Đorđević dobio medalju od Vučića jer je kolegu u jami oteo od smrti

DUBOKO u metanskoj jami rudnika Lubnica, pod svetlom lampe koja treperi na šlemu, Nenad Đorđević (32) iz Zaječara učinio je ono što se ne uči - odreagovao čovečno i srcem. Kada su se na njegovog kolegu Dragana Nikolova, prošlog avgusta, obrušile tone uglja, bez oklevanja je krenuo da ga izbavi, iako je znao da metan ne oprašta ni varnicu, a da se život meri sekundama.

Foto: S.M.Jovanović

- Dok smo radili na obradi otkopa, sa boka se na mog kolegu Dragana, jamskog kopača, srušila izvesna količina uglja. Nisam imao kad da razmišljam. Samo sam se probio do njega i počeo da ga vadim - kaže Nenad.

Mladi miner ni sekunda nije gubio vreme. Bez ikakve dodatne opreme, samo sa srcem većim od straha, probio se do kolege i u mraku jamskih hodnika, gde svaki dan može da bude poslednji, započeo trku sa vremenom.

- Morao sam da sklonim ugalj sa njegovog lica da bi došao do vazduha, inače mu ne bi bilo spasa. Napipao sam mu levu ruku i počeo da je oslobađam, a zatim i lice. Udahnuo je duboko, a ja sam ga uhvatio ispod mišica, podizao ga lagano. Malo je potrajalo, ali smo izašli bezbedno iz jame. Opasnost, posle tog obrušavanja nije stala, iz čela otkopa je pretilo novo obrušavanje. Bio sam uplašen, naravno, ali je adrenalin radio svoje i savest mi je govorila da moram da pomognem kolegi kome je život visio o koncu - kaže Nenad.

Ovaj mladi čovek, suprug Ive i otac dvoipogodišnje Ene, veli da je bio i ranije u kritičnim situacijama, ali nijedna nije nalikovala ovoj.

Na Vidovdan mu je, zbog ovog herojskog dela, predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio Zlatnu medalju za hrabrost "Miloš Obilić". A, on je odličje posvetio drugovima iz jame.

- Znači mi ovaj orden. Preuzeo sam ga u ime mojih kolega koji svakodnevno dovode svoje živote u opasnost zarad porodice, rudnika, države... Kolega Dragan je i pre nesreće bio moj dobar prijatelj. Ništa se u našem odnosu nije promenilo ni sada, osim što je prijateljstvo jače, dublje - kaže mladi miner.

Nenad Đorđević je četvrta generacija rudara u porodici. Rudarili su i njegov otac Miroljub, deda Radoslav i pradeda Veljko, i u rudnicima Lubnica, Vrška čuka, Bogovina i nekadašnjem Podvisu, rukovodili proizvodnjom i bili uzor rudarima. Zato je i on, veli, ovde zbog časti, drugarstva i ljudskosti koja se u tami jame vidi jače nego na svetlu. U Rudniku Lubnica radi već 12 godina, poslednjih sedam kao palilac mina.

- Solidarnost mora da bude na visokom nivou. To ih i učimo od prvog dana kada dođu ovde jer rade u uslovima gde nema hitne pomoći, nema vatrogasne jedinice, nikog nema, sami su dole u mraku, 200 metara ispod zemlje. I sama pomisao na to izaziva nekom nelagodnost u stomaku. Rudarima ovo mesto u kojem ne vide nebo iznad glava, ne vide sunce, budi svest da moraju da sarađuju. Mi smo više porodica nego tim jer samo tako možemo svi, na kraju radnog dana, da izađemo iz jame živi i zdravi, a to nam je jedini cilj - kaže Dušan Tomić, upravnik jame.

Velika odgovornost minera MINER je zadužen za pripremu, postavljanje i aktiviranje eksploziva kako bi jamskim kopačima omogućio dalje napredovanje kroz ugljane slojeve u jami. U metanskim jamama, kakav je rudnik Lubnica, ovaj je posao daleko rizičniji, jer svaka varnica ili neadekvatna priprema mogu izazvati najgori rudnički scenario: eksploziju metana.

- Nenad svoj posao obavlja izuzetno časno i pošteno, a pored te dve vrline, ni hrabrosti mu ne manjka - kaže upravnik jame Dušan Tomić.

Foto: S.M.Jovanović Dušan Tomić, upravnik jame

Rudnik lignita Lubnica kod Zaječara osnovan je 1909, a od 2003. posluje u okviru JP za podzemnu eksploataciju uglja "Resavica". Eksploatacija uglja u ovom kraju počela je još krajem 19. veka u Lubničko-zvezdanskom basenu, otvaranjem jame "Zvezdan" 1889. godine.

- Mi radimo u specifičnim radnim okolnostima, ispod zemlje, u skučenom prostoru, u uslovima veštačke ventilacije, ponekada i sa jamskim gasovima i situacijama vezanim za obrušavanje uglja, ali što je veoma važno, a Nenad je to i dokazao, ovde se ljudi uvažavaju međusobno i brinu jedni o drugima. Svakodnevno dobijam izveštaje o stanju bezbednosti, da li se neko povredio, kako, gde. Stalno radimo na unapređenju procedura bezbednosti. Rade se redovni i vanredni lekarski pregledi, obuka radnika, provera znanja, pa čak i alkotestiranja, zatim kontrola gasnih parametara. Iz svake povrede trudimo se da izvučemo pouku da promenimo uputstva i procedure za rad da se tako nešto ne ponovi - kaže Slobodan Mitić, izvršni direktor tehničkih poslova JP "Resavica".

Zaduži opremu i prekrsti se PO dolasku na posao Nenad oblači svoju opremu, zadužuje lampu i samospasioca, koji mu omogućava da diše 30-40 minuta u situacijama bez kiseonika, a zatim uzima aparat za merenje gasova. Posle raporta gde čuje koja su mu zaduženja, odlazi u jamu. Svako od rudara se pri ulasku prekrsti i pozdravi kolege rudarskim pozdravom: "Srećno".

Foto: S.M.Jovanović Slobodan Mitić, izvršni direktor tehničkih poslova JP „Resavica“

U Lubnici se kopa prvi sloj lignita, prosečne debljine oko osam metara, visokog kvaliteta i postojanosti.

- Imamo 322 zaposlenih, od kojih 236 jamskih radnika, a 86 u pogonima prerade, mašinskoj i elektro radionici, lampari, administraciji. Godišnja proizvodnja rudnika je oko 60.000 tona uglja - kaže Miloš Pejić, tehnički direktor Rudnika Lubnica.

Priznanje našem pozivu MEDALjU za hrabrost, dodeljenu Nenadu Đorđeviću u kolektivu vide kao priznanje ovom mladom čoveku, ali i celom rudarskom pozivu. - Za nas je to znak da je neko prepoznao poštovanje, trud, zalaganje, kolegijalnost, odgovornost i brigu svih rudara u jamama svih naših rudnika - kaže Slobodan Mitić, izvršni direktor tehničkih poslova JP "Resavica".